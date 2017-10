Ilka Štuhec po hudi poškodbi, kot kaže, že končala sezono!

Operirana naj bi bila v sredo

22. oktober 2017 ob 17:36,

zadnji poseg: 22. oktober 2017 ob 19:02

Pitztal

Veliki upi Ilke Štuhec za letošnjo olimpijsko sezono so se, kot kaže, bridko končali med dopoldanskim treningom slaloma v Pitztalu, saj si je pri padcu strgala sprednje križne vezi v levem kolenu.

Svetovna prvakinja v smuku je po padcu nemudoma opravila zdravniški pregled v bližnji kliniki, specializirani za športne poškodbe.

Za zdaj kaže, da bo Štuhčeva morala izpustiti večji del ali celo celotno sezono v svetovnem pokalu in s tem tudi olimpijske igre v Pjongčangu v Južni Koreji.

S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da naj bi bila operirana v sredo, več informacij o poškodbi pa bo na voljo po tem dnevu.

"Žal je bil za nekaj mesecev to moj zadnji nastop. V tem trenutku sem žalostna in jezna, toda motivirana, da se vrnem," je na Twitterju zapisala Mariborčanka, ki bo v četrtek dopolnila 27 let.

Štuhčeva je bila huje poškodovana že pred leti. Poleti 2008 si je na treningu smuka v Čilu poškodovala stranske in križne vezi ter meniskus. V naslednjih treh letih je nato zbrala le šest nastopov v svetovnem pokalu in v tem času ni osvojila nobene točke. Redno je začela tekmovati šele v sezoni 2011/12.

unfortunately this was one of my last starts for a few months sad and angry at the moment, but motivated to get back pic.twitter.com/CyxOFnLeqQ