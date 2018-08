Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 40 glasov Ocenite to novico! Abbas Issah, ki bo to poletje verjetno zapustil Olimpijo, je v 38. minuti mojstrsko meril in Olimpijo popeljal v vodstvo. Foto: BoBo Maksim Rudakov je bil ob strelu Issaha v 38. minuti nemočen, mladi ganski napadalec pa ga je premagal še v 60. minuti. Foto: BoBo Rok Kronaveter je v 50. minuti zanesljivo izvedel enajstmetrovko. Foto: BoBo VIDEO Šov Issaha in sanjska zma... Sorodne novice Začasni trener Olimpije: "Zadovoljni bomo s kakršno koli zmago" Dodaj v

Issahove vragolije v Stožicah in sanjskih 3:0

Na povratni tekmi naslednji četrtek brez Črnica

9. avgust 2018 ob 18:43,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 21:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije bi si težko želeli več: HJK Helsinke so z dvema zadetkoma Abbasa Issaha ugnali s 3:0 in imajo odprta vrata v zadnji predkrog kvalifikacij Evropske lige.

Edini temni madež je rdeči karton Matica Črnica (dobil ga je v 83. minuti), ki tako ne bo smel igrati na povratni tekmi naslednji četrtek. Issah je prvi gol dosegel s prefinjenim strelom, drugega pa po izjemni akciji, ko je v 60. minuti obrnil obrambo HJK-ja. Vmes je z enajstmetrovke zadel še Rok Kronaveter. Oba strelca konca tekme nista dočakala na zelenici, trener Aleksandar Linta je v želji, da Olimpija ne dobi gola, zaprl igro in uspelo mu je zadržati sanjski rezultat 3:0.

Ob polčasu 1:0

A začelo se ni obetavno. Gostje so takoj pritisnili in imeli že v prvi minuti veliko priložnost. Evans Mensah je streljal, vratar Aljaž Ivačič je preprečil zgodnji šok. V 17. minuti bi Olimpija skoraj povedla: vratnico je po strelu z roba kazenskega prostora stresel makedonski nogometaš Daniel Avramovski. Mendah je bil po pol ure igre spet preveč sam v kazenskem prostoru, toda z levico je streljal mimo vrat. V 38. minuti pa navdušenje v Stožicah, kjer se je zbralo 4.550 gledalcev: najprej je z volejem poskušal Črnic, žoga je prišla do Issaha, ki jo je v kazenskem prostoru mimo dveh branilcev mojstrsko poslal v mrežo.

Izjemna akcija Issaha

V zadnjih sekundah prvega polčasa je ruski vratar Maksim Rudakov posredoval na golovi črti in Črnicu preprečil zadetek. V drugem polčasu se je igra še bolj razživela. Francoski sodnik je v 50. minuti pokazal na belo točko, ker je osrednji branilec Hannu Patronen za roko povlekel Nika Kapuna. Rok Kronaveter je bil zanesljivi izvajalec enajstmetrovke. V 54. minuti bi Kapun skorajda povišal na 3:0, saj je po podaji Issaha že premagal Rudakova, a je Faith Obilor žogo zbil z golove črte. Po slabi uri igre pa je spet udaril Issah. Razpoloženi ganski najstnik je v slogu največjega mojstra opravil z obrambo gostov in matiral še Rudakova.

V zadnjem predkrogu s Crveno zvezdo?

Izjemen večer v Stožicah je nekoliko skalil le rdeči karton Matica Črnica zaradi nevarnega štarta nad Rafinho. V finišu Olimpija zaradi obrambne postavitve in igralca manj ni bila več nevarna, se je pa v zadnjih sekundah po protinapadu ponudila priložnost Kapunu, vendar je streljal čez gol. Statistični podatki sicer kažejo, da je bila tekma bolj izenačena, kot kaže izid. V strelih je bilo 12:12, v strelih v okvir vrat 6:6, v posesti žoge 56:44. Filip Valenčič, član helsinške ekipe, ni pripotoval v Ljubljano. Zmagovalec obračuna se bo v zadnjem predkrogu srečal s poražencem iz srečanja 3. predkroga Lige prvakov med Crveno zvezdo in Spartakom iz Trnave (prva tekma v Beogradu: 1:1).

Aleksandar Linta, trener Olimpije: "Veseli me, da smo zmagali, da nismo prejeli gola in da smo igrali dobro. Nismo igrali dobro vso tekmo, ampak to niti ni bilo mogoče. Daleč od tega, da je vse končano. Če hitro prejmeš zadetek, lahko postane napeto."

Mika Lehkosuo, trener HJK-ja: "Vedeli smo, da je Olimpija dobro napadalno moštvo, imela je priložnosti, jih nekaj tudi zapravila, ampak tekmec je res dober. Tudi napadalec Abass Issah je bil zelo razpoložen, povzročal nam je precej težav. Njegova igra je bila preveč za nas. Tudi mi smo imeli nekaj priložnosti, ampak nismo bili tako učinkoviti."

EVROPSKA LIGA, 3. predkrog, prva tekma:

OLIMPIJA - HJK HELSINKI 3:0 (1:0)

4.550; Issah 38., 60., Kronaveter 50/11-m.

RK: Črnic 83./Olimpija

Olimpija: Ivačič, Putinčanin, Ilić, Zarifović , Štiglec, Tomić, Avramovski ( 85./Savić), Kapun, Črnic , Kronaveter ( 78./Gajić), Issah ( 71./Suljić)



HJK Helsinki: Rudakov, Rafinha ( 89./Chrisantus), Obilor, Patronen , Sumusalo, Annan, Dahlström ( 63./Domingez Rajo), Riski, Yaghoubi , Mensah ( 81./Alho), Klauss.

Sodnik: Benoit Millot (Francija)

Novinarska konferenca po tekmi Olimpija - HJK 3:0. Finski trener Mika Lehkosuo začel: "Vedeli smo, da je Olimpija dobro napadalno moštvo.". Khm ... ? #UEL pic.twitter.com/VXlphyFJqp — Toni Gruden (@duledoz) August 9, 2018

T. O.