Islandke pretrd oreh za Slovenke

V torek v Domžalah še z Nemkami

6. april 2018 ob 19:21

Lendava - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2019 v Franciji izgubila proti Islandiji z 0:2.

Gostje so v Lendavi povedle v 15. minuti, ko je iz bližine zadela Hunnhildur Jonsdottir. Boljše Islandke so imele v nadaljevanju še dve priložnosti, a se je obakrat izkazala vratarka Zala Meršnik. V 37. minuti je Meršnikova še drugič klonila, potem ko jo je po odbiti žogi premagala Rakel Hönnudottir.

V 59. minuti so imele prvo in edino priložnost na tekmi Slovenke. V protinapadu je streljala Špela Kolbl, a je bil njen strel premalo natančen.

Slovenke brez kapetanke Mateje Zver

Slovenija, ki je igrala brez poškodovane kapetanke Mateje Zver, je tekmo začela v postavi Zala Meršnik, Lana Golob, Špela Rozmarič, Kristina Erman, Dominka Čonč, Lara Prašnikar, Špela Kolbl, Barbara Kralj, Kaja Eržen, Zala Kuštrin in Karmen Ulbin. V drugem polčasu so priložnost dobile še Manja Rogan, Lara Ivanuša in Katarina Gadnik. Slovenija bo v torek v Domžalah gostila Nemčijo.

Na SP, ki bo 7. junijem in 7. julijem prihodnje leto v Franciji, se bodo iz skupinskega dela evropskih kvalifikacij uvrstile zmagovalke sedmih skupin, štiri najboljše drugouvrščene pa bodo igrale v dodatnih kvalifikacijah.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2019



LENDAVA



SLOVENIJA - ISLANDIJA 0:2 (0:2)

Jonsdottir 15., Honnudottir 37.



Torek ob 16.00 (Domžale):

SLOVENIJA - NEMČIJA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)



Vrstni red: Islandija 10, Nemčija 9, Češka 7, Slovenija 3, Ferski otoki 0 točk.

