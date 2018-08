Izčrpani Murray res predal četrtfinale Washingtona

Vrnitev bo nadaljeval v Cincinnatiju

4. avgust 2018 ob 09:06

Washington - MMC RTV SLO

Potem ko je v osmini finala igral vse do 3. ure zjutraj, je bilo preprosto premalo časa, da bi se Andy Murray regeneriral za četrtfinale turnirja v Washingtonu. Škot je predal dvoboj in bo izpustil tudi Toronto, da se pripravi za OP ZDA.

"Izčrpan sem, potem ko sem štiri dni igral toliko tenisa, predtem pa nisem tekmoval kar 18 mesecev. Hkrati moram biti tudi previden in poslušati svoje telo, ker se vračam po dolgotrajni in zahtevni poškodbi," je priznal nekdanji najboljši tenisač sveta v petek in oznanil, da odhaja s turnirja serije 500 v Washingtonu. Avstralec Alex De Minaur je tako napredoval v polfinale brez boja in bo v lepi prednosti pred zmagovalcem dvoboja četrtfinala Rubljov - Kudla, ki sploh še ni bil odigran.

Murray je v noči s četrtka na petek, ko je dvoboj z Romunom Mariusom Copilom končal šele ob 3.02, planil v jok in že takrat nakazal, da je izmučen in da razmišlja o predaji. V omenjenih štirih dneh je dobil prve tri dvoboje, vsakokrat po preobratih, po vrnitvi na ATP-tekmovanja. Leto in pol je moral 31-letni Škot počivati zaradi poškodbe kolka, pri čemer je bila uspešna šele druga operacija.

Veliki cilj - OP ZDA v New Yorku

Ob predaji je Murray oznanil tudi umik iz žreba za turnir v Torontu, zato pa načrtuje nastop v Cincinnatiju, kjer se turnir masters začne 13. avgusta. Konec meseca se nato začne zadnji veliki turnir sezone - OP ZDA v New Yorku. Pred letošnjim Wimbledonom se je Murray že neuspešno skušal vrniti, a je bil prisiljen v zadnjem trenutki odpovedati tako nastop v Queen'su kot Eastbournu.

Direktor po pozivih o nastopu le sprejel predajo

S predajo se je na koncu sprijaznil tudi direktor turnirja v glavnem mestu ZDA Keely O'Brien, ki je bil predtem kritičen do Murrayjeve namere in ga je javno pozival, da naj vseeno stisne zobe in nastopi v četrtfinalu. "Odkrito spoštujem odločitev in vem, da sta zdravje in okrevanje glavni prioritetai, tako kot mora biti," je bil v odzivu v petek zvečer nenadoma razumevajoč O'Brien. Turnir z nagradnim skladom več kot dva milijona evrov se je v časovni stiski znašel zaradi poletnih nalivov, ki so prekinjali in prestavljali dvoboje.

WASHINGTON (M)

(2.146.815 evrov, trda podlaga)





Četrtfinale, tabela:

A. ZVEREV (NEM/1) - NIŠIKORI (JAP/7)

3:6, 6:1, 6:4



CICIPAS (GRČ/10) - GOFFIN (BEL/3)

6:3, 6:4



DE MINAUR (AVS) - MURRAY (VB)

b. b.



RUBLJOV (RUS/16) - KUDLA (ZDA)

SAN JOSE (Ž)

(799.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

COLLINS (ZDA) - AZARENKA (BLR)

7:6, 3:0 b. b.



SAKARI (GRČ) - V. WILLIAMS (ZDA/3)

6:4, 7:6



MERTENS (BEL/4) - KONTA (VB)

7:6, 6:3



BUZARNESCU (ROM/5) - TOMJANOVIĆ (AVS)

6:1, 7:5

To. G.