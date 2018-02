Ilka Štuhec je začela trenirati, obremenitev iz dneva v dan stopnjujejo

Hitra vrnitev jih ni presenetila

Lani najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je po poškodbi, ki ji je pokvarila olimpijsko sezono, danes na domačih pohorskih strminah začela trenirati.

Kot je dejala, so bili prvi občutki še nekoliko čudni, kar je pričakovala, sicer pa je šlo, tudi kar se tiče kolena, vse super.

Štuhčeva je vesela, da se je vrnila k tistemu, kar ima najraje in na kar je čakala tri mesece in pol. Še posebej jo veseli, da se je to zgodilo doma in da ji je tudi zima naklonjena.

Optimizem ji dajejo tudi zgodbe nekaterih drugih smučark, ki so se po poškodbi vrnile v zmagovalnem slogu, čeprav se zaveda, da to ni nobeno zagotovilo, da bo tudi njej. A časa za pripravo na novo sezono je dovolj, je dodala.

Prva faza rehabilitacije končana

Njena fizioterapevtka Darja Kramberger je ob tem povedala, da je prva faza rehabilitacije uspešno končana, koleno je dobro sodelovalo, tako da so naredili zelo dobre temelje, da lahko nadaljujejo drugo fazo in treninge. V času stopnjevanja obremenitev se takšni sklepi običajno tudi nekoliko "pritožujejo" in je treba sproti kaj popraviti, zato bo Štuhčeva zagotovo še nekaj časa prihajala k njej.

Njena kineziologinja in zaupnica Anja Šešum je dodala, da je hitra vrnitev Štuhčeve na sneg niti ni presenetila, je pa dejstvo, da ima aktualna svetovna prvakinja v smuku obe koleni, ki sta morda nekoliko posebni za treniranje. Vendar obremenitve iz dneva v dan stopnjujejo, tako da počasi že stopajo v fazo, v kateri je cilj normalna oziroma celo boljša obremenitev kot pred poškodbo.

Trener Koštomaj ni počival

Njen trener Grega Koštomaj tudi v času poškodbe njene varovanke ni počival, saj je bil nekaj časa z moško ekipo v hitrih disciplinah, dvakrat pa je celo postavljal progo na ženskih tekmah svetovnega pokala. Zdaj je popolnoma osredotočen na drugo najboljšo smučarko lanske sezone, je pa dejal, da se v tej fazi v glavnem še prilagajajo njenemu kolenu in fizični kondiciji, verjetno pa bo kmalu to stanje takšno, da bo omogočalo pripravo dolgoročnega načrta dela in pripravo na to, da bo Štuhčeva sposobna nadaljevati na najvišji ravni oziroma tam, kjer je bila pred poškodbo.

Čim več smučanja doma

Mama Štuhčeve in vodja njene ekipe Darja Črnko je zadovoljna, da tokrat vendarle nista bili prepuščeni sami sebi, kot se je to dogajalo v preteklosti, saj je njuna ekipa odlična, tako da ji ni bilo treba več skrbeti za vse stvari. "Ker imamo odlične razmere, bomo čim več smučali doma, načrtujemo tudi nekajkrat tedensko. Veliko bo na začetku prostega smučanja, ko bomo videli, da je mogoče napraviti resnejše treninge, pa bomo z njimi tudi začeli," je dejala Črnkova, ki je napovedala odhod hčerke na finale svetovnega pokala v Are, kjer seveda ne bo tekmovala, pač pa se bo seznanila s progo, na kateri bo naslednje leto tudi svetovno prvenstvo.

Ilka zaželela uspešne nastope na igrah

Da ji bodo to omogočili, je zelo vesela tudi v prejšnji sezoni najhitrejša slovenska smučarka, ki bo tako spoznala tudi proge za hitre discipline. Na Švedskem je namreč do zdaj tekmovala le enkrat, tudi to v veleslalomu, medtem ko so proge za hitre discipline na drugem terenu. Dobitnica dveh malih kristalnih globusov v pretekli sezoni si bo z veseljem ogledala tudi dogajanje na olimpijskih igrah, kjer pa pravi, da je zaradi specifičnosti tekem težko kar koli napovedovati. "Tudi sama se bom pustila presenetiti, kako in kaj se bo razpletlo, seveda pa si želim čim več uspeha za Slovenke, ki so v tej sezone nekajkrat dokazale, da zmorejo tudi brez mene," je še dodala Štuhčeva.

