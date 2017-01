Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Vodilni Domen Prevc ima v skupnem seštevku 58 točk prednosti pred Norvežanom Tandejem. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Innsbruck tretja postaja novoletne turneje

Zaključek bo v petek v Bischofshofnu

4. januar 2017 ob 11:15

Innsbruck - MMC RTV SLO

Ob 14. uri se bo v Innsbrucku začela tretja tekma novoletne skakalne turneje. Na zaletišču bo šest Slovencev, Domen in Peter Prevc bosta nastopila v prvi polovici.

Tekmo bo odprl Jurij Tepeš, ki se bo v paru pomeril z Richardom Freitagom. Jernej Damjan bo v sedmem paru skakal z Avstrijcem Clemensom Aignerjem, Domen Prevc pa v osmem paru z Japoncem Daikijem Itom. Nasprotnik Petra Prevca v 12. paru bo Avstrijec Stefan Huber, Anže Semenič pa bo v 15. paru izzval Andreasa Stjernena. V 16. paru se bo Cene Prevc pomeril z Nemcem Karlom Geigerjem.

Pred zadnjima dvema preizkušnjama novoletne turneje je vodilni Poljak Kamil Stoch, ki ima osem desetink točke prednosti pred Avstrijcem Stefanom Kraftom. Skakalca se bosta pomerila v zadnjem, 25. paru. Najboljši Slovenec je Peter Prevc na devetem mestu.

Turnejo je zaradi gripe že zapustil zmagovalec svetovnega pokala iz sezone 2014/15 Severin Freund. "Po vsakem skoku sem se počutil slabše, po podrobnejših pregledih pa je zdravnik ugotovil, da sem zbolel za gripo ter da potrebujem premor in počitek," je dejal Freund, ki je bil po dveh tekmah na 22. mestu.

Pari 1. serije:

TEPEŠ (SLO/26) - FREITAG (NEM/25)

JOHANSSON (NOR/27) - KASAI (JAP/24)

JANDA (ČEŠ/28) - MÄÄTTÄ (FIN/23)

KOUDELKA (ČEŠ/29) - AMMANN (ŠVI/22)

TOLLINGER (AVT/30) - KOFLER (AVT/21)

ALTENBURGER (AVT/31) - KUBACKI (POL/20)

DAMJAN (SLO/32) - AIGNER (AVT/19)

ITO (JAP/33) - D. PREVC (SLO/18)

ZIOBRO (POL/34) - SCHIFFNER (AVT/17)

HLAVA (ČEŠ/35) - HULA (POL/16)

D. HUBER (AVT/36) - BICKNER (ZDA/15)

S. HUBER (AVT/37) - P. PREVC (SLO/14)

GRANERUD (NOR/38) - KLIMOV (RUS/13)

VASILJEV (RUS/39) - LEYHE (NEM/12)

SEMENIČ (SLO/40) - STJERNEN (NOR/11)

GEIGER (NEM/41) - C. PREVC (SLO/10)

BOYD-CLOWES (KAN/42) - WELLINGER/NEM/9

COLLOREDO (ITA/43) - DESCOMBE (FRA/8)

INSAM (ITA/44) - FETTNER (AVT/7)

TAKEUČI (JAP/45) - EISENBICHLER (NEM/6)

KORNILOV (RUS/46) - TANDE (NOR/5)

FREUND (NEM/47) - HAYBÖCK (AVT/4)

FANNEMEL (NOR/48) - ZYLA (POL/3)

MURANKA (POL/49) - KOT (POL/2)

STOCH (POL/50) - KRAFT (AVT/1)

Vrstni red v novoletni turneji (2/4): 1. K. STOCH POL 591,2 2. S. KRAFT AVT 590,4 3. D. A. TANDE NOR 584,6 4. M. EISENBICHLER NEM 572,0 5. P. ZYLA POL 570,0 6. M. HAYBÖCK AVT 561,5 7. M. FETTNER AVT 554,4 8. M. KOT POL 548,5 9. P. PREVC SLO 545,0 10. S. LEYHE NEM 538,2 ... 12. D. PREVC SLO 533,2 15. C. PREVC SLO 528,2 27. J. TEPEŠ SLO 397,0 31. J. DAMJAN SLO 359,6 52. A. SEMENIČ SLO 103,0 Svetovni pokal skupno (9/27): 1. D. PREVC SLO 590 2. D. A. TANDE NOR 532 3. S. KRAFT AVT 491 4. K. STOCH POL 483 5. M. EISENBICHLER NEM 359 6. M. KOT POL 343 7. M. HAYBÖCK AVT 329 8. M. FETTNER AVT 328 9. S. FREUND NEM 309 10. A. KOFLER AVT 248 11. P. PREVC SLO 190 ... 23. J. TEPEŠ SLO 86 28. C. PREVC SLO 42 49. J. DAMJAN SLO 2

R. K.