Ilka Štuhec

22. avgust 2017 ob 19:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Mislim, da je vsaka tekma za sebe zelo pomembna, olimpijske igre so vrhunec sezone. Je pa res, da ima veliko tekmovanje svojo težo, ampak mislim, da tudi vseh ostalih ne gre zanemariti. Kar se moje osebne psihične priprave tiče, bom tako kot čisto vedno do zdaj na vsaki tekmi, ki jo bom startala, dala vse od sebe, ali je to svetovni pokal, olimpijada ali katerakoli tekma nižjega ranga."

Najuspešnejša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec se pripravlja na novo sezono, vrhunec katere bodo olimpijske igre. Kot je povedala pred odhodom na priprave v Čile, da vedno vse od sebe, ne glede na to, za kakšno tekmovanje gre.

D. S.