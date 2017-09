Iz minute v minuto: Kako je potekala zgodovinska tekma?

Padla je Španija! Junaki v finalu, v nedeljo po naslov prvaka!

14. september 2017 ob 15:52,

zadnji poseg: 14. september 2017 ob 22:26

Carigrad - MMC RTV SLO

Slovenija se je po briljantni predstavi prebila v finale evropskega prvenstva v košarki. Velika Španija, branilec naslova, je bila le opazovalec nepozabnega šova Dragića in druščine. Neverjetno, bilo je 92:72.

Zgodovinski večer za slovensko košarko! Končno je tu medalja, najmanj srebrna. Skovanka #junaki je dobila svoj pomen. Orkan Slovenija pustoši po Carigradu, nihče ne more ustaviti te rušilne moči, tekmecem se tresejo hlače. Španija je kljub izrednemu slovenskemu metu za tri točke do polčasa še držala priključek (49:45), v tretji četrtini, ki se je začela z dvema uspešnima protinapadoma Jake Blažiča, pa je dosegla le 12 točk, medtem ko so Slovenci še naprej zadevali z vseh položajev. Prednost je po trojki Gorana Dragića v 35. minuti presegla 20 točk. San Emeterio je sicer zadel trojko za 83:67, a to je bila zadnja španska raketa s potapljajoče se ladje. Rešitve ni bilo več. Na koncu so nosilci slovenske igre celo počivali! Ole!

Dragić in Randolph najboljša strelca

Goran Dragić (trojke 3/5) in Anthony Randolph (3/3) sta bila s po 15 točkami najboljša slovenska strelca polfinalnega obračuna. Klemen Prepelič (3/4) je dodal 13 točk, Gašper Vidmar na 30. rojstni dan 12, Luka Dončić pa je blestel z 11 točkami, 12 skoki in osmimi podajami. Že tako izjemen napadalni ustroj je dobil še dodatno dimenzijo z nekaterimi igralci, ki so se zdeli pozabljeni (Dimec 7, Zagorac 5). Na drugi strani Španci na agresivno slovensko obrambo niso imeli pravega odgovora, ko jim je voda tekla v grlo, so neuspešno poizkušali z meti od daleč. Največ točk, 16, je dosegel veteran Pau Gasol.

Prva četrtina: Špancem nasuli 25 točk

Že v prvi četrtini je Slovenija razen na začetku ves čas vodila. Prvih devet točk je dosegla z meti za tri točke. Zadeli so Randolph, Blažič in Dragić. Španci so uvodnih pet trojk zgrešili, je pa s polrazdalje zadeval Rubio. Dragić se ni razigral tako, kot bi si želel, je pa Gašper Vidmar z zabijanjem dokazal, da se ne boji bratov Gasol. Ko je Dončić dosegel svoji prvi točki, je prednost dosegla pet točk (8:13). Nikolić je uspešno vskočil s klopi in z novo trojko prednost povišal na 10:16. Ker so bili "španski nebotičniki" pod košem previsoka ovira, so Slovenci raje poskušali z razdalje. Uspešna sta bila Zagorac in Prepelič. Oriola je s polaganjem znižal na 19:22, sledila pa je izjemna trojka Dragića in ob koncu četrtine je bilo 19:25.

Druga četrtina: Zagorac adut s klopi!

Odličen slovenski začetek, protinapad in (po podaji Čančarja) zabijanje Randolpha (19:27). Prepelič je nadaljeval ognjemet trojk (22:30). Španija je dosegla naslednjih pet točk, pravočasno je odgovoril Prepelič. Po trojki Dončića je Slovenija le za hip lažje zadihala (29:35), saj so evropski prvaki dosegli naslednje štiri točke (Rodriguez, J. Hernangomez). Dončić je še enkrat zadel trojko od table, a Španci so spet hitro odgovorili, P. Gasol je po protinapadu znižal na 38:40. Pred polčasom je slovenski voz naprej potegnil - Saša Zagorac, ki je dobil prednost pred Edom Murićem! Najprej je zadel trojko (38:45), nato izsilil osebno napako M. Gasola v napadu. Domiselna akcija Nikolić-Vidmar je pripeljala že do devetih točk zaloge (38:47), a kaj, ko so sodniki Vidmarju prestrogo dosodili tretjo osebno napako. P. Gasol je ostal sam na trojki in zadel, na drugi strani je že 49. slovensko točko dosegel Dimec.

Tretja četrtina: Le 12 točk Španije

Hitri Blažič, ki je tudi dobro utrujal Rubia, je na začetku drugega polčasa po podaji Dragića v svojem slogu dvakrat ušel španski obrambi in v trenutku je bilo +8 (45:53). Priložnost za skok na dvoštevilčno prednost je zapravil Vidmar (P. Gasol ga je ustavil z blokado), ki pa je bil dobro minuto pozneje uspešen (45:55). Španci (presenetljivo brez S. Rodrigueza) so medtem odpovedali v napadu, prvi koš drugega polčasa je po slabih štirih minutah dosegel Rubio. Po dolgem času se je v napadu spet "prikazal" Randolph (47:57). Slovenski stroj se ni ustavil. Randolph je dvignil navijače na noge (50:63), nato je Dimec končal duhovito akcijo (52:65), center Krke pa je po košu in prostem metu Slovenijo popeljal do 16 točk naskoka (52:68). Marc Gasol je s trojko umiril strasti (55:68). Povračilni ukrep je bil več kot dostojen: Randolph je z levega krila v NBA-slogu zadel za 55:71. Najvišjo prednost je s prostima metoma priboril Dončić (57:73).

Zadnja četrtina: Dragić s trojko od table razblinil vse dvome

Španija je poskusila s consko obrambo, ki jo je takoj "ubil" Prepelič (57:76). Nova trojka in njegova 13. točka! Španija se je s petimi zaporednimi točkami spet približala (62:76). Dragić je Špance popeljal na vrtiljak, našel Vidmarja, ki je zadel za svojo enajsto točko (62:78). Kakšno željo ima, je "Gogi" najbolje pokazal v 34. minuti, ko je po zgrešenem metu dobil skok in zadel za 62:80. Obramba je medtem še naprej grizla, noben španski košarkar se ni razigral. Kapetan Dragić je v 35. minuti razblinil vse dvome. Zadel je novo trojko od table, prednost je narasla na 62:83. Selektor Scariolo je vzel minuto odmora, San Emeterio je zadel trojko za 67:83, ampak možnosti za preobrat ni bilo več. Tonski mojster je že pripravil mp3 z oznako Golica.

EP v košarki, polfinale, Carigrad:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

72:92 (19:25, 26:24, 12:24, 15:19)

P. Gasol 16 Randolph 15 Rubio 13 Dragić 15 M. Gasol 12 Prepelič 13 Rodriguez 9 Vidmar 12 W. Hernangomez 6 Dončić 11 San Emeterio 6 Nikolić 7 J. Hernangomez 5 Dimec 7 Sastre 3 Blažič 7 Oriola 2 Zagorac 5 Met za dve: 18/36; 21/42 Met za tri: 7/27; 14/25 Prosti meti: 15/16; 8/12 Skoki: 35; 35



Petek ob 20.30:

RUSIJA - SRBIJA

Finale (20.30) in tekma za tretje mesto (16.00) bosta v nedeljo.

Tomaž Okorn