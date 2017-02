Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Wendy Holdener in Michelle Gisin sta osvojili svoji prvi medalji na svetovnih prvenstvih, Michaela Kirchgasser pa tretjo, potem ko je bila na SP-ju 2013 srebrna v slalomu, na SP-ju 2015 pa prav tako bronasta v kombinaciji. Foto: Reuters VIDEO Slalomski nastop Ilke Štuhec Sorodne novice Medalja končala v snegu: Ilka Štuhec odstopila po treh zavojih slaloma Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ilkina dilema pred smukom: trenirati ali počivati

Knight postavil slalom za Vonnovo

10. februar 2017 ob 17:32

St. Moritz - MMC RTV SLO

"Pripravila sem se in se želela vreči na glavo, žal pa se je vse končalo hitreje, kot sem želela," je po odstopu v slalomskem delu kombinacije povedala Ilka Štuhec, ki je zamudila lepo priložnost za vrhunsko uvrstitev.

Najboljša slovenska alpska smučarka je bila v St. Moritzu v boju za svojo prvo medaljo svetovnega prvenstva, saj je bila po smuku, ki so ga zaradi vremenskih razmer skrajšali, druga. Če ne bi "črtali" zgornjega dela smuka, bi bila gotovo v še boljšem položaju, saj je na obeh treningih ravno tam najbolj blestela, poleg tega smuka ni odpeljala optimalno: ''Ni bilo najboljše, čutila sem, da bi se dalo kje odpeljati tudi malo drugače." Na slalomu je v zahtevnih razmerah odstopila že po treh vratih: "Vesela ravno nisem, a nimam si kaj očitati. Zdaj se moramo zmeniti za jutri, ali grem na trening, ali pa se rajši malo spočijem, glede na to, da neprestano smučam že od ponedeljka. Bo trener povedal, kaj bo najpametneje.''

Švica na zlato čakala 16 let

Ilko Štuhec v nedeljo čaka še smuk, kjer je v krogu kandidatov za medalje, sploh zdaj, ko se je poškodovala Lara Gut. Švicarji so imeli vseeno veliko zabavo, saj je zmagala Wendy Holdener, druga pa je bila Michelle Gisin. "Na štartu slaloma sem bila nervozna. Nisem smučala najbolje. Ko je Michelle (Gisin) zaostala za menoj, sem vedela, da je marsikaj mogoče. Občutek je sijajen, kar ne morem verjeti. Prelepo je zmagati pred domačimi navijači in pred svojo družino," je povedala 23-letna Holdenerjeva, ki je bila po smuku sedma. Svetovna prvakinja v kombinaciji je bila že leta 2011, a takrat med mladinkami. Švica je na (žensko) člansko svetovno prvakinjo čakala od Sonje Nef leta 2001.

Avstrijski niz traja od leta 1991

Srebrne medalje se je veselila Michelle Gisin, ki je niti najmanj ni motilo, da je za zlatom zaostala le pet stotink: "Nobenega problema ni, ker je Wendy pred menoj. Sijajno je, da smo dosegle takšen ekipni uspeh." Švica je prvi dve mesti na SP-jih nazadnje osvojila leta 1989, ko je na superveleslalomu zmagal Martin Hangl pred Pirminom Zurbriggnom. Bronasto medaljo na današnji kombinaciji je z najboljšim časom slaloma (eno stotinko je bila hitrejša od Wendy Holdener) osvojila 31-letna Michaela Kirchgasser (tretja medalja na SP-jih), ki je tako poskrbela, da Avstrijke že vse od leta 1991 nenehno osvajajo medalje SP-ja v tej disciplini.

Knight postavil slalom za Vonnovo

Ob vseh pričakovanjih, kaj bo naredila Ilka Štuhec, je kar nekako v senci ostal zelo spodbuden dosežek Maruše Ferk. Z osmim mestom je postavila svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Na slalomsko postavitev (progo je postavil Chris Knight, trener Lindsey Vonn) je imela nekaj pripomb: "Slalom je bil precej kočljiv, če se lahko tako izrazim. Vse od štarta so bili zavoji malo daljši, sneg pa je bil zelo agresiven. Zelo moraš paziti, čim si malo narobe postavljen, te lahko takoj katapultira čez smuči. V tisti ravnini pred ciljem pa so bila vrata na 15 metrov narazen, se pravi, da je bil slalom, ki je bil bolj postavljen za smukačice."

Napaka na agresivnem snegu

Ana Bucik je že na smukaškem delu kombinacije zaostala preveč (tri sekunde in pol), da bi lahko upala na vrhunsko uvrstitev: Po smuku, na katerem je imela 30. čas, je povedala: "Ni bilo lahko, saj se je pri naših številkah vidljivost malo poslabšala in se ni dalo videti vseh grbin. A dala sem svoj maksimum.'' Na slalomu ni izkoristila idealne številke ena in je odstopila, potem ko je po nekaj zavojih povozila količek: ''Pogoji so bili dobri, sneg pa agresiven, zato mogoče pride do takšnih napak, saj smučka zelo hitro zagrabi. V glavi sem imela popoln napad, saj bi samo to lahko pripeljalo do rezultata, ki sem si ga želela. Žal se je zgodil ta odstop, a to je del tega športa."

T. O.