Ilka Štuhec: Uspeh je prišel ravno ob pravem času

Pogovor Aleša Smrekarja z najboljšo slovensko smučarko

1. februar 2017 ob 10:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ilke Štuhec ni bilo na predstavitvi alpske reprezentance za svetovno prvenstvo. Trenirala je v Italiji in se pripravljala za torkovo prvo tekmo, na kateri bo napadala medaljo.

Svetovno prvenstvo v St. Moritzu se bo v torek odprlo prav z ženskim superveleslalomom, disciplini, v kateri je Štuhčeva zmagala v nedeljo v Cortini d'Ampezzo. To je bila njena peta zmaga v sezoni, tretja v različni disciplini.

"Finalne priprave v glavi bodo potekale na samem prizorišču," je v telefonskem pogovoru z Alešem Smrekarjem povedala Štuhčeva na vprašanje, ali se z mislimi že pripravlja na najpomembnejše nastope zime. "V tem trenutku je pomembneje, da se spočijem in da naredim še nekaj dobrih treningov na snegu, ki jih v zadnjih tednih zaradi bolečega gležnja nisem mogla," je povedala najboljša slovenska smučarka, ki si je pozdravila neprijetno poškodbo.

V nedeljo je Štuhčeva dokazala, da lahko premaga vso konkurenco tudi v superveleslalomu, če smuča sproščeno. Po tekmah v Garmischu je vodstvo ekipe potegnilo pravo potezo in se odločilo, da bo izpustilo veleslalom na Kronplatzu. Štuhčeva je v tem času očitno spet našla ravnovesje. Kaj ji je pri tem najbolj pomagalo? Pogovor z ekipo, pogled vase? "Vsakega po malo. Veliko zasluge pri tem ima tudi psihologinja Tanja Kajtna. Ona me usmeri, jaz pa moram to še vedno na koncu narediti sama ali pa v pogovoru z ekipo. Priti moram do te točke, da se sprostim, da uživam v tem in da ne razmišljam o rezultatih ali da se po nepotrebnem obremenjujem z njimi," pravi Štuhčeva.

Je podzavestno pričakovala, da zdaj mora zmagovati? "Da, v bistvu, kot je bilo prej nekaj novega navaditi se zmagovati, je bilo potem nekaj novega, da nisem več zmagovala. To me je na neki način potrlo, čeprav peto in osmo mesto še zdaleč ni slabo. Morala sem to na novo spoznati in ne glede na to, kako mi je bilo v tistih trenutkih hudo, je nov uspeh prišel ravno ob pravem času," optimizem pred svetovnim prvenstvom širi Štuhčeva.

Mariborčanka je v tej sezoni slavila v smuku, kombinaciji in superveleslalomu, tako da je kar naenkrat med favoritinjami za medaljo v vseh treh disciplinah. Se tudi sama kdaj najde v teh razmišljanjih? "Mogoče me kdaj malce zanese, a se potem spomnim, da nič ni obljubljeno in da gre vse od začetka. Vsi začnemo iz ničle, na dan tekme bo treba pokazati vse. Če smučam sproščeno in neobremenjeno, je to največ, kar lahko naredim," je povedala 26-letna Štuhčeva.

Najboljša uvrstitev Štuhčeve na svetovnem prvenstvu je šesto mesto na superveleslalomu leta 2013 v Schladmingu. Pred dvema letoma v Vailu je bila 7. v kombinaciji.

Zapišite si ... Torek, 7. februarja, ob 12. uri gre zares. Na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.

R. K.