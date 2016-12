Ilka Štuhec o primerjavah z Lindsey Vonn: Ne pomenijo mi veliko, šele začetek sezone je

Slovensko smučarsko šampionko Ilko Štuhec so po vrhunskih zmagah strokovnjaki že začeli primerjati z ameriško smučarko Lindsey Vonn, a Mariborčanki primerjave na začetku sezone ne pomenijo veliko.

"Primerjave so sicer super, a je to komaj začetek sezone, zato mi ne pomenijo prav veliko," je Štuhčeva povedala na novinarski konferenci v Mariboru.

V letošnji sezoni se je zmage veselila že štirikrat, iz Val d'Isera se je vrnila z dvema zmagama, tudi kombinacijsko, in sedmim mestom v superveleslalomu, a časa za slavje ni bilo: "Tekme so mimo, vsak dan je nov dan, treba se je na novo pripraviti, ni časa, da bi se preveč veselila teh uspehov, za to bo čas po sezoni."

Čeprav je bolj specialistka za hitre discipline, slaloma, v katerem je bila mladinska svetovna prvakinja, ni pozabila. "Slalom smo trenirali med tekmami, kolikor smo ga lahko, je pa res, da je bil prej zapostavljen. Pozabili ga nismo, a še vedno je moja najljubša disciplina smuk. Čeprav sem zmagala na treh smukih, sem v Val d'Iseru naredila kar nekaj napak. V kombinacijskem sem si rekla, to in to jutri popravim, a se žal ni izšlo, kot sem si zamislila. Čeprav potem vedno nekako odpeljem, sem dovolj hitra, ne glede na to, kako me meče po progi."

"Pridite na Zlato lisico"

Apetiti pred nadaljevanjem sezone niso nič večji, še vedno ne pričakuje vrhunskih uvrstitev v slalomu ali veleslalomu, si pa želi, da bi jo pod Pohorje, na mariborsko Zlato lisico, če bo prirediteljem uspelo zagotoviti tekmovanje, pride podpret čim večja množica ljudi.

"Upam, da bo vreme sodelovalo in da bodo tekme lahko izpeljali. Zelo bi me veselilo, če pride še več ljudi pod Pohorje. Pričakovanja sicer niso kaj večja, cilji so se malo spremenili, a drastično ne. Na dan tekme bomo videli, kako bo. Če se bom odpeljala dobro tako kot na treningu, bo morda sledilo še eno presenečenje," je dejala Štuhčeva.

Mama v ekipi, a je ne spremlja na startu

Ilkina ekipa deluje uigrano, dobri pogoji v pripravljalnem obdobju in medsebojno sodelovanje pa letos že kažejo vrhunske rezultate.

V ekipi je tudi njena mama Darja Črnko, ki skrbi za brezhibno pripravo smuči. "Odvisno, koliko sem utrujena, če sem zelo, potem raje mažem slalomske smuči, kjer moraš narediti manj korakov gor in dol ob smučki. Pa vsi vemo, da gre slalom bolj po 'kanti'. S smukom je precej več dela kot s smučmi za slalom. Ampak sem se zdaj odločila delati tudi slalom, medtem ko sem smuk vajena delati že zelo dolgo. To je moj čas, takrat se kdaj tudi malo pogovorim s smučmi," je dejala Črnkova, ki hčerke še vedno ne spremlja na startu. "Ona noče, da sem na startu, pa jaz nočem biti na startu, tako je. Še edino tekmo FIS, ko sem bila tam, nisem vedla, kaj naj delam, kdaj naj bundo primem, kdaj naj kaj naredim. Če bi me bilo malo strah, bi Ilka to čutila, tako da je bolje, da me na startu ni."

Ilko na startu čaka druga članica ekipe, kineziologinja in nekdanja perspektivna mariborska veslačica Anja Šešum, ki dobro ve, kaj ji je na startu narediti. "No, jaz vem, kdaj bundo vzeti in te stvari," se je pošalila še ena Mariborčanka v ekipi. "Pred slalomom je vse skupaj videti malo hitreje, a je ogrevanje podobno. Noge je treba prebuditi, z Ilko pa sva našli neki v redu sistem, precej sproščen, ki deluje. Ne škodi, da sva dobri prijateljici."

Tehnični napredek in samozavest

Nepogrešljiv člen ekipe je tudi trener Grega Koštomaj. "Sodelujemo na vseh področjih, sedemo skupaj in se dogovorimo. Najlažje je napake odpraviti s treningom, kar je v procesu težko narediti sistematično. Večji del tega pade na poletje, kjer upaš na dobre pogoje, da se lahko s tem ukvarjaš. Letos smo imeli srečo, da smo to lahko naredili, Ilka je tehnično napredovala, predvsem pa je bolj samozavestna, kar smo imeli pred to sezono cilj," je povedal Koštomaj, ki si v prihodnje želi predvsem, da bi zadnji uspehi odprli kakšna vrata na kakšno smučišče. "Da bomo lahko v miru trenirali. Prav ta mir, stoodstotna osredotočenost, to je tisto, kar bi si želeli do konca zime."

