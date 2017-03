Ilka Štuhec po smukaški globus točno ob 18.00

Boštjan Kline ima številko enajst

15. marec 2017 ob 09:01

Aspen - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec se bo v Aspnu v boj za mali kristalni globus v smuku pognala s številko ena. Tekma se bo začela ob 18.00. Uro in pol prej bo štart moškega smuka, na katerem bo nastopil tudi Boštjan Kline.

Štuhčeva ima pred finalnim smukom 97 točk prednosti pred drugouvrščeno Italijanko Sofio Goggio. Mariborčanka je bila na treningih odlična, na drugem je bila skoraj sekund pred vsemi, tako da ji prvi slovenski smukaški globus le stežka spolzi iz rok.

Na štartni listi je 20 tekmovalk, točke pa jih dobi prvih 15. Odločitev bo padla precej hitro, saj ima Štuhčeva številko 1, Goggia pa 3. Če bo Italijanka v cilj prišla za Slovenko, bo Štuhčeva lahko že začela slaviti. Za Goggio šteje le zmaga, Ilka pa mora biti uvrščena izven 15 ali pa odstopiti.

V moški konkurenci se za skupno smukaško zmago borita Kjetil Jansrud in Peter Fill. Norvežan ima pred Italijanom 33 točk prednosti. Kline je na šestem mestu, za tretjim Dominikom Parisom pa zaostaja za 41 točk.

Obe tekmi si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Štartna lista (M), ob 16.30: 1 D. PARIS ITA 2 A. SANDER NEM 3 P. FILL ITA 4 V. KRIECHMAYR AVT 5 K. JANSRUD NOR 6 G. FAYED FRA 7 H. REICHELT AVT 8 J. CLAREY FRA 9 B. FEUZ ŠVI 10 A. A. KILDE NOR 11 B. KLINE SLO 12 P. KÜNG ŠVI 13 E. GUAY KAN 14 R. BAUMANN AVT 15 T. GANONG ZDA 16 C. JANKA KAN Smuk (7/8): 1. K. JANSRUD NOR 407 2. P. FILL ITA 374 3. D. PARIS ITA 271 4. H. REICHELT AVT 253 5. B. FEUZ ŠVI 239 6. B. KLINE SLO 230 7. E. GUAY KAN 215 . T. GANONG ZDA 215 9. M. MAYER AVT 205 10. A. THEAUX FRA 188 ... 45. M. ČATER SLO 10 53. K. KOSI SLO 1 Štartna lista (Ž), ob 18.00: 1 I. ŠTUHEC SLO 2 S. VENIER AVT 3 S. GOGGIA ITA 4 V. STUFFER ITA 5 J. SCHNARF ITA 6 T. TIPPLER AVT 7 T. WEIRATHER LIE 8 J. FLURY ŠVI 9 L. VONN ZDA 10 B. JOHNSON ZDA 11 V. REBENSBURG NEM 12 J. WILES ZDA 13 C. SCHEYER AVT 14 C. SUTTER ŠVI 15 N. SCHMIDHOFER AVT 16 R. SIEBENHOFER AVT Smuk (7/8): 1. I. ŠTUHEC SLO 497 2. S. GOGGIA ITA 400 3. L. GUT ŠVI 360 4. J. SCHNARF ITA 215 5. T. WEIRATHER LIE 206 6. L. VONN ZDA 200 7. V. REBENSBURG NEM 189 8. K. KLING ŠVE 175 9. C. SCHEYER AVT 170 10. N. SCHMIDHOFER AVT 168

R. K.