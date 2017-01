Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ivo Milovanovič. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ivo Milovanovič

30. januar 2017 ob 19:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bila je spontana reakcija. Nič ne skrivam. Rad se smejim, ni me sram, da tudi zajokam.

To so takšni trenutki, ko čustva na neki način prevladujejo, ko se razum malo sprosti in pač pride do reakcije, kot je bila na tekmi s Hrvaško.

Reporter TV Slovenija Ivo Milovanovič v intervjuju za MMC (objavljen bo v torek zjutraj) o solzah, ki jih je potočil po zmagi slovenske rokometne reprezentance nad Hrvaško, ki je pomenila bron svetovnega prvenstva.