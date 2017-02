Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 33 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec je bila po odstopu na prvem SVSL-ju sila nezadovoljna. Po prekinitvi tekme in novem štartu je nato opravila z vso konkurenco. Foto: Reuters VIDEO Vožnja Ilke Štuhec v supe... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ilka Štuhec v vodstvu po superveleslalomu

Slalom bo ob 14.30

24. februar 2017 ob 08:56,

zadnji poseg: 24. februar 2017 ob 12:38

Crans Montana - MMC RTV SLO

Slovenska smučarka Ilka Štuhec vodi po superveleslalomu alpske kombinacije, ki jo gosti Crans Montana v Švici.

Tekmo zaznamujejo zahtevne razmere na zmehčani progi. Štart superveleslaloma je bil sprva ob 10.30. Potem ko so odstopile prve tri smučarke, tudi Štuhčeva s številko ena, so tekmo prekinili in jo z nižjega štarta znova začeli ob 11.30.

Številne smučarke, tudi vse Američanke na čelu z Lindsey Vonn in Mikaelo Shiffrin, so zaradi slabih razmer na progi nastop odpovedale. "Dovolj je. Danes ne bom dirkala. Ni varno. Prosim Fis, ustavite to," je Vonnova zapisala na Twitterju.

Štuhčeva pred Brignonejevo in Kirchgasserjevo

Po ponovljenem štartu je s progo najhitreje opravila Štuhčeva, ki si je pred Italijanko Federico Brignone prismučala 52 stotink sekunde. Tretja je Avstrijka Michaela Kirchgasser (+0,69). Dobro je s progo opravila tudi Maruša Ferk, ki na šestem mestu zaostaja sekundo in 21 stotink. Slalom bo ob 14.30.

Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2, naši spletni strani in Valu 202, izide pa v posebni FIS-ovi aplikaciji.

SVETOVNI POKAL (Ž) CRANS MONTANA, kombinacija Vrstni red po superveleslalomu: 1. I. ŠTUHEC SLO 1:10,50 2. F. BRIGNONE ITA +0,52 3. M. KIRCHGASSER AVT 0,69 4. M. M. GAGNON KAN 1,14 5. P. NUFER ŠVI 1,15 6. M. FERK SLO 1,21 7. V. REBENSBURG NEM 1,23 8. E. CURTONI ITA 1,27 9. R. MOWINCKEL NOR 1,39 10. E. KAPPAURER AVT 1,50 11. R. HAASER AVT 1,54 12. S. VENIER AVT 1,62 13. J. HAEHLEN ŠVI 1,67 Odstop: Worley, Gisin, Goggia, Kling Niso nastopile: Feierabend, Ross, Vonn, Shiffrin



V soboto bo na tem prizorišču še superveleslalom, v nedeljo pa še ena kombinacija.

Prenos na TV Slovenija 2:

S. J., A. V.