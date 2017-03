Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ivo Daneu

O Luki Dončiću

28. marec 2017 ob 16:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na 50 let se rodijo igralci, kot je Luka Dončić, ki so tako talentirani in znajo trdo delati. Zdaj ne vem, ali je on rekel, da je 15 odstotkov talent – jaz sicer mislim, da več – ostalo pa trdo delo. Obenem je treba imeti dobre trenerje, ki ti zaupajo.

Luka je vsekakor izvrsten košarkar.Je vrstnik oziroma malce starejši od mojega najstarejšega vnuka, ki mi je že pred petimi leti govoril, imamo enega Luko, ki daje po 50 ali 60 točk. Že takrat je fizično izstopal v tej generaciji. Pri njem se je pokazalo, da je prav, da je šel v Madrid.

Tam ne skrbijo samo za košarkarski razvoj, ampak ga ščitijo pred vsemi zunanjimi dejavniki, kot na primer tudi pred novinarji. Samo poglejte, za slabšo sezono Petra Prevca je vzrok tudi v novinarjih in vseh sponzorskih obveznostih, ki jih je imel. Športnika je treba pustiti, da ima mir in se sam pripravlja. Tudi jaz imam dovolj novinarjev, pa me še vedno pregovorijo v pogovore.

Najboljši slovenski košarkar vseh časov Ivo Daneu je spregovoril o nadarjenem Luki Dončiću, več o legendarnem članu jugoslovanskem reprezentantu in Olimpije pa boste lahko prebrali v sredo v MMC-jevem intervjuju.

Tilen Jamnik