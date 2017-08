Ilka Štuhec pred novo sezono: Vsi gremo z ničle

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Najuspešnejša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec se bo v četrtek odpravila na ključni del priprav na snegu. Tako kot lani bo mesec dni trenirala v Čilu. Najprej dva tedna v El Coloradu, nato pa še dva tedna v bližnji La Parvi, kjer bo smukaško formo pilila s člani slovenske moške reprezentance v hitrih disciplinah. Foto: BoBo Priprave so bile podobne lanskim, mogoče so bili drugačni kakšni detajli, kakšno stvar smo prilagodili, posodobili. V kondiciji smo dodali več sprintov, poskokov, kdaj je bil na začetku tudi kakšen protest od kolena, levega in desnega, nič resnega. Vse skupaj je na višji ravni, kot je bilo, so zahtevnejše in drugačne vaje, tudi v fitnesu. Gre za bolj kompleksne zadeve, ne samo surova moč, na naravnih podlagah, v oteženih okoliščinah. Mariborčanka, ki je v minuli sezoni zbrala 13 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, sedem zmag, v St. Moritzu je postala svetovna prvakinja v smuku, sezono svetovnega pokala pa končala z osvojenim malim smukaškim globusom in drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala Foto: Reuters Skušam se pripraviti enako, čim bolj sproščeno, osredotočam se nase, dajem vse, kar lahko, na treningu ali pri počitku, tudi počivati je treba vmes. Ogromno je pa novih obveznosti, ki jih skušamo smiselno uskladiti z vsem ostalim, da ne motijo preveč procesa priprav. S tem, kaj počnejo tekmice se ne ukvarja: "Ne ubadam se s tem, kaj kdo počne. Kar se socialnih omrežij tiče, lahko objaviš tisto, kar hočeš. Meni je zabavno objaviti kako fotografijo z mojo kravico Išo ali borovnice, ki jih rada jem. Ko treniram, pa treniram, nimam časa in volje in se ne snemam, takrat so mi pomembnejše druge stvari, seveda objave pogledam, opazim to, kar delajo, ampak me ne 'prizadane'." Foto: Instagram Ilka Štuhec Glede na to, da je v slovenskih vrstah zmagovalec smuka v Kvitfjellu Botšjan Kline, smukač s šestim startnim izhodiščem v svetovnem pokalu, so zanimanje za sodelovanje in skupne treninge s Slovenci pokazali Norvežani, ki skupaj trenirajo z Američani, in lahko izbirajo, koga bodo povabili. "Če bo možnost, jo bomo izkoristili, drugače pa ostajamo pri utečenem načrtu. Pred tremi leti, ko nismo mogli z nikomer trenirati, smo dobro trenirali z Italijani in Francozi, tako da bomo pri tem nadaljevali," dodaja Pen. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ilka Štuhec pred novo sezono: Vsi gremo z ničle

Formo bo pilila s člani slovenske moške reprezentance v hitrih disciplinah

22. avgust 2017 ob 17:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Za zdaj gre vse po načrtu, tudi kondicijsko sem trenirala dovolj, česar smo se na začetku malo bali, da bo kak teden zmanjkal glede na vse dodatne obveznosti, ki jih je prinesla dobra sezona. To je zdaj mimo, treba se je pripraviti za naprej, na tekmah nikjer ne bo pomembno, kako je bilo, kaj je bilo lani, samo to, kako se je kdo pripravil na novo sezono, in gremo v bistvu vsi z ničle," se je v novo sezono ozrla najboljša slovenska alpska smučarka, Ilka Štuhec.

Mariborčanka, ki je v minuli sezoni zbrala 13 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, sedem zmag, v St. Moritzu je postala svetovna prvakinja v smuku, sezono svetovnega pokala pa končala z osvojenim malim smukaškim globusom in drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala, pred njo se je uvrstila le Američanka Mikaela Shiffrin, se bo v četrtek odpravila na glavni del priprav v Čile, najprej bo dva tedna v El Coloradu, nato pa še dva tedna v bližnji La Parvi, kjer bo smukaško formo pilila s člani slovenske moške reprezentance v hitrih disciplinah.

"Po Aspnu sem si vzela nekaj kratkih dni odmora, potem pa smo do konca maja trenirali na snegu v švicarskem Laaxu, italijanskem Livignu in avstrijskem Kaunertalu. Potem pa je bil res dopust, celih 12 dni, če se ne motim. Nato pa so se začele kondicijske priprave, najprej doma štiri tedne in na morju na Hrvaškem tri tedne. Prejšnji teden sem bila spet na snegu. Osrednji cilj priprav je bil izboljšati raven kondicije. Glede na to, da sem bila ob koncu minule sezone bolje pripravljena kot ob koncu lanske, smo lahko stvari le še nadgrajevali. Vse je potekalo po planu in sem zelo vesela, da sem tako daleč, da gremo lahko že na jug," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Ilka.

Pričakuje, da bodo treningi v Čilu tako dobri, kot lanski: "Za zdaj kaže, da bo dovolj snega, pogoji so super, upam, da nam bo služilo tudi vreme in da bomo delali tako, kot je treba," je še dodala o pripravah na južni polobli, kjer seveda upa, da ne bo pretirano velike gneče: "Proga je ena, ekip je pa kar veliko."

"Vedno dam vse od sebe"

Zaradi zimskih olimpijskih iger, ki bodo februarja v Južni Koreji, ne bo nič drugače trenirala: "Mislim, da je vsaka tekma za sebe zelo pomembna, olimpijske igre so vrhunec sezone. Glede tempiranja forme delam tako, kot mi rečeta Darja in Grega, torej po njunih načrtih in navodilih. Je pa res, da ima veliko tekmovanje svojo težo, ampak mislim, da tudi vseh ostalih ne gre zanemariti. Kar se moje osebne psihične priprave tiče, bom tako kot čisto vedno do zdaj na vsaki tekmi, ki jo bom startala, dala vse od sebe, ali je to svetovni pokal, olimpijada ali katerakoli tekma nižjega ranga."

Sölden v načrtu

Lani je sezono začela v kanadskem Lake Louisu, ko je tekmice presenetila s smukaškim dvojčkom zmag. Tokrat si želi, da bi sezono začela že na veleslalomski premieri na ledeniku Rettenbach: "Sölden je za zdaj v planu, ampak bomo videli, kako in kaj. Pred mano je cel mesec priprav v Čilu, jeseni velikokrat rada zbolim za kak teden, veliko je odvisno tudi od forme, se bomo sproti odločali. Upam seveda, da bolezni ne bo."

Z Ilko na priprave potuje njena celotna ekipa, trener Gregor Koštomaj, kineziologinja Anja Šešum, mama Darja Črnko, ki bo imela pomoč pri servisu smuči, gre za novo okrepitev Škofjeločana Luko Križaja.

Tudi smukači v Čile na ključne priprave

Kot rečeno, bo Ilka del priprav opravila s slovensko ekipo za smučarske hitre discipline. Trener hitrih disciplin v moški reprezentanci Peter Pen je v Čile povabil sedem smučarjev. Na pot čez veliko lužo se bodo odpravili najboljši slovenski smukač ta hip Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat. Poleg lanskih potnikov pa je povabil še samoplačnika Tilna Debelaka, ki si bo delno sam kril stroške, Žana Kralja in Nejca Naraločnika.



"To je najobsežnejši in najzahtevnejši trening v pripravljalnem obdobju. Gre za takšne prve prave priprave na snegu pred začetkom sezone. Kar smo bili doslej na snegu, smo se večinoma posvečali prilagajanju na novo opremo in prostemu smučanju, tehniki. Je pa bilo za fanti zelo obsežno obdobje kondicijskih priprav. Fantje so res dosti naredili v zadnjih dveh mesecih in pol, so dobro pripravljeni, da bodo lahko na tej višini (La Parva leži na nadmorski višini od 2600 do 3600 m nad morjem) zdržali en mesec. Na ledeniku Stelvio v Dolomitih smo imeli planiranih šest dni, zaradi razmer smo smučali tri. Cilj je bil sicer dosežen, saj je bil glavni namen, da po daljšem času fantje spijo na visoki nadmorski višini zaradi adaptacije nanjo, prav tako smo želeli, da so v stiku s snegom, da se noga navadi smučarskega čevlja. Večinoma smo prosto smučali," je pred odhodom v Čile dejal Pen.

Reprezentanti bodo v Čilu preizkušali nove konkurenčne kombinezone, nastavitve na čevljih, smuči. "Vsi moji fantje bodo od zdaj naprej začeli uporabljati zračne blazine, kot zaščito pred morebitnimi padci v hitrih disciplinah," je glavno novost omenil Pen.

Pot v Čile je tudi precejšen logističen zalogaj: "Mi smo 7. avgusta poslali tja dol 2300 kg opreme, 150 parov smuči, material je že dol, zdaj bomo nesli s sabo samo spodnjice in osebne stvari. Smuči nimamo selekcioniranih in si jih bodo fantje menjavali med sabo. Največ polagamo na ta trening in na trening zadnje tri tedne pred začetkom smukaške sezone. Tu lahko največ naredimo, vse ostalo je za nas samo navaden trening, to pa je nekaj več. V La Parvi imamo dolge proge, lahko smučamo cel dan ali samo eno uro, imamo progo dolgo eno minuto 20 sekund do eno minuto 40 sekund. V Evropi, razen v Švici, več kot minuto ne moreš nikjer trenirati."

Ostali pilijo formo v Argentini

V argentinski Ushuaii se se že pripravljata moška in ženska ekipa v tehničnih disciplinah, in sicer Ana Bucik, Tina Robnik, Meta Hrovat, Desiree Ajlec, Štefan Hadalin, Žan Kranjec, Jakob Špik in Žan Grošelj, z izjemo Ane Drev, ki je ostala doma zaradi težav s kolenom.

Tradicionalen veleslalomski uvod v sezono svetovnega pokala bo 28. in 29. avgusta v avstrijskem Söldnu, sezona hitrih disciplin se bo začela v kanadskem Lake Louisu, za moške zadnji novembrski konec tedna novembra, za ženske prvi decembrski konec tedna.

D. S.