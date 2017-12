Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Victor Oladipo je k zmagi Indiane prispeval šest trojk. Foto: Reuters Manu Ginobili je takole odločil tekmo v San Antoniu. Foto: Reuters Kevin Durant (levo) je dosegel največ točk v tej sezoni - 36. Foto: Reuters Dodaj v

Indiana s trojkami ustavila Cavalierse, Ginobili Celticse

Boston klonil v San Antoniu

9. december 2017 ob 08:18

Indianapolis - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Košarkarji Indiane so v Ligi NBA s 106:102 premagali Cleveland in prekinili niz 13 zmag ekipe iz Ohia. Zadeli so kar 15 trojk.

S 33 točkami, 8 skoki in 5 podajami je pri zmagovalcih izstopal Victor Oladipo, ki je dosegel tudi šest trojk iz 13 poskusov, zadnjo minuto pred koncem za vodstvo s 103:97. Myles Turner je dodal 15 točk. Pri Clevelandu je LeBron James tekmo končal z 29 točkami (met iz igre 12/22), zbral je še 10 skokov in 8 podaj. Kevin Love je v statistiko vpisal 20 točk, J. R. Smith pa 15. Tekma bi se lahko končala tudi drugače, a sta bili obe ekipi v končnici zelo nenatančni, zadnjo četrtino so gostitelji dobili s 17:16.

Peti poraz Bostona

Izgubil je tudi Boston, vodilna ekipa v ligi, ki je gostoval v San Antoniu. Spursi so se veselili zmage s 105:102.

Za Celticse je to peti poraz v sezoni. V zanimivem obračunu so gostje dobro minuto in pol pred koncem še vodili s 100:102, nato je izid izenačil LaMarcus Aldridge, s 27 točkami in 10 skoki najboljši pri domačih. Na nasprotni strani ni bil uspešen zvezdnik Bostona Kyrie Irving, odločilno trojko pa je pet sekund pred koncem dosegel Manu Ginobilli. Irving, s 36 točkami najboljši strelec tekme, je v zadnjem poskusu zgrešil še enkrat. San Antonio je zmagal na sedmih od zadnjih osmih tekem.

Warriorsom uspel poseben dosežek

Golden State je brez pomoči Stephena Curryja, ki bo zaradi zvina desnega gležnja manjkal vsaj dva tedna, s 102:98 odpravil Detroit.

Kevin Durant je k šesti zaporedni zmagi prispeval 36 točk (njegov rekord sezone), 10 skokov in 7 podaj. Do drugega zaporednega trojnega dvojčka - v sredo je v Charlottu imel 35 točk, 11 skokov in 10 podaj - so mu zmanjkale tri podaje.

Warriorsi so 11. ekipa v zgodovini lige, ki je dobila šest srečanj zapored v gosteh. Nazadnje je to uspelo Los Angeles Lakersom v sezoni 2008/09. Detroit je še peto tekmo zapovrstjo ostal brez zmage.

Miami Gorana Dragića se bo ponoči v Ciudadu de Mexicu pomeril z Brooklynom.

Tekme 8. decembra:

CHARLOTTE - CHICAGO 111:119 - po podaljšku

Howard 25 in 20 skokov; Markkanen 24 in 12 skokov.

DETROIT - GOLDEN STATE 98:102

Bradley 25; Durant 36, 10 skokov in 7 podaj.



INDIANA - CLEVELAND 106:102

Oladipo 33, 8 skokov in 5 podaj; James 29, 10 skokov in 8 podaj.

ORLANDO - DENVER 89:103

Vučević 21 in 17 skokov; Faried 20 in 10 skokov.



MEMPHIS - TORONTO 107:116

Evans 27; DeRozan 26, 7 skokov in 6 podaj.

MILWAUKEE - DALLAS 109:102

Middleton 31; Matthews 29.

NEW ORLEANS - SACRAMENTO 109:116 - po podaljšku

Cousins 38 in 11 skokov; Randolph 35 in 13 skokov.



SAN ANTONIO - BOSTON 105:102

Aldridge 27 in 10 skokov; Irving 36.

Tekme 9. decembra:

LA CLIPPERS - WASHINGTON

BROOKLYN - MIAMI (v Ciudad de Mexicu)

CHARLOTTE - LA LAKERS

ATLANTA - ORLANDO

CHICAGO - NEW YORK

CLEVELAND - PHILADELPHIA

MILWAUKEE - UTAH

PHOENIX - SAN ANTONIO

MEMPHIS - OKLAHOMA CITY

PORTLAND - HOUSTON

VZHODNA KONFERENCA

BOSTON CELTICS 27 22 5 81,5 TORONTO RAPTORS 23 16 7 69,6 CLEVELAND CAVALIERS 26 18 8 69,2 MILWAUKEE BUCKS 24 14 10 58,3 INDIANA PACERS 26 15 11 57,7 DETROIT PISTONS 25 14 11 56,0 WASHINGTON WIZARDS 25 14 11 56,0 PHILADELPHIA 76ERS 24 13 11 54,2 -------------------------------------- NEW YORK KNICKS 24 12 12 50,0 MIAMI HEAT 24 11 13 45,8 BROOKLYN NETS 24 10 14 41,7 ORLANDO MAGIC 27 11 16 40,7 CHARLOTTE HORNETS 24 9 15 37,5 ATLANTA HAWKS 24 5 19 20,8 CHICAGO BULLS 24 4 20 16,7

ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 23 19 4 82,6 GOLDEN STATE WARRIORS 27 21 6 77,8 SAN ANTONIO SPURS 26 18 8 69,2 MINNESOTA TIMBERWOLVES 26 15 11 57,7 DENVER NUGGETS 25 14 11 56,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 24 13 11 54,2 NEW ORLEANS PELICANS 26 13 13 50,0 UTAH JAZZ 26 13 13 50,0 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 24 11 13 45,8 LOS ANGELES LAKERS 24 9 15 37,5 LOS ANGELES CLIPPERS 23 8 15 34,8 PHOENIX SUNS 27 9 18 33,3 MEMPHIS GRIZZLIES 25 8 17 32,0 SACRAMENTO KINGS 25 8 17 32,0 DALLAS MAVERICKS 26 7 19 26,9

M. R.