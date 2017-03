Indian Wells, finale: Wawrinka - Federer 4:6, 2:2

Vesnina po maratonu do uspeha kariere

19. marec 2017 ob 22:30,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 23:38

Indian Wells - MMC RTV SLO

V finalu turnirja serije 1.000 v Indian Wellsu se merita Stan Wawrinka in Roger Federer, ki lovi 90. turnirsko zmago v karieri.

18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je sedmič prebil v finale turnirja v Kaliforniji, zmagal je v letih 2004, 2005, 2006 in 2012, v letih 2014 in 2015 pa je bil boljši Novak Đoković.

Wawrinka, trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ima zelo slab izkupiček proti rojaku, dobil je le tri obračune, Federer pa kar 19. Pred dvema mesecema v Melbournu je bil Federer boljši po petih napetih nizih.

Vesnina po maratonu do uspeha kariere

Jelena Vesnina je v ženskem finalu po treh urah in dveh minutah premagala rojakinjo Svetlano Kuznecovo s 6:7 (6), 7:5 in 6:4. Za 30-letno Vesnino je to tretja turnirska zmaga v posamični konkurenci, v letu 2013 je slavila v Hobartu in Eastbournu. Zmaga na turnirju serije Premier je seveda največja v njeni karieri. Kuznecova je že tretjič izgubila finale v Indian Wellsu.

"Res nisem bila prepričana v uspeh. Zmaga na tako velikem turnirju, to skoraj ne more biti res. Ko sem bila v druem nizu v zaostanku z 1:4, se je zdel uspeh oddaljen svetlobna leta. Po zaostanku sem se bolj sprostila in uspelo mi je," je povedala Vesnina.

Murray in Đoković odpovedala nastop v Miamiju

Naslednji teden se začenja turnir serije 1.000 v Miamiju, kjer pa ne bosta igrala najboljša tenisača sveta. Novak Đoković in Andy Murray sta odpovedala nastop zaradi poškodbe komolca. 29-letni Srb bo izgubil veliko točk, saj je lani zmagal na mastersu na Floridi.

INDIAN WELLS

(7.913.405 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale, moški:

WAWRINKA (ŠVI/3) - FEDERER (ŠVI/9)

4:6, -:-



Finale, ženske:

VESNINA (RUS/14) - KUZNECOVA (RUS/8)

6:7 (6), 7:5, 6:4

A. G.