Isner po prvi naslov na mastersih proti razigranemu Zverevu

Finale bo v nedeljo ob 19.00

31. marec 2018 ob 03:30

Miami - MMC RTV SLO

Alexander Zverev je v polfinalu turnirja serije 1.000 v Miamiju ugnal Pabla Carrena Busto s 7:6 in 6:2. V nedeljo ob 19.00 se bo v finalu pomeril z Johnom Isnerjem.

Američan, ki lovi prvi naslov na mastersih, je v prvem polfinalu premagal Juana Martina del Potra s 6:1 in 7:6. S tem je končal serijo 15. zaporednih zmag Argentinca, ki je dobil tudi uvodni masters letošnjega leta v Indian Wellsu, kjer je v epskem finalu premagal Rogerja Federerja.

"DelPo" je bil preveč utrujen po maratonskem obračunu četrtfinala z Milošem Raonicem. Isner je v uvodnem nizu prevladoval, v drugi in šesti igri je odvzem servis del Potru in zanesljivo dobil vse igre na svoj začetni udarec.

Drugi niz je bil precej bolj izenačen. V deveti igri je zmagovalec US Opna iz leta 2009 rešil priložnost za brejk in odločala je podaljšana igra. Isner je dvakrat odlično odigral volej pri mreži in dobil "tie-break" kar s 7:2. V celotnem dvoboju ni dopustil niti ene priložnosti za odvzem servisa.

Isner je trikrat igral v finalu turnirja serije 1.000. V Indian Wellsu leta 2012 ga je ugnal Roger Federer, leto zatem v Cincinnatiju ga je premagal Novak Đoković, pred dvema letoma pa je bil v Parizu boljši Andy Murray.

Zverev blestel v drugem nizu

V večernem polfinalu je Carreno Busta v prvem nizu narekoval ritem z osnovne črte. V podaljšani igri je povedel s 3:0, nato pa je Zverev prikazal sijajno igro in prišel do preobrata (7:4). V drugem nizu je 20-letni Nemec izjemno serviral, v tretji in sedmi igri pa je odvzel začetni udarec Špancu. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 71:54. Zverev, ki je lani osvojil mastersa v Rimu in Montrealu, je zadel kar deset asov in ni dopustil nobene priložnosti za brejk.

"V prvem nizu nisem igral dobro. V podaljšani igri sem s preobratom našel pravi ritem, servis je nato stekel. Carreno Busta je zelo neugoden tekmec, z osnovne črte ima neverjetne udarce. Isner je v življenjski formi in finale bo zelo zahteven. Z Johnom se poznava že nekaj let in sva dobra prijatelja. Oba sva velika ljubitelja Lige NBA," je pojasnil Zverev.

Polfinale, moški

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)



A. ZVEREV (NEM/4) - CARRENO BUSTA (ŠPA/16)

7:6 (4), 6:2

ISNER (ZDA/14) - DEL POTRO (ARG/5)

6:1, 7:6 (2)

A. G.