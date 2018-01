Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! VIDEO Zadnjih pet minut tekme i... Dodaj v

Ivo Milovanovič

15. januar 2018 ob 20:13

Zagreb - MMC RTV SLO

Ja, če prideš po tej poti do zmage, te je lahko sram. Seveda pa Nemci niso pri tem nič krivi. Moramo se potolažiti s kriminalnim sojenjem. Wiencek je očitno ljubček sodnikov.

Komentator tekme med Slovenijo in Nemčijo (25:25) na TV Slovenija 2 Ivo Milovanovič je bil že sredi drugega polčasa tekme v Zagrebu pošteno jezen na sodnika. Litovska delivca pravice Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika sta pošteno razjezila tudi selektorja Veselina Vujovića. Še posebej sta "zablestela" s sporno odločitvijo ob koncu tekme, ko sta si šest minut ogledovala posnetek zadnje akcije in dosodila sedemmetrovko za Nemčijo.

A. G.