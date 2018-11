Ilka Štuhec že na prvi tekmi med najboljšimi

Nicole Schmidhofer do prve zmage kariere

30. november 2018 ob 13:51,

zadnji poseg: 30. november 2018 ob 21:44

Lake Louise

Ilki Štuhec je lepo uspela vrnitev v svetovni pokal, saj je v Lake Louisu na prvi tekmi po 20-mesečni odsotnosti osvojila kar šesto mesto.

Na uvodnem ženskem smuku nove sezone je bila najhitrejša Avstrijka Nicole Schmidhofer, 15 stotink pa je zaostala Švicarka Michelle Gisin. Na zmagovalni oder se je povzpela še Nemka Kira Weidle. Mikaela Shiffrin je z 9. mestom prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala pred prvo zasledovalko povečala na 144 točk.

Izgubljala le na najbolj zavitem delu proge

Ilka Štuhec je s številko devet smučala zelo spodbudno, čeprav kljub zelo dobrim časom na treningih še ni bila povsem sproščena. Na drsalnih delih je bila pričakovano med najhitrejšimi, največji zaostanek (v primerjavi s tedaj vodilno Gisinovo 68 stotink) pa si je nabrala na tehnično težjem delu proge med drugim in tretjim vmesnim časom.

Veliko veselje v cilju

V cilju je bilo olajšanje vidno. Dvignila je roke v zrak, veselo pozdravljala občinstvo in vsem sporočala: spet sem nazaj! 28-letna Mariborčanka si je poškodovala koleno lani oktobra tik pred začetkom tekmovanj. Zaradi rehabilitacije je morala izpustiti tudi olimpijske igre v Pjongčangu. Štuhčeva je v Lake Louisu pred dvema letoma zmagala na obeh smukih, na superveleslalomu je bila peta.

"Kar dobro mi je uspelo"

"Glede na vse, kar se je dogajalo, moram reči, da sem kar zadovoljna. Zdelo se mi je, da na vseh delih 'leti' in me precej meče, sem pa poskušala narediti tisto, kar sem si zamislila. Mislim, da mi je kar dobro uspelo. Je pa tu in tam gotovo še kakšna stvar, ki jo bo treba popraviti," je za Val 202 povedala Štuhčeva. Novo priložnosti za dokazovanje bo imela že jutri na novem smuku, v nedeljo pa sledi še superveleslalomska preizkušnja.

Schmidhoferjeva dočakala prvo zmago

Odsotnosti poškodovane Sofie Goggie in z 18 zmagami na tem prizorišču kraljice Lake Louisa Lindsey Vonn (Američanka razmišlja, da bi kariero končala kar naslednje leto v Lake Louisu) je najbolje unovčila 29-letna Nicole Schmidhofer in se veselila prve zmage kariere v svetovnem pokalu, v katerem je debitirala že leta 2007. Pri drugem merjenju je bila še 42 stotink počasnejša od Gisinove, nato pa je prišel njen del, kjer je blestela že na zadnjem treningu, ko je imela tudi najboljši čas.

Sedem Avstrijk med prvih 15

"Tako sem bila vesela, ko je bila v cilju na semaforju zelena barva. Izjemen dan," je povedala Schmidhoferjeva, ki se ji je na njeni 129. tekmi svetovnega pokala le izšlo, ima pa s svetovnega prvenstva 2017 v St. Moritzu naslov prvakinje v superveleslalomu. "Bolj sproščena sem kot takrat in tudi bolj zaupam vase. Tudi sama sem se pred današnjo tekmo prištevala med favoritinje in to potrdila, veseli pa me tudi, da so moje kolegice zelo uspešne." Med prvo petnajsterico je bilo kar sedem avstrijskih smučark!

Končni vrstni red: 1. N. SCHMIDHOFER AVT 1:48,13 2. M. GISIN ŠVI +0,15 3. K. WEIDLE NEM 0,50 4. S. VENIER AVT 0,57 5. T. WEIRATHER LIE 0,59 6. I. ŠTUHEC SLO 0,94 7. C. SCHEYER AVT 0,96 8. J. HÄHLEN ŠVI 1,05 9. M. SHIFFRIN ZDA 1,23 10. C. HÜTTER AVT 1,43 11. A. VEITH AVT 1,58 12. C. SUTER ŠVI 1,69 13. R. SIEBENHOFER AVT 1,77 14. L. GUT BEHRAMI ŠVI 1,82 15. N. ORTLIEB AVT 1,97 Odstop: N. Fanchini Svetovni pokal skupno (5/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 339 2. P. VLHOVA SLK 196 3. F. BRIGNONE ITA 186 4. M. GISIN ŠVI 173 5. W. HOLDENER ŠVI 161 6. T. WORLEY FRA 145 7. F. HANSDOTTER ŠVE 142 8. R. MOWINCKEL NOR 128 9. B. SCHILD AVT 120 10. S. BRUNNER AVT 105 ... 27. I. ŠTUHEC SLO 40 29. M. HROVAT SLO 35 46. M. FERK SLO 18

T. O.