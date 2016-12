Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je bil najboljši igralec tekme v dvorani Abdi Ipekci (statistični indeks 31). Foto: EPA Bryant Dunston je v zadnji četrtini držal priključek. Foto: EPA Miloš Teodosić ni imel svojega večera v Kombank Areni. V pol ure igre je prispeval šest točk, zadel je dve trojki iz šestih poskusov, izgubil je tudi šest žog. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izjemna predstava Dončića za zmago Reala v Carigradu

CSKA na kolenih v Kombank Areni

29. december 2016 ob 20:00

Carigrad, Beograd - MMC RTV SLO

Luka Dončić je s 17 točkami in devetimi podajami zrežiral zmago madridskega Reala v Carigradu v 15. krogu Evrolige (78:80).

17-letni slovenski košarkar je sijajno vodil igro Madridčanov, na parketu je bil 23 minut. Razigral se je v tretji četrtini, ko je prispeval devet točk.

V zadnji četrtini ga je trener Pablo Laso dolgo časa držal na klopi, a po trojki Tylerja Honeycutta tri minute pred koncem za vodstvo Anadolu Efesa s 75:73, ga je le poslal v igro. Najprej je zadel za izenačenje, potem pa je s trojko popeljal Real v vodstvo s 78:75.

Pri gostiteljih je izstopal Bryant Dunston (14 točk, 5/7 za dve), ki je izenačil s košem in prostim metom (78:78) minuto in 42 sekund pred zadnjim piskom sirene. Odločilni koš je 32 sekund pred koncem srečanja dosegel Gustavo Ayon po sijajni akciji in podaji Dončića. Honeycutt je nato zgrešil trojko, a Jaycee Carroll izgubil žogo v napadu Reala. Turkom je ostalo še osem sekund, a niso uspeli priti do meta.

CSKA na kolenih v Kombank Areni

Košarkarji Crvene zvezde so v izjemnem vzdušju v Kombank Areni premagali moskovski CSKA z 78:65. V desetem medsebojnem obračunu so rdeče-beli prvič spravili na kolena Moskovčane in tako nadaljujejo odlične predstave v decembru, ko so na kolena spravili zadnji tri evropske prvake. Najprej je padel Maccabi, prejšnji četrtek madridski Real, zdaj pa še CSKA, ki brani naslov.

Zvezda povedla s 13:0

Gostiteljem je pred 18.467 gledalci uspel sanjski štart, Charles Jenkins je najprej zadel za tri točke, v peti minuti pa je povišal na 13:0. Madridčani so bili popolnoma razglašeni, šele po petih minutah je Miloš Teodosić prispeval prve tri točke. Po prvi četrtini so imeli Beograjčani 13 točk prednosti (27:14).

V drugem polčasu se je vodilna ekipa Evrolige približala, blestel je Andrej Voroncevič (21 točk, 5/9 za tri). Nando De Colo je na začetku zadnje četrtine znižal (64:58), nato pa obe ekipi kar tri minuti nista dosegli niti točke. Prej so se zbrali gostitelji, ki so z delnim izidom 8:0 prišli do določilne prednosti (72:58). Najboljši igralec tekme je bil Ognjen Kuzmić, ki je zbral 16 točk in deset skokov, zadel je tudi vseh osem prostih metov.

15. krog:

ANADOLU EFES - REAL MADRID

78:80 (22:21, 14:16, 27:24, 15:19)

Paul 16, Brown in Dunston po 14 ... Omić 4 (1/2 za dve) v 12 min.; Dončić 17 (4/6 iz igre, 3/4 za tri), 9 podaj in 5 skokov v 23 minutah, Fernandez 14, Mačiulis, Reyes in Ayon po 8.



CRVENA ZVEZDA - CSKA MOSKVA

78:65 (27:14, 21:10, 16:22, 14:11)

18.487; Kuzmić 16 in 10 skokov, Simonović 14, Jenkins 11; Voroncevič 21 (5/9 za tri), Jackson 10.



Ob 20.00:

OLYMPIACOS - FENERBAHČE



Ob 20.45:

EMPORIO ARMANI - ŽALGIRIS



Ob 21.00:

BASKONIA - MACCABI

Petek ob 17.00:

UNICS KAZAN - PANATHINAIKOS



Ob 18.00:

GALATASARAY - BROSE BAMBERG



Ob 21.00:

BARCELONA - DARÜŠAFAKA

A. G.