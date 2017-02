Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 27 glasov Ocenite to novico! Mariborska številka 1 za smukaško številko 1. Foto: BoBo VIDEO Maribor pozdravil svetovn... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ilka Štuhec navdušila navijače, Maribor si že želi novega sprejema

Blizu mali globus v smuku

19. februar 2017 ob 18:37

Maribor - MMC RTV SLO

Številni navijači in športni navdušenci so v Mariboru sprejeli svetovno prvakinjo v smuku Ilko Štuhec.

Na trgu Leona Štuklja se je zbrala ogromna množica, ki je komaj dočakala najboljšo slovensko smučarko zadnjih let. Ilka Štuhec je z zlato medaljo okrog vratu prišla ob zvoku pesmi Simply the best.

Prejela dres NK Maribora

"Hvala za sprejem, hvala za vse povedano. Tako kot sem napeto pričakovala nastop na svetovnem prvenstvu, sem pričakovala tudi ta sprejem," je v smehu pripovedovala slovenska številka 1. Na odru je dobila nekaj daril, med drugim tudi nogometni dres NK Maribor s številko 1 in njenim priimkom. Na odru sta jo pozdravila tudi župan Maribora Andrej Fištravec in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Tomaž Barada.

Blizu mali globus v smuku

Na istem prizorišču so Ilko Štuhec že sprejeli po prvih zmagah v svetovnem pokalu. "Super je priti sem. Upam, da bomo letos še imeli kakšen dober razlog za srečanje," je napovedala Ilka Štuhec. To izjavo so navijači sprejeli z glasnim navdušenjem. 26-letnica je zelo blizu malemu globusu v smuku. Dve tekmi pred koncem sezone ima pred edino tekmico Sophio Goggio 137 točk prednosti.

Karavana se seli v Crans Montano

Sezona v svetovnem pokalu se naslednji konec tedna nadaljuje v Crans Montani, kjer bosta na sporedu dve kombinaciji in superveleslalom.

S. J., foto: BoBo