Ilka Štuhec: Recept? Smučam in uživam, za drugo me ne briga

Nedeljski gostja na Valu 202 je bila Ilka Štuhec

2. april 2017 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nasledila je Tino Maze, ujela Matejo Svet. Osvojila je zlato medaljo na svetovnem prvenstvu in mali smukaški globus. PO sezoni presežkov se je z Ilko Štuhec pogovarjal Aleš Smrekar.

Najboljša smukačica na svetu je v velikem intervjuju zbrala misli po koncu sezone, ki jo je po težavah s poškodbami v preteklosti izstrelila med zvezde alpskega smučanja. Izzivov ne manjka, največji pa bo na olimpijskih igrah prihodnje leto v Južni Koreji.

Povejte mi, koliko energije imate zdajle oziroma kako je kaj s to energijo. Vem, da ste bili na nekajdnevnem dopustu v Dubrovniku. Predtem ste rekli, da utrujenosti ne čutite. Je prišla ta utrujenost za vami? So baterije prazne, čutite to, ali so zdaj spet malce bolj napolnjene ali sploh ni težav s tem?

Bile so, moram priznati, bolj prazne. Sploh se je čutilo po tisti zadnji tekmi. Na finalu po veleslalomu mi je res vse dol padlo. Adrenalin mi je popustil, tisto, zadnja tekma, konec sezone, pa kakšna bolečina več tu, pa kakšna več tam. Bilo je lepo toplo, sončno, vsi smo bili v kratkih rokavih, tako da je to tudi prišlo za mano. V ponedeljek, ko smo odleteli iz Denverja, nas je bilo kar nekaj s svetovnega pokala tam in je marsikdo malce pokašljevanje ali pa je koga kaj bolelo. Ja, ti štirje dnevi so zelo, zelo prijetno deli. Malo, da zamenjam ljudi okoli sebe, da zamenjam okolje in da res spet z veseljem pričakujem prihajajoče dni in tedne.

Ampak niste bili prvič v Dubrovniku. Kot vem, je to vsaj malce oddaljeno od Dubrovnika, pa vseeno zelo blizu Dubrovnika, tudi vaša pripravljalna poletna baza kar nekaj časa.

Ja, tako je. V bistvu sva si vzeli en dan in šli tudi tja. Na hitro sem skočila v morje, ki je med drugim zelo zelo mrzlo, tako da sem bila res hitro notri, pa še hitreje ven. Ampak je zelo čudovito videti vse skupaj v enem čisto drugem času, ko res ni skoraj nikogar, in enostavno uživati v tem, kar ima mesto ponuditi.

Če govorimo o utrujenosti ... Dobro, telesna utrujenost, o tem sva zdajle kramljala. Kaj pa psihična utrujenost, čutite tudi to?

Ne, letos ne. Ne vem točno, zakaj. Mislim, da se mi je med sezonosamo enkrat zgodilo, tam v Garmischu, ko sem si najprej gleženj zvila, potem mi ni šlo najbolje na tekmah. Edino tam mogoče malenkost, da sem bila tako, da se res moram malo v roke vzeti po domače, ampak k sreči je to tudi dosti hitro uspelo, da sem se pripravila za nadaljnje tekme in da sem lahko normalno funkcionirala naprej.

Vam je že uspelo predelati to neverjetno sezono, s to pravljico od Lake Louisa do Aspna? Jo še pred predelujete?

Ja, bi rekla. Kolikor je vmes prišlo, kakšen trenutek mogoče, ko sem se zavedala, kaj dejansko sem oziroma smo z ekipo letos dosegli. Res samo “vau”, to pa ni več kar tako. V bistvu niso več male stvari, ampak potem na nek način pozabim malo, v narekovajih, pa normalno živim naprej, ampak je drugače. Predvsem to, da težko neopaženo kam grem, kar je na trenutke tudi meni malo neugodno, pa ne vem zdaj točno, kako bi reagirala, ampak se bom verjetno sčasoma navadila tudi na to.

Tako kot ste se navadili zmagovati?

Ja, kaže.

Povejte mi, če bi morali ob pogledu na preteklo sezono, v kateri ste podirali mejnik za mejnikom, občutke opisati z eno besedo, bi bila prava beseda ponos?

Ja, mislim, da bi lahko to rekla. Vsekakor ja, zato ker vsi vemo, kako je bilo, skozi kaj smo šli, da smo do sem prišli, in res sem v bistvu ponosna nase in na svojo ekipo, da smo to dosegli.

In verjetno morate biti izredno ponosni tudi zato, ker niste prenehali verjeti, tudi takrat ne, ko je bila živa še smučarska sopotnica od prvega dne, mama Darja, približno že na tisti točki, da bi rekla, dajva - zdaj pa končajva.

Ja, vsekakor. Ampak ko je potem videla, da se ne bom vdala, ne glede na vse, kar pride oziroma kar je bilo, se je enostavno tudi sprijaznila in me pri tem še bolj podprla.

Če se zdaj ozremo nazaj: kdaj vam je bilo pa najbolj težko? Mogoče, čeprav se ob vseh poškodbah, ki ste jih bili deležni na žalost v vaši karieri, sliši smešno, je bilo to lani, ko ste že imeli svojo ekipo, ste imeli na sebi res velik nahrbtnik obvez in obveze, da le z odličnimi rezultati lahko Upravičite ta usoden, ampak zdaj vidimo, nujno potreben korak?

Ja, to si dobro izbral. Jaz bi v bistvu isto rekla, da lani. Začetek sezone, ko sem si naložila, da moram to upravičiti, da zdaj pa morajo biti dobri rezultati. Bi rekla, da je bil to najtežji del, kar nekaj časa. Skoraj pol sezone je trajalo, da sem potem enostavno rekla: V redu, zdaj pa dovolj, tako ne bomo nikamor prišli. Dosti slabše ne more biti, in sem potem malo spremenila pristop in je bilo potem takoj malenkost bolje.

Sta lani, če malce pretiravam, razmišljali več o denarju in dolgovih, ki so nastali zaradi kariere, kot pa o smučanju? Glava verjetno res ni bila povsem čista?

Ne, sploh ne. Na začetku dejansko bi lahko rekla, da je tudi to res. Vem, da marsikaj sem vložila, ampak na koncu vseeno: ko greš v trgovino kupit stvari, te ne bo noben vprašal, ali imaš ali nimaš. Tam moraš takoj plačati. Tako je tudi v smučanju, ker prideš na trening in moraš plačati, včasih in teren in progo in jutranji zagon, če je še to zraven. Stroški so res noro noro veliki in mi na žalost še nismo našli kakšnega naftnega nahajališča doma, da bi imeli neomejeno sredstev na razpolago. Ampak na koncu se je vse skupaj dobro izcimilo.

To o denarju sprašujem tudi zato, ker so ljudje še kako zavistni in vidijo potem samo zneske, ki ste jih prejeli v letošnji sezoni za zmage, za uvrstitve na zmagovalne stopničke, niti na misel pa jim ne pride, da so v ozadju ogromni stroški. Se kdaj ozirate na te stvari, vas prizadenejo?

V bistvu ne, ker se samo nasmehnem. Tako kot vsak drugi državljan Slovenije plačam davek, ki ni ravno majhen glede na količino prihodka, tako da skoraj polovica gre v ta namen. Poleg tega pa to, kar je mama vložila oziroma sem tudi jaz vložila, proti temu kar je bilo zdaj ... Ne vem, ali smo že na ničli. Ampak je pa fino, da mi ni treba zdaj razmišljati, res gledati na vsak cent, da lahko rečemo, zdaj pa gremo tja na trening, tudi če stane več ali pa kakor koli, samo da bom imela najboljše možnosti.

Pa ste zdaj na zeleni veji, če gledamo stroške, vložke pa zaslužen denar? Upam, da ste vsaj kakšen evro zaslužili?

Verjetno da sem, ampak se bolj prepustim to, da se mama ukvarja z vodenjem financ.

Še ni omenila?

Ne, ni tako pomembno. Imava še en kup drugih stvari.

Omenjam zavistne ljudi. Ste bili v preteklosti tudi kdaj zavistni, ko govoriva o smučanju in v primerjavi s smučarkami iz nekaterih bogatejših, bolj organiziranih reprezentanc in ekip?

Ne vem, ali bi temu rekla ravno zavist, ampak včasih malo boli, ko si misliš, super, ona ima tako rekoč vse, jaz imam pa katrco, recimo, ali pa nekaj malega, potem pa, kako bi v bistvu njim sploh pariral. Ampak na koncu je čisto nepomembno, kaj kdo ima, od kod kdo izhaja, ampak mora samo tam, na dan tekme, na progi, tisti čas ko je, dati od sebe vse, ne glede na to, kaj si imel na razpolago. Jaz sem pač takšna, da iz tega, kar imam, potegnem maksimum. Tudi če je kaj slabega, se poskušam iz tega naučiti nekaj pozitivnega, in to kar dobro funkcionira.

Zavist zagotovo ni ena od lastnosti, ki bi vam jo lahko kdaj koli lahko kdorkoli očital v vsakdanjem življenju. Kvečjemu nasprotno. Takole, ko vas spremljam tudi na družbenih omrežjih, še kako vas prizadene, ko pogovor nanese na revščino, na krivice, kajne?

Ja, zelo, ker tudi sama sem bila že kdaj deležna kakšne krivice in vem, da tudi ob neuspehih, ko ni šlo najbolje, ko enostavno ne gre, tako kot si si zamislil oziroma želel, je malokdo tam. Ampak takrat res spoznaš, kdo so tisti pravi ljudje, koga sploh imaš na razpolago, ker zdaj je nasprotno. Zdaj so vsi super in zdaj je vse v redu in vse štima, ampak mislim, da sem se skozi tiste, kot sem že prej omenila, poškodbe in probleme, vse živo, kar je bilo, zelo veliko, veliko naučila in o sebi in o svojih bližnjih in malo manj bližnjih. Tako da zdaj mirne vesti lahko povem komu, kar mu gre, kdo se mogoče tako hoče malo zraven nasloniti.

Katera krivica pa vas je najbolj prizadela, če že omenjate krivice?

Dobro vprašanje. Tega pa ne morem kar tako ustreliti, moram malo pomisliti.

Da ne bo kdo užaljen.

Ja, mogoče tudi malenkost …

Očitno že ni bilo tako hudo?

Ne, tako grozno ni, čeprav kakšne hude stvari se trudim hitro pozabiti.

Vam pa tudi dobrodelnost ni tuja. Tudi v tej zimi ste to dokazali. Nazadnje ste ta teden obiskali tudi udeležence specialne olimpijade. So bili verjetno presrečni, da so vas videli?

Da, zelo. Skoraj niso mogli verjeti, tudi pozneje, ko sem šla, me je eden izmed njihovih spremljevalcev pospremil in je rekel, da polovica verjetno ne bo mogla spati ali pa karkoli, ker so res bili veseli, presrečni. Ampak tudi meni v bistvu ni bil problem. Z veseljem sem jih šla tja pozdravit, ker so bili res zelo, zelo uspešno. In dejstvo je, saj smo tudi mi in smo vrhunski športniki vsi super, ampak vsak dan nam je še vedno vsakdanji, oni so pa že na dnevni ravni drugačni in imajo drugačne probleme tako rekoč v narekovajih. To vse skupaj se pozabi in ravno tako tekmujejo, so športniki in so res super.

Kako ima v bistvu zmaga lahko več pomenov ...

Ja, velikokrat so tudi majhne zmage, ki zelo veliko štejejo.

Tudi skozi sezono smo lahko videli, da čustev ne skrivate, smeh je vaš zaščitni znak, solze tudi privrejo takrat, ko je čas za to. Tudi to smo lahko videli. Pa vas čustva kdaj izdajo, zavirajo? Ne mislim zdaj le na smučanje, tudi tako nasploh?

Se jih trudim včasih malo bolj mogoče brzdati, da ne pokažem vsega ravno na prvo žogo. Tako rekoč tudi, ko sem slabše volje ali pa ko mi ne gre, tudi ne bom zdaj tam ravno se zjokala na polno ali pa kar koli, vreščala, metala stvari. To se ne bo nikoli zgodilo, ker se vseeno znam toliko obvladati.

Pa imate tehnike, da obvladate ta čustva? Ste se jih zdaj naučili ali imate notranjo zavoro, da veste, kje je tista meja?

Oboje, ampak običajno že samo, če nekajkrat globoko vdihneš, se pomiriš in veselja in žalosti, tako da to fino pomaga.

Povejte nam, kakšen je občutek zmagoslavja in ali lahko primerjate te občutke, recimo prva zmaga, druga, naslov svetovne smukaške prvakinje, smukaški globus, njegov kolega kombinacijski globus?

Vsak občutek je edinstven na neki način, ker prva zmaga je samo ena. Svetovno prvenstvo je, ne glede na globus pozneje, ko je cela sezona, ko je več tekem, pa dolgo traja, svetovno prvenstvo pa je en dan, ena tekma in vsaka je nekaj za sebe. Sem se na tisti dan pripravljala v smislu, saj je samo tekma, isto kot vedno, moraš čim hitreje priti v cilj. Na koncu sem si res priznala, ok, je drugače, ker je drugače in vseeno je cilj isti, čim hitreje, čim boljše priti do cilja, ampak vsaka je nekaj posebnega in težko bi zdaj rekla,da je to najljubši trenutek sezone ali pa najboljši. Vsaka zmaga oziroma vsake stopničke so nekaj posebnega. Tako, da je en tak mozaik čudovitih občutkov.

Težko je meriti to, ampak recimo, da vzameva za merilo količino solz?

Mislim, da je zmagala kar prva zmaga, potem druga malo zaostaja, St. Moritz pa se tudi kar visoko bori. Ker sem tam kar sedela in jokala. Imela sem sončna očala in se mogoče zato ni tako videlo.

Dehidracije torej ne bi bilo po letošnji sezoni?

Ne, ne bi, vsekakor.

Kaj pa vam pomenijo vsi dosežki? Mogoče je največji uspeh še lažje videti s pomenljivim podatkom, da ste s sedmimi zmagami v eni sezoni ujeli legendarno Matejo Svet.

Tem statistikam ne sledim sploh, ker nimam ne časa ne volje, ampak ko ti potem nekdo reče, pa si misliš, pa je res kar velika stvar, kar je bila ta sezona letos in je čudovito biti v takšni družbi.

V eni sezoni ste v bistvu prehiteli skorajda vse. Samo še dva sta pred vami po številu zmag, pa od tega eden samo eno zmago pred vami.

Mogoče ga tudi prehitim v kratkem, ne vem.

Ne primerjam vas, ker je to neumno in brezpredmetno, mislim na primerjavo s Tino Maze, ampak vseeno me zanima. Tina je dodatno moč, tisti jeziček na tehtnici, na koncu, ko govorimo o zmagi, drugem mestu, tretjem pa spet zmagi, v šampionskem obdobju, našla v jezi. Kaj pa poganja vas?

Po moje čisto tako, kot sva rekla na začetku, veselje, ljubezen do smučanja. Spet sem tista, bomo v narekovajih rekli stara jaz, kot sem bila tudi pred vsemi poškodbami, problemi ... Da smučam in v tem uživam in me enostavno briga za vse drugo.

Pa se je ta stara jaz kam skrila ali je vseskozi bila prisotna, pa le ni mogla na plan?

Mogoče sem se malo skrila vmes med vsem, kar se je dogajalo in potem sem recimo tudi nekajkrat letos rekla, ko je začaran krog, ko ti gre, enostavno pač vse gre, tako je v bistvu tudi na drugi strani, ko ti ne gre. Takrat imaš v bistvu občutek, da ti nič ne gre in bolj sem se nekako tu sukala, ali pa je mogoče šlo, pa sem se potem preveč razpustila na kakšni, v narekovajih, lovoriki, ampak enostavno je vsak dan nova zgodba. Lani sem poslušala intervju z Boštjanom. On je rekel, da enostavno zvečer greš spat, pa si v bistvu isti, pa se naslednji dan zjutraj zbudiš, pa nisi čisto nič drugačen. V bistvu se ni čisto nič spremenilo. Imaš pokal, medaljo, nekaj, kar moraš nesti domov, ampak na koncu si še vedno ti, ne glede na vse, kaj se dogaja.

Ste vprašanja - zakaj ravno letos, kaj ste spremenili, kaj ste naredili - kaj si ti?

Malo že, ker zagotovo ne morem reči, da kar koli se je letos dogajalo, da je bilo to narejeno v lanskem poletju ali v lanski spomladi ali jeseni ali pa kadar koli pač. Dejstvo je, da se gradi že od od malega. Vmes se je malo porušilo, pa potem šlo spet naprej. Preprosto sem nehala razmišljati. Sprostila sem se in smučala. Mislim, da je to največja skrivnost vsega skupaj. Ker kondicija je šla super, ni bilo nekih problemov, smučanje tudi, uživala sem ob vsem skupaj in potem sem enostavno samo prenesla samo na tekme.

Kako preprosto vse skupaj zveni.

Da, zelo.

Samo priti do te točke, če bi človek vedel.

Verjamem, da pot vsakega, ki stoji na štartu tekme svetovnega pokala, ni lahka ali pa, da bi on zdaj samo prišel, se malo posmučal, da bi se malo dol spustil, ker itak ne rabiš toliko kondicije. Tista razlika je potem dejansko, koliko si ti zaupaš, koliko si dovoliš, da greš bližje meji. Vsi vemo, da je meja med tistim, ko dejansko lahko zelo padaš ali pa dobiš noro več hitrosti, zelo zelo tanka. In bolj kot si zaupaš, bolj se lahko temu približuješ in jo odneseš po tisti dobri strani.

Osvojili ste kar 1.022 točkami kot lani, pa ste lani osvojili več točk kot kdaj koli prej. Vas ob pogledu na vse to, čeprav ste rekli, da se s tem ne obremenjujete, da je to bolj humus za nas novinarjem, statistike, pa vseeno. Vas ob misli na to, kaj stisne. Recimo, ali je sploh lahko še bolje, da pride do tega vprašanja ali pa vas v bistvu vse skupaj podžge, češ, kaj šele bo, ko bo pa res stoodstotno.

Vsekakor je super to gledati. Si misliš, jaz v bistvu realno sploh ne vem, kdaj smo prišli čez 1.000 točk, ker jih je kar naenkrat bilo toliko. Razlika je, da so recimo prva mesta ali pa najboljših 5 ali pa tudi najboljših 10 veliko točk, medtem ko vsi ostali rezultati zadaj ni neka ogromna razlika. Super, veliko točk, vsekakor jih je lahko še več, ker tekem je 40, tako da točki lahko še veliko veliko več, ampak enostavno ne razmišljaš o tem, dokler mogoče potem na koncu ne pride, zdaj pa je toliko in toliko tekem pa toliko in toliko točk. Čeprav mislim, da je na koncu vseeno pomembno, da na dan tekme daš vse od sebe. Ne glede na kalkulacije in vse drugo, kako zdaj točke ja, točke ne.

Kako pomembno pa je za vas, da imate ob sebi mamo, ki vodi ekipo, obenem je serviserka. V bistvu ste na to navajeni. Verjetno bi težko stvar spremenili. Pa zakaj bi jo pravzaprav, ampak vseeno.

Trenutno kar dobro teče oziroma odlično, tako da ni nekih velikih razlogov, da bi vse skupaj spreminjali. Kot si omenil, je bila z mano v tem drugem delu moje kariere. Vpletena je skozi, tako da v bistvu bolj skoraj ne bi mogla biti. In na neki način, tako če pomislim, bi si dokaj težko zamislila biti brez nje.

Košček doma imate v bistvu vedno s seboj.

Ja, res je.

Kako pa gledate na mnenje trenerja Gregorja Koštomaja, ki je v pogovoru, ki sem ga imel z njim ta teden, rekel, da je bil eden od glavnih razlogov, zagotovo ne glavni in zagotovo ne edini, za dokončen preboj tudi ta, da ste mamo Darjo kot cimro zamenjali za Anjo Šešum?

Bi mu dala kar prav, verjetno, zato ker sva z Anjo tudi zelo dobre prijateljice in tako rekoč enako stare in saj vemo, kakšna sem, takšna bolj “lapasta”, po domače rečeno in se smejim in vse živo in enostavno nama gredo skoraj iste bedarije po glavi in potem lahko rečeš to naglas in se skupaj smejiva na ta račun. Mogoče čisto vseh ne bi delila z mamo.

Pa še druge debate so ...

Seveda, ne mislim zdaj sploh na smučanje, ampak dejansko to lahko poveš naglas, se temu smejiš in si v bistvu sproščen.

Ste pa za ekipo v vsej sezoni res našli eno simbiozo, se dokončno ujeli, demokratično delovanje je vaš moto. Pri večini odločitev sodelujete vsi. Ste bili v tem duhu tudi vzgojeni, v tem demokratičnem duhu? Je bilo veliko parlamentiranja doma? Je lahko vsakdo povedal vse?

Mislim, da smo kar povedali, kaj si kdo misli, ampak na koncu pa mislim, da je kar v veliki večini mama odločila, glede na to, da naju je s sestro vzgajala. Saj lahko poveš, ampak itak nimaš pravice glasovanja.

Včasih vas po koncih tekem spremljam, Ko se ustavljate pri eni, drugi, tretji, četrti televizijski kameri. Preden pridete po hierarhiji elektronskih medijev do radijskega mikrofona, ste največkrat že popolnoma izmučeni in tudi sam se trudim, sicer mi prav velikokrat ne uspe, da bi vas vprašal kaj smešnega, da bi vas kaj sprostil, pa vem, da razmišljate že o tem, kam greste na trening čez 15 minut, tako da je vse skupaj težko. Občutek imam, da vam te obveznosti jemljejo kar veliko energije, moči.

Je dokaj res. Vem, da so sestavni del smučanja in vsega skupaj, kar se je letos dogajalo. Saj načeloma, kot si omenil, niso zdaj vprašanja ne vem kako revolucionarna. Nekako poskušam tudi jaz do vseh enako reagirati, ne da bi zdaj jaz prišla ... Saj sem utrujena, pa mi gre včasih že na živce, ampak poskušam to požreti, pa rečem, v redu, tu zdaj tako še imajo čas, potem tako grem po svoje, pa imam spet dalje mir. Ampak na koncu bi bilo včasih fino, če bi se vsi čisto skupaj postavili, pa vprašali tista štiri vprašanja, ki jih tako ali tako vsi sprašujejo, pa bi bilo to to. Žal ne gre, tako da se je treba tudi na to navaditi.

Ampak sramežljivi pa niste, to pa moram priznati. Rekel bi celo kaj drugega. Zdajle imam v mislih nekaj provokativnih fotografij, ki so burile domišljijo mnogih. Delata to nalašč, ali je to ta vzgib recimo, da se potem govori o Ilki, ki kaže sicer hrbet, ampak vseeno nima modrčka recimo.

V bistvu je čisto trenutni navdih za neko bedarijo. Sploh ni namen tega, da se bo zdaj govorilo, ampak je preprosto fora, ki se mi zdi smešna in jo potem delim naprej sledilcem na socialnih omrežjih. Čeprav tudi, če ne bi vsega tega skupaj bilo, bi ravno tako naredila isto bedarijo, ampak ne bi vsi vedeli verjetno.

Manj bi bilo tistih, ki bi verjetno rekli vau in tudi tistih, ki bi si mislili, le kaj s tem sporoča.

Vsekakor manj obojih. Ampak tudi recimo s temi objavami na družabnih omrežjih in povsod hočem biti čim bolj duhovita. Meni je smešno, pa dam gor ali pa neke čisto take navadne stvari, ker konec koncev, kot sem rekla prej, tudi jaz nisem nekaj super človek. Ravno tako me zebe in ravno tako mi kri teče, ko se urežem, tako da čisto take neke drugačne zadeve.

Trener Grega Koštomaj pravi, da ga pri vas najbolj navdušuje vaša ljubezen do alpskega smučanja. Je ta ljubezen nad vsemi drugimi, od kod oziroma od kdaj že traja to razmerje?

Ja, ta je zagotovo prva. Daleč, daleč pred vsem drugim, verjetno. Traja pa, uf, že od malega. Nekako ni bilo vprašljivo, da ne bi poskusili smučati obe s sestro, glede na to, da imamo doma servis za smuči in da sta bila oče in mama tako ali drugače povezana s smučanjem. Enostavno sem zrasla gor s tem in mi je res super.

Je ta ljubezen tudi krivec, da vas niso ustavile poškodbe, po katerih bi marsikdo pri vas na Štajerskem rekel »gotof sem«?

Ja, bi znalo biti, ja. Mislim, dejstvo je, da bi lahko še vedno šla in smučala zase, to mislim, da bi še vseeno šlo skozi. Ampak sem enostavno čutila, da to ni to, da lahko še pokažem marsikaj, in sem zaradi tega tudi vztrajala.

Kaj pa ljubezen, če sva že pri ljubezni, v tisti prvinski, medčloveški obliki? Tudi ta vam ni tuja, čeprav se me to čisto nič ne tiče, ampak informatorji vaš trenutni status opisujejo kot samski. Zdaj mislim nekaj drugega, zanima me, ali tista prava ljubezen, ki zmeša glavo na eni strani, in vrhunski šport, recimo boj za olimpijske prvakinje, kar bo na meniju naslednjo sezono, na drugi strani, sploh gresta z ramo ob rami?

Pri meni ja. Zato, ker sem se ob vseh takšnih in drugačnih dogodkih v vsej karieri naučila tudi to, da ko sem na štartu, sem na štartu, sem tam zato, da smučam, ni pomembno ali sem se s kom kregala, ali sem komu kaj zamerila, ali je kdo jezen na mene, takrat mi je, po domače povedano, vseeno za ves svet in sem tam, da smučam ter da vse drugo izklopim, umaknit, kakor koli. Če je treba, gre to lahko naprej pozneje po tekmi. Takrat v tistem trenutku ali pa tudi na treningu recimo, ko si tam, si pripravljen na vožnjo. Bom odpeljala, nič drugega ni pomembno. Znam na neki način malo kruto preklopiti, tako rekoč.

Tudi hitro lahko preklopite?

Ja, ja. Takrat ni čisto nič drugega pomembno.

Ste mi pa enkrat ob priložnosti tudi rekli oziroma med vrsticami sem prebral, da vas zdaj najbolj napolni ljubezen do nečakinje, kajne?

Ja, vsekakor.

To je pa še ena vrsta ljubezni, neprimerljiva z drugimi.

Ja, so tudi … Mislim, res mi je super z njo, ko pridem domov in me vsakič veselo, iskreno čaka, ne glede na vse to, ali ji kaj prinesem ali ne. Je zelo vesela, da me vidi in da se lahko druživa, je res tisto odkrito, prisrčno, nepokvarjeno vesela in kar govori in govori in jo je tako veselje poslušati, da je res noro.

Pa bi nečakinji, recimo čez nekaj let, če bi izrazila to željo, svetovali, da se ukvarja z alpskim smučanjem na profesionalni ravni, ali bi ji raje odsvetovali?

To je pa treba mojo sestro vprašati. Ne vem, ali bom imela dosti besede pri tem.

Če ne bi bilo sestre v bližini, recimo.

Jaz bi ji verjetno samo rekla, da naj dela tisto, kar jo najbolj veseli, ne glede na to, v katero stran gre, in da jo bomo vsi okrog nje verjetno lahko podprli.

Pravijo, da nimate obstanka. Se vam zdi, da se boste zdaj do pravega začetka priprav odpočili, vem, da greste naslednji teden še na sneg, na trening, in to že komaj čakate, kajne?

Ja, res je.

Pa se boste potem do začetka tistega pravega pripravljalnega obdobja znali umiriti na tistih počitnicah?

V bistvu se je pripravljalni del že začel.

V bistvu se sezona sploh še končala ni.

Ja, tekmovalna se je. Zdaj pa se nadaljuje že pripravljalna za naprej. Jaz sem se te štiri dni, ko sem bila v Dubrovniku, res odklopila, uživala v tistem, kar je bilo tam, in sem zdaj po drugi strani vesela, da spet treniram, da grem na fitnes, na kolo se prešvicat, po domače. Dam to vso energijo ven in res že komaj čakam na sneg, čeprav se je v bistvu zima ravnokar končala.

Kaj pa počnete na počitnicah? Za vas ležanje na plaži z možgani na »off«, da ne omenjam čivave in tako naprej, odpade?

Čisto odvisno. Včasih tudi to, kot sem že prej omenila tiste poletne priprave na morju, točno to počnem vmes med enim, drugim in tretjim treningom.

No, ampak so treningi.

Ja, no so treningi …

Jaz pa govorim o dnevnem ležanju.

Ne, to pa ne vem, ali bi mi tako dobro šlo. Čeprav mislim, da je bilo to pred dvema letoma, tremi, ko sem dejansko tako čutila po sezoni, da potrebujem to, da odklopim dva, tri tedne in da ne delam čisto nič obvezujočega, da enostavno počivam in da če se mi zahoče, grem teč ali grem na odbojko, to vedno rada počnem, če mi le dopušča čas in razpored treningov, ampak drugače pa zadnje čase bolj to, da si pogledam mesto, grem plavat, mogoče malo na kolo. Pač nekako, da se sprostim.

V bistvu zanimivo, da ste bili v tistih sezonah, ko niste bili tako uspešni, veliko bolj utrujeni kot v tej sezoni, čeprav ste imeli toliko več obveznosti in čeprav so bili napori še toliko večji.

Ja, ampak je razlika, koliko si utrujen v glavi in koliko si utrujen fizično, ker dejstvo je, da se na dan tekme fizično ne utrudiš tako zelo, ker greš na ogled, tam stojiš, se premikaš, in to ni zdaj neki vrhunec napora …

Ampak si vtisnete progo v spomin.

Ja, pač razmišljaš …

To pa je psihično naporno.

Ja, psihično je naporno. Greš na ogrevanje, tam je mogoče spet malo bolj fizično naporno, in potem spet čakaš, kar je spet psihično naporno. Čakaš na štart in potem se vsak na svoj način pripraviš na tisto minutko, dve, pač se najbolj idealno pripraviš na tisto in potem moraš spodaj spet čakati na konec tekme, ali so novinarji in te obveznosti, in to ni fizično naporno, kot recimo poleti, ko je kondicija, ko imaš en trening, drugi, tretji … ali pa se usedeš na kolo in si štiri, pet ur na kolesu. Takrat se dejansko veliko bolj fizično utrudiš in je glava spočita. Zdaj je mogoče bolj obratno, ampak v bistvu glava od vseh teh veselih dogodkov letos niti ni tako zelo utrujena, ampak je še vseeno pod stresom in telo tudi. Ja, saj si seveda utrujen od potovanj, menjavanj časovnih pasov, kar je v zadnjem času kar pogosto, kar tedensko. Ampak si nekako želiš, da traja in nekako greš aktivno, pozitivno dalje.

R. K.