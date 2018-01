Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 48 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je eden izmed glavnih kandidatov za prvi izbor na letošnjem naboru Lige NBA. Foto: EPA Dodaj v

Ivković: Dončić igra pri 18-ih bolj zrelo kot Dražen in Kukoč

V petek dvoboj prvih strelcev Evrolige

11. januar 2018 ob 12:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob izjemnih predstavah Luke Dončića se primerjave z velikani evropske košarke porajajo kar same, toda večjega komplimenta 18-letni slovenski biser še ni bil deležen.

Prišel je iz ust enega največjih trenerjev vseh časov Dušana Ivkovića, ki je treniral tako Dražena Petrovića kot Tonija Kukoča. "Dončić je fenomen. Dražen je igral na položaju enke, Toni Kukoč na položaju od 1 do 4. Menim, da nobeden od njiju pri 18 letih ni igral tako zrelo, kot zdaj igra Dončić," je za eno izmed grških televizij izjavil upokojeni, zdaj že 74-letni Ivković.

Ivković, član hiše slavnih, je eden izmed najtrofejneših evropskih trenerjev. Bil je na čelu jugoslovanske reprezentance, ko je ta osvojila naslov svetovnega prvaka v Argentini 1990 in evropskega prvaka leta 1989 in 1991, ko sta bila v osrednjih vlogah prav pokojni Petrović in Kukoč.

Dončić v letošnji sezoni Evrolige za Real Madrid v povprečju dosega 18,1 točke, 5,6 skoka, 4,6 podaje na tekmo in ima najvišji povprečni indeks - 25,1. Prava poslastica se obeta v petek ob 18. uri, ko si bosta na dvoboju Himkija in Reala nasproti stala najboljša strelca Evrolige, Aleksej Šved in Dončić.

R. K.