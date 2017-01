Ilka Štuhec z napako po skoku izgubila boj z Gutovo in Goggio

Lara Gut se je v smukaškem seštevku približala na 77 točk

28. januar 2017 ob 09:00,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 12:45

Cortina d'Ampezzo - MMC RTV SLO

Na šestem smuku letošnje sezone je zmagala Lara Gut, ki je za pet stotink prehitela Sofio Goggio, na tretje mesto pa se je zavihtela vodilna v seštevku kraljeve discipline Ilka Štuhec.



Štuhčeva je na progi Olimpija delle Tofane znova smučala odlično. Mariborčanka je imela v zadnjem času nekaj težav z gležnjem, a je že na treningih pokazala dobro formo, ko je bila na prvem najhitrejša, na drugem pa je postavila četrti čas. Ilka je letos dobila prve tri smuke v sezoni, nato pa je bila peta in osma.

Izvrstno je 26-letna specialistka za hitre discipline smučala v zgornjem delu, kjer je bila najhitrejša. Z visoko hitrostjo je prišla na skok, kjer pa je naredila manjšo napako, ko je malce odneslo iz idealne linije. Pred tedaj vodilno Johanno Schnarf je tako v srednjem delu izgubila dobre pol sekunde, vendar je v spodnjem drsalnem delu znova pridobila in prevzela vodstvo.

Nekaj napak, a generalno vseeno zadovoljna

Napaka v spodnjem delu je Ilko stala boja z italijanskim odkritjem sezone, Sofio Goggio, ki je bila v srednjem delu najhitrejša. V cilj je prišla s prednostjo 42 stotink. Izjemno je nastop stopnjevala Lara Gut, ki je bila najhitrejša na drugem treningu. Švicarka je v tehnično zahtevnem delu precej pridobila, odlična pa je bila tudi spodaj, kjer je kljub ne najvišji hitrosti izničila zaostanek za Goggio in jo prehitela za pet stotink. Goggia se je osmič v karieri - vse letos - zavihtela na oder za zmagovalke, a ostaja še brez prvega mesta.

"Zelo sem uživala, ko sem smučala. Proga je noro dobra. Vozile smo dva treninga in še tekmo, pa se sploh ne pozna, da bi kdo peljal. Vreme je odlično, vzdušje prav tako. Nastop sicer ni bil idealen. Bilo je nekaj napak, ki so stale nekaj časa, a generalno gledano sem kar zadovoljna," je po nastopu za Val 202 povedala Ilka.

Ilka prvič na tretjem mestu

Štuhčeva je petič v karieri končala na stopničkah, potem ko je dosegla tri smukaške in eno kombinacijsko zmago, je to njeno prvo tretje mesto. Gutova je po Ilki Štuhec, Lindsey Vonn in Christine Scheyer četrta letošnja zmagovalka smuka. Sicer pa je to njena 23. zmaga v karieri in sedma smukaška, letos pa se je na najvišjo stopničko zavihtela petič. Med favoritinje smuka je sodila tudi Vonnova, ki pa je tako kot na treningu naredila napako pred skokom in odstopila.

Najboljše tri iz Cortine so tudi vodilne v boju za mali kristalni globus. Štuhčeva je zadržala rdečo majico vodilne v smukaškem seštevku. Gutova se ji je zdaj približala na 77 točk, Goggia pa zoastaja 137. "Lara me ne skrbi. Do konca sezone je še nekaj tekem, me bo to kasneje skrbelo. Marsikaj je še mogoče," je skuni seštevek za Val 202 še pokomentirala Štuhčeva. Gutova je v svetovnem pokalu le še 30 točk za Mikaelo Shiffrin. Štuhčeva je peta. Do konca sezone sta še dva smuka, je bil pa to zadnji pred svetovnim prvenstvom v St. Moritzu. V nedeljo bo v Cortini še superveleslalom.

Končni vrstni red: 1. L. GUT ŠVI 1:37,08 2. S. GOGGIA ITA +0,05 3. I. ŠTUHEC SLO 0,47 4. V. REBENSBURG NEM 0,53 5. N. SCHMIDHOFER AVT 0,77 6. V. STUFFER ITA 0,78 7. J. SCHNARF ITA 0,92 8. K. KLING ŠVE 0,96 9. T. TIPPLER AVT 1,00 10. B. JOHNSON ZDA 1,18 11. S. COOK ZDA 1,27 12. F. BRIGNONE ITA 1,42 . S. VENIER AVT 1,28 14. T. WEIRATHER LIE 1,33 15. R. MOWINCKEL NOR 1,60 Odstop: Vonn, Siebenhofer ...

SMUK (6/8) 1. I. ŠTUHEC SLO 437 2. L. GUT ŠVI 360 3. S. GOGGIA ITA 300 4. T. WEIRATHER LIE 206 5. J. SCHNARF ITA 183 6. V. REBENSBURG NEM 171 7. K. KLING ŠVE 157 8. N. SCHMIDHOFER AVT 155 9. C. SCHEYER AVT 150 10. E. FANCHINI ITA 126

SKUPNI VRSTNI RED (23/37) 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.053 2. L. GUT ŠVI 1.023 3. S. GOGGIA ITA 709 4. T. WORLEY FRA 688 5. I. ŠTUHEC SLO 685 6. T. WEIRATHER LIE 554 7. W. HOLDENER ŠVI 523 8. N. LOESETH NOR 439 9. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 435 10. V. REBENSBURG NEM 398 ... 33. A. DREV SLO 178 45. A. BUCIK SLO 132 67. M. FERK SLO 65 74. T. ROBNIK SLO 40 87. M. HROVAT SLO 19 119. K. LAVTAR SLO 2

T. J.