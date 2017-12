Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Fatih Terim bo znova vodil Galatasaray. Foto: EPA Sorodne novice Galatasaray odpustil trenerja Tudorja Dodaj v

"Imperator" še četrtič sedel na klop Galatasaraya

Prišel namesto Igorja Tudorja

22. december 2017 ob 10:30

Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji turški selektor Fatih Terim bo vnovič sedel na klop Galatasarayja, so potrdili v carigrajskem klubu. Zdaj 64-letni Terim bo Galatasaray vodil že četrtič v karieri.

Terim je klub nazadnje vodil med letoma 2011 in 2013, nato pa prevzel selektorsko mesto v reprezentanci, od katerega se je julija letos poslovil.

S klubom je ob domačih lovorikah leta 2000 osvojil tudi pokal Evropske nogometne zveze, kar je bil prvi turški naslov v evropskih pokalih. Na trenerskem mestu v klubu pa bo tokrat zamenjal Igorja Tudorja, ki se je s klubom razšel v ponedeljek.

Imparator, kot ga kličejo v Turčiji, je 11 let tudi igral za Galato, predtem pa je bil član Adane. Ob Galatasarayu in Turčiji je vodil še Ankaragucu, Goztepe, Fiorentino in za kratek čas Milan.

T. J.