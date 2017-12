Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec je pojasnila, kako poteka rehabilitacija po poškodbi. Foto: www.alesfevzer.com Ta rehabilitacija je zame najtežja za glavo. Čeprav že lahko hodim brez bergle, pa nisem niti pomislila na to, da bi nastopila na februarskih olimpijskih igrah. Koleno rabi dlje časa, kot samo do OI, zato sem se oktobra tudi odločila za operacijo pri istem zdravniku, ki mi je že leta 2010 rešil kariero. Za te igre namreč vem, da ni bil plan, da grem samo sodelovati. Če nisem pripravljena, nimam tam kaj delat. Teoretično bi lahko šla, ampak vem, da ko bi me prvič streslo, bi bilo zelo neprijetno. Štuhčevi je najtežje spremljati tekme svetovnega pokala po televiziji. Foto: BoBo Dodaj v

Ilka Štuhec: S težkim srcem spremljam svetovni pokal

Rehabilitacija najtežja za glavo

6. december 2017 ob 16:29

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je v Mariboru predstavila potek okrevanja po operaciji križnih vezi, zaradi katerih je morala izpustiti letošnjo olimpijsko sezono.

Okrevanje po poškodbi konec oktobra poteka dobro, v teh dneh je na suhem že trenirala v smučarskih čevljih. Spomnimo, najboljša slovenska alpska smučarka je konec oktobra po operaciji v Baslu sporočila žalostno novico.

Zaradi strgane križne vezi levega kolena bo morala izpustiti celotno sezono 2017/18, vključno z olimpijskimi igrami v Pjongčangu, kjer bi bila med favoritinjami za vsaj tri odličja.

Poškodbe so del športa

V sredo je v Mariboru spregovorila o tem, kako poteka rehabilitacija. "Zelo neprijetno je bilo, ko se je zgodilo. To je bil velik šok, a poškodbe so del našega športa. Čeprav nanje ne računaš, upaš, morda se meni to ne bo zgodilo. Sama sem naredila napako, sama vedela, da ni vse v redu in kasneje je magnetna resonanca pokazala, kakšno razsežnost ima poškodba. Najprej sem se morala s tem sprijazniti in potem odločiti kako naprej," je povedala Mariborčanka.

Hitro našli termin in opravili poseg

Od poškodbe do operacije ni minilo veliko časa, skupaj z zdravniško ekipo v Švici so hitro našli termin in opravili poseg. "Vse se je hitro dogajalo, šla sem tudi relativno hitro domov iz bolnišnice. Takoj naslednji dan sem začela s fizioterapijo in trenutno vse poteka po programu v okvirjih, ki so nam jih postavili. Koliko pa lahko na treningih sama dodajam, to pa tako ali tako najbolj sama čutim," je povedala svetovna prvakinja.

Najtežje se je bilo sprijazniti, da je sezona zanjo izgubljena. "Ta rehabilitacija je zame najtežja za glavo. Čeprav že lahko hodim brez bergle, pa nisem niti pomislila na to, da bi nastopila na februarskih olimpijskih igrah. Koleno rabi dlje časa, kot samo do OI, zato sem se oktobra tudi odločila za operacijo pri istem zdravniku, ki mi je že leta 2010 rešil kariero. Za te igre namreč vem, da ni bil plan, da grem samo sodelovati. Če nisem pripravljena, nimam tam kaj delat. Teoretično bi lahko šla, ampak vem, da ko bi me prvič streslo, bi bilo zelo neprijetno," je dejala Štuhčeva.

Težko gleda tekme svetovnega pokala

Najtežje je zdaj spremljati kolegice, s katerimi se je lahko še v prejšnji sezoni enakovredno kosala na belih strminah. "S težkim srcem spremljam svetovni pokal. Kar nekajkrat sem tudi pomislila, kaj pa, če bi bila zraven. Seveda sem imela tudi krize, a sem jih prebrodila, drugače ne gre. Najbolj mi pomagajo sestra, Anja, nečaki, me razvedrijo. Težje mi je spremljati tekme, kot kadarkoli prej, ker vem, da tja spadam in v vsakem primeru se hočem tja vrnit, a zadeve potrebujejo svoj čas. Motivirana vsekakor sem. Najhujše je pred tekmami, takrat bi se namreč pripravljala na start. A tolažim se s tem, da bom tudi sama drugo leto spet tam," je dejala smučarka.

Vedo, kje so omejitve

Že tretjič rehabilitirata kolensko vez s fizioterapevtko Darjo Kramberger."Z Ilko imava nekakšen deja vu. Stvari so znane, moram pa jo kar 'bremzat'. Vse gre po planu, sodelujeva z Anjo, obema je to nekaj novega. V tem procesu se dobro se počutim, ni pa fino za poškodbo. Nekaj je tudi že kontroliranega treninga in konec januarja jo dokončno predam v Anjino oskrbo," je dejala Krambergerjeva. Kineziologinja Anja Šešum, ki že dalj časa sodeluje s Štuhčevo, meni, da se je iz te poškodbe (žal) veliko naučila. "Žal se je Ilka poškodovala, a če lahko tako rečem, sem pa jaz od tega veliko odnesla. Vemo, kje so omejitve, kateri so tisti gibi, kjer bi nova vez trpela. Trening poteka v fitnesu in Ilka je še vedno odlično pripravljena, mišice so ostale," je dejala Šešumova.

