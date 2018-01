Iraschko-Stolzeva na Ljubnem znova na najvišji stopnički

Današnje slovenske finalistke tudi potnice v Pjongčang

28. januar 2018 ob 14:00,

zadnji poseg: 28. januar 2018 ob 17:06

Ljubno - MMC RTV SLO

Po razburljivem finalu je avstrijska smučarska skakalka Daniela Iraschko-Stolz na Ljubnem po dveh letih znova zasedla sam vrh na tekmi svetovnega pokala. Najboljša Slovenka je bila pred 6.000 gledalci tudi tokrat Ema Klinec na devetem mestu.

V slovenskem taboru so pričakovali nadgradnjo rezultatov s sobotne tekme (Ema Klinec je bila najboljša na šestem mestu), ki pa jim ni uspela. Ema Klinec je s skokoma, dolgima 83 in 84 metrov, še ujela deseterico. V finalu je nastopila še najboljša Slovenka po prvi seriji na šestem mestu Urša Bogataj, ki je zasedla 11. (84 in 83 m), Nika Križnar je bila mesto za njo na 12. mestu (85,5 in 85,5 m), Špela Rogelj pa 19. (78,5 in 83 m). Vse štiri bodo po odločitvi glavnega trenerja Staneta Baloha tudi nastopile na februarskih olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Iraschko-Stolzeva si je pot do 13. zmage v svetovnem pokalu tlakovala že v prvi seriji s skokom, dolgim 89 metrov, v drugo pa z izidom 89,5 metra uspešno ubranila napad sobotne zmagovalke Maren Lundby, ki je z drugim mestom prekinila svoj niz šestih zaporednih zmag v svetovnem pokalu. Tretja je bila zmagovalka nedeljskih kvalifikacij in drugouvrščena na sobotni tekmi Katharina Althaus.

Avstrijka na Ljubnem skupno slavila že sedemkrat

34-letna avstrijska veteranka Iraschko-Stolzeva je zadnjič v svetovnem pokalu slavila prav na Ljubnem leta 2016, na tem prizorišču pa ima skupno v vseh tekmovanjih že sedem zmag. "Skakalnica na Ljubnem je najboljše prizorišče svetovnega pokala za ženske, saj se zbere res neverjetno veliko ljudi za naš šport. Skakalnica je tudi posebna in jo moraš osvojiti, toda vesela sem, ko sem tu, ne glede na to, kakšno uvrstitev dosežem," je ob tem zadovoljno dejala Avstrijka, ki je konec prejšnjega tedna nastopila na celinskem pokalu v Planici in potrdila dobro formo z dvema zmagama.

"Vesela sem uvrstitve, čeprav nisem zmagala sedmič zapored. Zdaj me čakajo priprave doma na olimpijske igre, kjer si obetam dobre uvrstitve, čeprav bodo tekmice zelo močne," pa je povedala vodilna v svetovnem pokalu Lundbyjeva.

Poleg Požunove uradno slovo tudi Eve Logar

Brez finala so ostale Maja Vtič na 32. mestu (74,5 m/92,6), Katra Komar na 39. (69 m/83,3) in Katja Požun, ki je svojo zadnjo tekmo v karieri končala na 40. mestu (66 m/76,9). Poleg nje se je od gledalcev ob spremstvu kurentov in celotne skakalne ekipe ob vznožju skakalnice po koncu tekme poslovila še 26-letna Eva Logar, ki je profesionalno slovo napovedala že pred sezono. Na sobotni tekmi je bilo na Ljubnem 7.500 obiskovalcev.

Požunova končuje kariero pri vsega 24 letih

Katja Požun iz Kisovca se je pri vsega 24 letih odločila, da konča športno pot, in je bila tekma na Ljubnem njena zadnja v karieri, v kateri je bila 11. na olimpijskih igrah 2014 v Sočiju. Leta 2013 je v Libercu osvojila ekipno zlato na mladinskem SP-ju, na teh tekmovanjih je bila še trikrat bronasta, dvakrat na posamičnih tekmah v letih 2008 in 2013. V svetovnem pokalu je bila dvakrat na zmagovalnem odru za drugo in tretje mesto, dvakrat pa je sezono končala med deseterico. V sezoni 2011/12 je bila sedma, naslednjo pa še mesto višje. V prejšnjih dveh sezonah pa ji ni šlo več tako dobro in je bila zunaj prve dvajseterice na 25. in 23. mestu.

Logarjeva najbližje stopničkam v Saporu leta 2013

Eva Logar je dve leti starejša, že avgusta pa je dejala, da ne bo več nastopala. Četrta je bila na posamični tekmi leta 2011 na svetovnem prvenstvu v Oslu, čez tri leta pa je bila na OI v Sočiju 27. Skakalka iz Velike Loke na 66 nastopih v svetovnem pokalu ni bila med prvo trojico, najbližje stopničkam pa je bila na četrtem mestu v Saporu leta 2013.

V kvalifikacijah so izpadle Katja Urbanija Čož (70,5 m/79,7), Pia Mazi (64,5 m/70) in Katja Markuta (63 m/65,2) ter Jerneja Brecl, ki je bila po dobrem dosežku (78,5 m/100,7) pozneje zaradi neustrezne opreme diskvalificirana.

Smučarski skoki (Ž), Ljubno

Končni vrstni red: daljavi točke 1. D. IRASCHKO AVT 89,0/89,5 262,4 2. M. LUNDBY NOR 87,5/90,0 260,6 3. K. ALTHAUS NEM 87,5/89,0 259,3 4. S. TAKANAŠI JAP 87,0/88,5 256,6 5. C. VOGT NEM 85,5/86,5 244,5 6. I. AVAKUMOVA RUS 82,0/86,5 238,1 7. J. ITO JAP 83,0/86,0 237,0 8. J. SEYFARTH NEM 83,5/84,5 235,7 9. E. KLINEC SLO 83,0/84,0 235,7 10. C. HÖLTZL SLO 83,0/83,5 233,2 11. U. BOGATAJ SLO 84,0/83,0 232,4 12. N. KRIŽNAR SLO 82,5/85,5 231,9 ... 19. Š. ROGELJ SLO 78,5/83,0 213,7 32. M. VTIČ SLO 74,5 92,4 39. K. KOMAR SLO 69,0 83,3 40. K. POŽUN SLO 66,0 76,9 Skupni vrstni red (12/17): 1. M. LUNDBY NOR 940 2. K. ALTHAUS NEM 640 3. S. TAKANAŠI JAP 580 4. J. ITO JAP 475 5. I. AVAKUMOVA RUS 417 6. C. VOGT NEM 338 7. C. HÖLZL AVT 326 8. U. BOGATAJ SLO 257 9. N. KRIŽNAR SLO 239 10. E. KLINEC SLO 234 ... 19. Š. ROGELJ SLO 143 35. M. VTIČ SLO 27 44. J. BRECL SLO 4

