Joker Cutrone v podaljšku odločil milanski derbi

Lazio v torek izločil Fiorentino

27. december 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 27. december 2017 ob 23:23

Milano - MMC RTV SLO

V četrtfinalu italijanskega pokala je Milan premagal Inter po podaljšku z 1:0. Odločil je rezervist Patrick Cutrone v 105. minuti.

Trener Gennaro Gattuso je znova lažje zadihal. V prvenstvu mu ne gre prav nič po načrtih. V soboto so rdeče-črni na San Siru izgubili proti Atalanti z 0:2. Padli so na enajsto mesto. Osvojili so le 24 točk in za četrtim mestom, ki še vodi v Ligo prvakov, zaostajajo kar 14 točk.

Inter je bil še pred dvema tednoma na vrhu lestvice, nato pa je doživel nepričakovana poraza proti Udineseju (1:3) in Sassuolu (0:1). Izbranci Luciana Spallettija zdaj zaostajajo že pet točk za Napolijem.

Četrtfinale:

MILAN - Inter * 1:0 (0:0)

Cutrone 105.

* - po podaljšku

Milan: Donnarumma, Abate (53./Calabria), Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Locatelli (73./Calhanoglu), Suso, Bonaventura, Kalinić (76./Cutrone).

Inter: Handanović, Cancelo, Škriniar, Ranocchia, Nagatomo, Vecino, Gagliardini (75./Brozović), Candreva (101./Eder), Joao Mario (67./Borja Valero), Perišić, Icardi.

Sodnik: Marco Guida

LAZIO - Fiorentina 1:0 (1:0)

Lulić 6.

Torek, 2. januarja, ob 20.45:

NAPOLI - ATALANTA



Sreda, 3. januarja, ob 20.45:

JUVENTUS - TORINO

A. G.