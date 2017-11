Italija brez svetovnega prvenstva!

V torek še dvoboj Danske in Irske

13. november 2017 ob 20:28,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 23:51

Milano - MMC RTV SLO

Nogometašem Italije se prvič po letu 1958 ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo. V Milanu niso izničili zaostanka s prve tekme dodatnih kvalifikacij proti Švedski (1:0), na San Siru je bilo 0:0.

Italijani so imeli v prvem polčasu premoč, a tudi srečo, ker sodnik v prve pol ure nobenega od dveh igranj z roko v njihovem kazenskem prostoru ni kaznoval z 11-metrovko. V 8. minuti so strel z bele točke po prekršku nad Marcom Parolom neuspešno zahtevali tudi sami.

Najlepšo priložnost je imel Ciro Immobile, ki je v 40. minuti že premagal vratarja Robina Olsena, a je pravočasno počistil kapetan Andreas Granqvist.

Najbližje zadetku ob prečki branilca Lustiga

Na začetku drugega polčasa so Italijani še naprej napadali in v 53. minuti je Alessandro Florenzi z volejem streljal malo mimo vratnice. Italijanski selektor Giampiero Ventura je po uri igre vse stavil na napad in na zelenico poslal Stephana El Shaarawyja in Andreo Belottija. V 66. minuti se je po posredovanju švedskega branilca Mikaela Lustiga žoga odbila v zgornji del prečke.

Švedi so nekajkrat zagrozili iz protinapadov, a do pravega strela niso prišli. V 87. minuti je na drugi strani Olsen lepo ubranil močan poskus El Shaarawyja po sredini vrat, kmalu zatem pa je Parolo z glavo streljal mimo gola. Sodnikov podaljšek je bil dolg pet minut, tudi v njem pa Italijanom, ki so imeli kar 75 odstotkov časa žogo v svoji posesti, ni uspelo zadeti in veliko slavje Švedov se je lahko začelo. Na SP-ju so nazadnje igrali leta 2006.

Zadnja tekma Buffona za reprezentanco

"Nismo imeli drugih orožij. Morali smo se braniti in upati, da se nam bo izšlo. Drugače proti tehnično toliko močnejšim tekmecem nismo mogli igrati," je povedal švedski selektor Jan Andersson. Švedi so bili pred dvema letoma evropski prvaki do 21 let, nekaj igralcev iz tiste generacije zdaj že igra tudi v članski reprezentanci.

Gostitelji so bili seveda razočarani, njihovi navijači pa nezadovoljni. Zadnjo reprezentančno tekmo v karieri je odigral 39-letni vratar Gianluigi Buffon, ki je 175-ič nosil dres Italije. V petek se azzurri v Stockholmu niso izkazali, igrali so preveč boječe, Švedi pa so z agresivno igro to znali izkoristiti. V drugem polčasu je zadel rezervist Jakob Johansson.

Leta 2010 in 2014 izpad že po predtekmovanju

Italija je leta 2006 na SP-ju v Nemčiji četrtič postala svetovni prvak, na zadnjih dveh prvenstvih v Južni Afriki (2010) in Braziliji (2014) pa se je morala posloviti že po predtekmovanju.

Na lanskem evropskem prvenstvu je pod vodstvom Antonia Conteja igrala dobro, v skupini opravila z močno Belgijo in v osmini finala s Španijo, nato pa v četrtfinalu po 11-metrovkah izpadla proti Nemčiji.

Dodatne kvalifikacije za SP, povratne tekme

Italija - ŠVEDSKA (prva tekma: 0:1)

0:0

Italija: Buffon, Barzagli , Bonucci, Chiellini , Darmian ( 63./El Shaarawy), Jorginho, Parolo, Candreva ( 76./Bernardeschi ), Florenzi, Jorginho, Parolo, Immobile, Gabbiadini ( 63./Belotti).

Švedska: Olsen , Lustig , Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Berg, Forsberg , Johansson ( 19./Svensson), Claesson ( 72./Rohden), Toivonen ( 54./Kiese Thelin ).

Sodnik: Antonio Mateu Lahot (ŠPA)



Torek ob 20.45:

IRSKA - DANSKA (prva tekma: 0:0)

Odigrano v nedeljo:

Grčija - HRVAŠKA 0:0 (prva tekma: 1:4)

ŠVICA - Severna Irska 0:0 (prva tekma: 1:0)

Sreda ob 10.00:

AVSTRALIJA - HONDURAS (prva tekma: 0:0)

Četrtek ob 3.15:

PERU - NOVA ZELANDIJA (prva tekma: 0:0)

T. O., M. R.