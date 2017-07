Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bo Kyrie Irving poskrbel za razpad Clevelandove velike trojke? Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Irving naj bi želel zapustiti Cleveland

Njegov agent informacij ni ne potrdil ne zanikal

22. julij 2017 ob 11:47

Po poročanju več virov, prvi je o tem poročal ESPN, je košarkar Clevelanda Kyrie Irving prejšnji teden med sestankom z lastnikom kluba Danom Gilbertom zaprosil za menjavo kluba.

25-letni branilec naj bi želel prestopiti v klub, kjer bo imel priložnost, da je najboljši strelec. Ne želi biti več v senci LeBrona Jamesa, ki se je h Cavaliersom vrnil pred tremi leti.

ESPN poroča, da naj bi bil prva Irvingova izbira San Antonio, mogoč pa je tudi odhod k New York Knicksom, v Miami Gorana Dragića ali Minnesoto, kamor je prejšnji mesec iz Chicaga prestopil njegov dober prijatelj Jimmy Butler. Knicksi naj bi razmišljali, da za Irvinga Clevelandu ponudijo Carmela Anthonyja in prihodnje izbore v prvem krogu nabora.

Irvingov agent Jeff Wechsler informacij o prošnji Irvinga za zamenjavo ni ne potrdil ne zanikal.

Cleveland je trenutno brez generalnega menedžerja kluba, potem ko z Davidom Griffinom prejšnji mesec niso dosegli dogovora o podaljšanju pogodbe.

Irving, ki ima pogodbo do leta 2020, je v Cleveland leta 2011 prišel kot številka ena na naboru. Irving, James in Kevin Love so v preteklih treh sezonah popeljali Cavalierse v finale Lige NBA, lani so se tudi veselili naslova. Letos so morali spet priznati premoč Golden Statu. Irving je v zadnji sezoni v povprečju zbiral po 25,2 točke na tekmo in 5,8 podaje, trojke pa je metal 40-odstotno.

