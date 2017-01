Izenačila rekord Vreni Schneider, Stenmark ostaja nedosegljiv

406. del rubrike Športni SOS

4. januar 2017 ob 09:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Naslednji mesec bosta minili dve leti, odkar Mikaela Shiffrin zadnjič ni dobila slaloma za svetovni pokal, na katerem je nastopila. Njen niz se je v torek končal v Zagrebu.

Američanka je v tem času nanizala kar 12 zmag, kar je največ v celotni zgodovini ženskega svetovnega pokala. Daljšo serijo je v absolutni konkurenci nanizal le legendarni Ingemar Stenmark, ki se ponaša z nizom 15 zaporednih zmag v veleslalomu.

888. Mikaela Shiffrin je zmagala na 12 zaporednih slalomih, na katerih je nastopila. Ali je to rekord?

Zoran Radisavljević

Da, to je izenačen ženski rekord. Kot prvi je ducat zaporednih tekem v isti disciplini uspelo dobiti Vreni Schneider. Njeno serijo je ponovila Mikaela Shiffrin, ki je dobila prav tako 12 zaporednih slalomov, na katerih je nastopila (lani je zaradi poškodbe izpustila pet tekem v najpočasnejši disciplini).

Absolutni rekord pa pripada Ingemarju Stenmarku, ki je med 18. marcem 1978 in 1. marcem 1980 dobil kar 15 veleslalomov. Teden dni kasneje je bil v Oberstaufnu tretji, nato pa je začel novo serijo osmih veleslalomskih zmag. V spodnji tabeli so vsi smučarji, ki jim je uspelo dobiti več kot šest zaporednih tekem v isti disciplini (na katerih so nastopili) ter najboljše tri Slovenke.

Smučar/ka Disciplina Od-do Št. zmag Ingemar Stenmark veleslalom 18. 3. 1978-1. 3. 1980 15 Vreni Schneider slalom 16. 12. 1988-18. 3. 1990 12 Mikaela Shiffrin slalom 22. 2. 2015-29. 12. 2016 12 Annemarie Moser Pröll smuk 7. 12. 1972-5. 1. 1974 11 Janica Kostelić slalom 5. 12. 1999-18. 2. 2001 10 Franz Klammer smuk 8. 12. 1974-12. 12. 1975 9 Franz Klammer smuk 10. 1. 1976-22. 1. 1977 9 Phil Mahre kombinacija 10. 1. 1981-11. 2. 1983 9 Marc Girardelli slalom 18. 3. 1984-23. 3. 1985 9 Alberto Tomba slalom 30. 1. 1994-22. 1. 1995 9 Annemarie Moser Pröll smuk 11. 3. 1978-2. 3. 1979 8 Ingemar Stenmark veleslalom 11. 3. 1980-14. 2. 1981 8 Deborah Compagnoni veleslalom 17. 1. 1997-6. 1. 1998 8 ... ... ... ... Tina Maze veleslalom 27. 10. 2012-16. 12. 2012 4 Špela Pretnar slalom 9. 1. 2000-20. 2. 2000 3 Ilka Štuhec smuk 2. 12. 2016-17. 12. 2016 3



Opomba: V tretjem stolpcu je razpon serije zmag, v zadnjem pa število zmag.

Slavko Jerič, @lavkeri