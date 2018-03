Isner in Del Potro prva polfinalista Miamija

Ostapenkova izločila Svitolino, Collinsova Williamsovo

28. marec 2018 ob 23:25,

zadnji poseg: 29. marec 2018 ob 07:31

Miami - MMC RTV SLO

John Isner je v četrtfinalu turnirja serije 1.000 v Miamiju izločil Hyeona Chunga s 6:1 in 6:4 po 69 minutah. Američan je dobil kar 31 izmed 32 točk po zadetem prvem servisu.

32-letni Isner je serviral 13 asov, naredil pa ni nobene dvojne napake. Razmerje v osvojenih točkah je bilo kar 63:42.

V prvem nizu je Chung dobil le uvodno igro na svoj servis, potem pa v četrti in šesti igri izgubil začetni udarec. Isner je v uvodnem nizu oddal le dve točki na svoj servis, vse igre je zaključil ekspresno. V drugem nizu si je Chung pri vodstvu z 2:1 priigral priložnost za brejk, vendar je ni uspel unovčiti. V peti igri je nato Isner izkoristil četrto priložnost za odvzem servisa in prednost je zanesljivo zadržal do konca.

Isner je trikrat igral v finalu turnirja serije 1.000. V Indian Wellsu leta 2012 ga je ugnal Roger Federer, leto zatem v Cincinnatiju ga je premagal Novak Đoković, pred dvema letoma pa je bil v Parizu boljši Andy Murray.

Močno se je moral za uvrstitev v polfinale potruditi zmagovalec Indian Wellsa Juan Martin del Potro, ki je po treh urah s 5:7, 7:6, 7:6 ugnal Milosa Raonica. Kanadačan je imel v odločilnem nizu dvakrat brejk prednosti, ki pa ga ni znal unovčiti.

Presenetljiv prvi polfinalni par pri dekletih

Pri dekletih je Jelena Ostapenko premagala Elino Svitolino v dveh podaljšanih igrah. V polfinalu se bo pomerila s presenečenjem turnirja, ameriško kvalifikantko Danielle Collins, ki je s 6:2, 6:3 izločila Venus Williams.

"Prvič, ko sem videla Venus v slačilnici, sem se skoraj zjokala. Ona je moja najljubša igralka, zato še kar ne morem doumeti, kaj se je zgodilo," je dejala 24-letna Collinsova, ki je prvič v karieri premaagal igralko iz prve deseterice.

Četrtfinale (M), tabela

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)



ANDERSON (JAR/6) - CARRENO BUSTA (ŠPA/16)



A. ZVEREV (NEM/4) - ČORIĆ (HRV/29)



DEL POTRO (ARG/5) - RAONIC (KAN/20)

5:7, 7:6 (1), 7:6 (3)

ISNER (ZDA/14) - CHUNG (KOR/19)

6:1, 6:4

Četrtfinale (Ž), tabela:

AZARENKA (BLR) - PLIŠKOVA (ČEŠ/5)

7:5, 6:3

STEPHENS (ZDA/13) - KERBER (NEM/10)

6:1, 6:2

OSTAPENKO (LAT/6) - SVITOLINA (UKR/4)

7:6 (3), 7:6 (5)

COLLINS (ZDA) - V. WILLIAMS (ZDA/8)

6:2, 6:3

A. G.