Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Philippe Gilbert je prvič dobil prestižno Dirko po Flandriji. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izjemna predstava Gilberta na kraljici belgijskih klasik

Padec Sagana, Boonen z okvaro kolesa

2. april 2017 ob 17:34

Antwerpen - MMC RTV SLO/STA

Philippe Gilbert je v velikem slogu dobil Dirko po Flandriji. Do prve zmage na tej dirki je kolesar ekipe Quick-Step Floors prišel s samostojnim pobegom.

Belgijec je pobegnil na vzponu na Kwaremont, približno 55 kilometrov pred ciljem. Ciljno črto je prečkal na nogah in s kolesom, dvignjenim v zrak. 31 sekund je zaostal rojak Greg Van Avarmaetom in Nizozemca Niki Terpstra ter Dylan van Baarle.

Van Avarmaet napačno predvideval

"Lepo je, da so po šestih letih vrnili vzpon na legendarni Muur, a ne verjamem, da bo imel ta kakšno večjo vlogo pri razpletu dirke," je pred začetkom dirke dejal belgijski olimpijski prvak in zmagovalec treh letošnjih klasik v domovini.

Van Avarmaet, ki mu še prav tako manjka zmaga na tem spektaklu pred ogromnim številom gledalcev, se je v napovedih zmotil. Prav Muur, eden od 18 krajših, a strmih vzponov (nekatere tekmovalci prevozijo večkrat) na 260 kilometrov dolgi dirki, je imel ključno vlogo, saj se je na njem, približno 90 kilometrov pred ciljem, zgodil odločilen napad.

Gilbert napadel v pravem trenutku

Za njega sta poskrbela Gilbert in njegov moštveni kolega Tom Boonen, trikratni zmagovalec, za katerega je bil to zadnji nastop na tej dirki, saj bo naslednji teden po dirki Pariz-Roubaix končal kariero. Večine favoritov ob njunem napadu ni bilo zraven, za Belgijcema se je od tistih, ki so jim pripisovali možnosti za zmago, pognal le Norvežan Alexander Kristoff. Skupina 13 kolesarjev je ujela pravi ritem, večala prednost, spotoma pa ujela še osem ubežnikov, ki so pobegnili v prvem delu dirke in imeli že več kot 11 minut prednosti.

34-letni Gilbert se je počutil dovolj močnega, da je že na naslednjem vzponu, večino izmed teh otežujejo granitne kocke, napadel še enkrat, tokrat pa ni bilo junaka, ki bi na njegov poskus našel odgovor. Belgijec je imel odprto pot do zmage, čeprav je bilo do cilja še veliko. A pokazal je tudi kronometrske veščine in sam prišel na cilj.

Padec Sagana, Boonen z okvaro kolesa

V ozadju pri lovljenju je prišlo do prave drame. Boonen je imel težave z okvaro na kolesu, van Avermaet in Peter Sagan pa sta ujela zasledovalno skupino, ki se je začela približevati vodilnemu. A Sagan je na drugem vzponu na Kwaremont zadel ob ogrado, padel, pri tem pa na tla spravil še Avermaeta in njegovega rojaka Oliverja Naesena. Van Avermaet je nadaljeval, skupaj z Terpstro in van Baarlejem je sestavil skupino, ki se je približala, vendar na koncu v šprintu odločala le o drugem mestu.

Bujakova na 22. mestu

Pri dekletih je v šprintu ubežne skupine zmagala Američanka Coryn Rivera, od kolesark slovenske profesionalne ekipe BTC City je bila najboljša Eugenija Bujak, ki je z zaostankom treh minut in 50 sekund zasedla 22. mesto. Polona Batagelj kot najboljša Slovenka je zaostala pet minut in 32 sekund, zasedla je 50. mesto.

Antwerpen-Oudenaarde, 260,8 km: 1. P. GILBERT BEL 6:23:45 2. G. VAN AVERMAET BEL +0:28 3. N. TERPSTRA NIZ isti 4. D. VAN BAARLE NIZ čas 5. A. KRISTOFF NOR 0:52 6. S. MODOLO ITA vsi 7. J. DEGENKOLB NEM 8. F. POZZATO ITA isti 9. S. CHAVANEL FRA 10. S. COLBRELLI ITA čas

A. G.