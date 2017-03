Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 38 glasov Ocenite to novico! Najboljšima superveleslalomistkama v sezoni Tini Weirather in Ilki Štuhec je družbo na stopničkah delala Federica Brignone. Foto: EPA Tina Weirather nadaljuje bogato družinsko tradicijo zbiranja kristalnih globusov. Foto: EPA 13. v tej sezoni svetovnega pokala se je Ilka Štuhec zavihtela na oder za zmagovalke. Foto: EPA VIDEO Nastop Tine Weirather na... VIDEO Nastop Ilke Štuhec na sup... Sorodne novice Foto/video: Zmagovita Ilka najboljša smukačica na svetu! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ilka 35 stotink oddaljena od trojčka kristalnih globusov

Weiratherjeva dopolnila družinsko zbirko

16. marec 2017 ob 09:24,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 18:07

Aspen - MMC RTV SLO

Pred zadnjim superveleslalomom v tej sezoni svetovnega pokala je imela Ilka Štuhec 15 točk naskoka pred Tino Weirather, ki pa je dobila zadnjo preizkušnjo in osvojila mali kristalni globus.

Izvrstna Mariborčanka je bila po malih kristalnih globusih v kombinaciji in smuku, ki ga je osvojila v sredo, v igri še za superveleslalomskega. Njena edina tekmica je bila Weiratherjeva, ki pa je na zadnji tekmi smučala izvrstno. Tekmovalka iz Liechtensteina je zmagala, Ilko, ki je prav tako nastopila odlično in zasedla drugo mesto, pa prehitela za 35 stotink. V seštevku discipline je bila končna razlika vsega pet točk. Tretje mesto je na zadnji tekmi zasedla Federica Brignone.

Weiratherjeva odlična v tehnično zahtevnem delu

Pred nastopom Ilke, ki je imela številko sedem, so kar tri smučarke odstopile. Weiratherjeva je šla na progo s številko pet. Pred njo je bila v vodstvu svetovna prvakinja v superveleslalomu Nicole Schmidhofer. V zgornjem delu je bila smučarka iz Liechtensteina štiri stotinke hitrejša od Avstrijke in je še stopnjevala ritem. V srednjem tehnično zahtevnem delu je veliko pridobila in v cilju s 74 stotinkami prednosti prevzela vodstvo.

Letvica je bila visoko postavljena. V zgornjem delu, ki ji je bil pisan na kožo, je bila Štuhčeva kljub manjši nepozornosti hitrejša za 14 stotink, toda že pri drugem vmesnem času se je njen čas obarval rdeče. Zaostala je devet stotink. Razliko do Weiratherjeve je ohranila do zadnjega vmesnega časa, v spodnjem delu pa je še malce izgubila in zaostala 35 stotink. Možnosti za globus so še ostajale, a le, če bi ju prehiteli dve smučarki, vendar se vrstni red na vrhu ni več spremenil.

Tina dopolnila družinsko zbirko

27-letna Weiratherjeva je bila letos na superveleslalomih dvakrat druga in enkrat tretja. Vse do konca je čakala na zmago in ko je bilo najbolj pomembno, ji je uspela predstava sezone. Smučarka iz Vaduza je sedmič v karieri zmagala, petič v superveleslalomu, prvič pa je osvojila mali kristalni globus. Tina prihaja iz slovite smučarske družine in je zdaj dopolnila domačo zbirko. Postala je prva, ki je ponovila dosežek staršev in osvojila kristalni globus. Njena mama Hanni Wenzel je dobila dva velika, ob tem pa še po dva veleslalomska in kombinacijska ter enega slalomskega, oče Harti Weirather pa ima en smukaški globus.

Ilka že druga v svetovnem pokalu

Štuhčeva, ki je v tej sezoni zmagala na superveleslalomih v Cortini d'Ampezzo in Crans Montani, se je 13. v karieri zavihtela na oder za zmagovalke. Drugič je zasedla drugo mesto. Si je pa po odstopu Sofie Goggie tudi že teoretično dve tekmi pred koncem zime zagotovila drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer je najboljša Mikaela Shiffrin. Prve tri superveleslalome (Lake Louise, Val d'Isere, Garmisch-Partenkirchen) je sicer dobila Lara Gut, ki pa se je februarja na svetovnem prvenstvu poškodovala in končala sezono, a vseeno v seštevku discipline končala na tretjem mestu.

V Aspnu so do konca še trije tekmovalni dnevi. V petek je na sporedu ekipna tekma, nato pa še zadnja veleslaloma in slaloma.

Končni vrstni red: 1. T. WEIRATHER LIE 1:11,66 2. I. ŠTUHEC SLO +0,35 3. F. BRIGNONE ITA 0,36 4. N. SCHMIDHOFER AVT 0,74 5. E. GÖRGL AVT 1,34 6. R. HAASER AVT 1,38 7. C. SCHEYER AVT 1,46 8. V. REBENSBURG NEM 1,65 9. T. WORLEY FRA 1,70 10. I. CURTONI ITA 1,83 11. C. SUTER ŠVI 2,34 12. S. VENIER AVT 2,44 13. R. MOWINCKEL NOR 2,67 14. F. MARSAGLIA ITA 3,10 15. J. HÄHLEN ŠVI 3.35 Odstop: Vonn, Goggia, Schnarf, Ross, Gauthier, Flury.

SUPERVELESLALOM (7/7) 1. T. WEIRATHER LIE 435 2. I. ŠTUHEC SLO 430 3. L. GUT ŠVI 300 4. E. CURTONI ITA 271 5. S. VENIER AVT 255 6. S. GOGGIA ITA 240 . N. SCHMIDHOFER AVT 240 8. F. BRIGNONE ITA 222 9. T. WORLEY FRA 167 10. K. KLING ŠVE 156

SKUPNI VRSTNI RED (35/37) 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.523 2. I. ŠTUHEC SLO 1.325 3. S. GOGGIA ITA 1.117 4. L. GUT ŠVI 1.023 5. T. WEIRATHER LIE 831 6. T. WORLEY FRA 825 7. F. BRIGNONE ITA 795 8. W. HOLDENER ŠVI 652 9. V. REBENSBURG NEM 601 10. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 ... 36. A. DREV SLO 223 50. A. BUCIK SLO 147 61. M. FERK SLO 115 79. T. ROBNIK SLO 51 102. M. HROVAT SLO 19 133. K. LAVTAR SLO 2





R. K., T. J.