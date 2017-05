Isco zaustavil silovit juriš Atletica - Real bo lovil 12. evropski naslov

Kraljevi klub se bo 3. junija v Cardiffu srečal z Juventusom

10. maj 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 22:32

Madrid - MMC RTV SLO

Na zadnji evropski tekmi na stadionu Vicente Calderon je Atletico premagal Real z 2:1, v finale Lige prvakov pa se je uvrstil kraljevi klub, ki je prvo tekmo dobil s 3:0.

Izbranci Diega Simeoneja so v uvodne četrt ure povratne tekme polfinala vse moči usmerili v napad in hitro povedli z 2:0. Ključen je bil zadetek v gosteh, ki ga je dosegel Isco tri minute pred odmorom.

Prednost je Real znal zadržati v drugem polčasu in v finalu se bo 3. junija v Cardiffu srečal z Juventusom. To je ponovitev finalne tekme iz leta 1998, ko je v Amsterdamu naslov Madridčanom zagotovil Predrag Mijatović.

Niguez in Griezmann kronala veliko premoč

Gostitelji so od prve minute krenili v popoln napad. V 5. minuti je Yannick Carrasco z leve strani podal pred vrata, kjer je Koke preusmeril žogo in skušal ob bližnji vratnici ukaniti Keylorja Navasa, ki pa je odlično posredoval. Dve minuti zatem je po podaji Tonija Kroosa s prostega strela z glavo nevarno streljal Casemiro, a je bil Jan Oblak zbran.

V 12. minuti je Koke iz kota podal pred vrata, Saul Niguez pa je na bližnji vratnici z močnim strelom z glavo zatresel mrežo. Veliko veselje na stadionu se še ni poleglo, ko je tri minute zatem v kazenski prostor prodrl Fernando Torres, podrl pa ga je Raphael Varane. Sdonik Cüneyt Cakir je takoj iztegnil roko proti beli točki. Antoine Griezmann z levico ni najbolje zadel žoge z enajstih metrov, Navas se jo je dotaknil, a je ni uspel odbiti in colchonerosi so vodili že z 2:0.

Isco unovčil izjemno akcijo Benzemaja

Po uvodnem šoku se je Real zbral in najprej vspostavil ravnotežje na sredini igrišča. Atletico se je vse bolj pomikal v obrambo, vendar ni uspel zadržati lepe prednosti do odmora. V 42. minuti je Karim Benzema prodrl po levi strani. Branilci Atletica Diego Godin, Jose Gimenez in Stefan Savić so ga le spremljali s pogledom. Francoski napadalec je sijajno potisnil žogo mimo vseh treh, prodrl v kazenski prostor in podal do Kroosa. Strel Nemca s 14 metrov je odbil Oblak, pritekel je Isco in z bližine dosegel ključni zadetek v gosteh.

Navas preprečil tretji gol Atletica

Oblak je moral posredovati tudi v 48. minuti po prostem strelu Cristiana Ronalda, trikratnega strelca s prve tekme, z leve strani. Na drugi strani je Griezmann prav tako s prostega strela z dobrih 20 metrov žogo poslal čez vrata. Gostje so skušali zadrževati žogo, Atleticu pa ni uspelo izpeljati nevarne akcije.

V 66. minuti je Carrasco prišel do žoge ob neodločnem Danilu, njegov strel je Navas odbil, toda le do Kevina Gameira, ki pa z glavo ni dovolj močno zadel žoge in vratar Realoa je bil znova na pravem mestu. V 71. minuti je Navas ustavil še Griezmannov strel z leve strani, tri minute pozneje pa je na drugi strani z glavo za malo zgrešil Benzema. Realov vratar je še enkrat resneje posredoval, v sodniškem dodatku je zaustavil nov poskus Griezmanna.

Sijajno vzdušje ob zadnji evropski tekmi na Vicente Calderonu

Navijači Atletica so pripravili izjemno vzdušje in kljub porazu so v močnem nalivu pospremili svoje ljubljence z igrišča s stoječimi ovacijami.

Na stadionu Vicente Calderon, ki je domovanje Atletica od leta 1966, je domača ekipa odigrala 143 evropskih tekem, 105 jih zmagala, 24 remizirala, izgubila pa jih je le 14 (!). Po letošnji sezoni bo klub igral na 16 kilometrov oddaljenem Metropolitanu ali Estadiu La Peineta, ki bo sprejel več kot 67 tisoč gledalcev (67.703).

Polfinale, povratni tekmi:

Atletico Madrid - REAL MADRID 2:1 (2:1) 0:3

54.907; Saul Niguez 12., Griezmann 16./11-m; Isco 42.

Atletico: Oblak, Gimenez ( 56./Thomas Teye), Godin , Savić , Filipe Luis, Saul Niguez, Koke ( 76./Correa ), Gabi , Carrasco, Griezmann, Torres ( 56./Gameiro).



Real Madrid: Navas, Danilo , Ramos , Varane, Marcelo, Casemiro ( 77./Lucas Vazquez), Modrić, Kroos, Isco ( 87./Morata), Benzema ( 76./Asensio), Ronaldo.



Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)



JUVENTUS - Monaco 2:1 (2:0) 2:0

41.000; Mandžukić 33., Alves 45.; Mbappe 69.



Izida prvih tekem sta v krepkem tisku. Finale bo 3. junija v Cardiffu.





A. G.