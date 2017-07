Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Goran Ivanišević je podelil pokal zmagovalcu. Foto: ATP Umag 2017 Andrej Rublev se je prvič v karieri prebil mad najboljših 50 igralcev sveta. Foto: ATP Umag 2017 Tradicionalni ognjemet po koncu finala je navdušil gledalce. Foto: ATP Umag 2017 Stadion Gorana Ivaniševića je bil lepo napolnjen skozi celoten teden. Foto: ATP Umag 2017 Želi se dokazati tudi na ameriški turneji na trdi podlagi. Foto: EPA Sorodne novice Rublev od srečnega poraženca do zmagovalca Umaga Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izjemna zmaga Rubleva napoved pohoda nove teniške generacije

Rus sijajno izkoristil priložnost po poškodbi Čorića

24. julij 2017 ob 15:13

Umag - MMC RTV SLO

Naslednja teniška generacija trka na velika vrata. V Umagu je Andrej Rublev spisal neverjetno zgodbo. Izpadel je v kvalifikacijah, nato pa kot srečni poraženec osvojil prvi turnir ATP v karieri.

19-letni Rus je na stadionu Gorana Ivaniševića postal najmlajši zmagovalec turnirja v Umagu. Z 250 točkami je napredoval na 49. mesto lestvice ATP. Ima odličen servis in prodoren forhend. Manjka mu še malce raznovrstnosti v igri, tudi neizsiljene napake se včasih kar vrstijo.

Zmagovalec mladinskega Roland Garrosa leta 2014 je izjemno napredoval na akademiji Gala Blanca v Barceloni. Nekdanji španski tenisač skupaj z rojakom Fernandom Vicentejem vodi obetavne igralce. Karen Hačanov in Rublev sta zares napredovala in imata svetlo prihodnost. Vsi najboljši tenisači na svetu imajo prek 30 let in čas za novo generacijo se bliža.

Direktor turnirja Lawrence Frankopan je v nedeljo zvečer žarel od zadovoljstva: "V Umagu smo gledali zvezdnika prihodnosti, potem ko sta favorita Goffin in Monfils izpadla. Ponosen sem, da se je ta fantastična zgodba začela odvijati prav na našem turnirju. Prepričan sem, da se bo Rublev še vrnil, saj je tu potrdil velik talent."

Poškodba Čorića odrpla vrata

Rublev je prejšnji ponedeljek izgubil v kvalifikacijah proti Madžaru Attili Balaszu s 3:6 in 5:7. V torek je organizatorje šokirala novica, da njihov glavni adut Borna Čorić ne more nastopiti zaradi bolečin v vratu. V glavni žreb je prišel Rublev, ki je na osrednjem igrišču odpravil argentinskega specialista za peščena igrišča Carlosa Berlocqa s 6:2 in 6:4.

Poslastica turnirja proti nervoznemu Fogniniju

Najboljši obračun na 28. turnirju v Umagu je bil na sporedu v petek zvečer, ko je Rublev presenetil branilca naslova Fabia Fogninija. V prvem nizu je izgubil podaljšano igro, potem ko je vodil že s 4:1. Nekajkrat je vrgel lopar v tla, a uspel se je zbrati. Na drugi strani je Italijan v drugem nizu izgubil živce, dvakrat je dobil opomin, kar je pomenilo celo odvzem točke. V napetem odločilnem nizu je Rublev dokazal, da je iz pravega testa, ko je v ključnih trenutkih odigral najbolje. Ni le pošiljal žoge v igrišče, ampak je s sijajnim forhendom narekoval ritem in navdušil številne gledalce. Podaljšano igro je dobil s 7:2.

Dodig in Lorenzi brez možnosti

V polfinalu Ivan Dodig, ki je v velikem slogu izločil prvega nosilca Davida Goffina, ni imel možnosti. V drugem nizu je osvojil le eno igro. Finalni obračun je bil prav tako enostranski, trajal je le uro in 16 minut. Paolo Lorenzi, ki je specialist za dolge izmenjave, ni imel recepta proti agresivni igri Rubleva.

Prve zmage ne pozabiš nikoli

"Ko sem dvignil pokal visoko v zrak, sem pomislil, da sanjam. V tednu dni se je vse spremenilo. V ponedeljek sem izgubil in že sem razmišljal o turnirju v Hamburgu, zdaj pa sem prvič osvojil turnir ATP. Prve zmage ne pozabiš nikoli. Nekaj dni potrebujem, da zberem misli. Nekaj je dobiti turnir serije challenger, a zmaga na turnirju ATP je seveda prestižna. Vsi tenisači želimo osvajati turnirje na najvišji ravni," je bil na novinarski konferenci navdušen Rublev.

Zadnje tri dni slabo spal

V finalu ga je malce zmotil le močnejši veter v prvem nizu, ki je deset minut šel na roko Italijanu. "V prvem nizu sem povedel s 4:1, Lorenzi pa je začel igrati z visokimi žogami z veliko rotacije. Imel sem prednost in malce sem že začutil pritisk. Izgubil sem koncentracijo v dveh igrah, a na srečo sem se hitro zbral. Zadnji trije obračuni so me zares izčrpali. Zelo slabo sem spal, veliko misli mi je švigalo po glavi," je razlagal obetavni Rus, ki je zelo vraževeren. V avtomobilu je vsak dan sedel na istem sedežu, njegov trener je moral vsak dan nositi isto majico, vedno je ob isti uri jedel v hotelu na istem sedežu.

Velikokrat dobi v glavnem žrebu poraženec v zadnjem krogu kvalifikacij, a le redko jo izkoristi na tako izjemen način: "Ko sem prišel v Umag, sem pogledal seznam prijavljenih igralcev. Seveda nisem razmišljal o zmagi na turnirju, ampak vseeno sem bil prepričan, da lahko preskočim nekaj krogov. Po porazu v kvalifikacijah sem bil zelo razočaran. Srečal sem Borno Čorića. Nisem bil prepričan, kaj mu naj sporočim. Žal mi je, da se je poškodoval. To je odprlo veliko priložnost zame. Zaželel sem mu hitro okrevanje in vrnitev na turnejo ATP."

Galo Blanco pravi policaj

"V Barceloni res delamo temeljito. Treningi so naporni in vseskozi odpravljamo napake. Galo Blanco in Fernando Vicente se odlično dopolnjujeta, saj imata popolnoma različna karakterja. Blanco je pravi policaj, Vicente pa nam pusti več svobode. Pri Blancu se ne da veliko stvari zmeniti, vedno je njegova beseda zadnja," je razlagal malce sramežljivi Rus, ki ga kmalu čaka trda podlaga: "V Hamburgu bom odigral zadnji turnir na pesku v letošnji sezoni, nato bom odpotoval v Barcelono, kjer se bom pripravil na ameriško turnejo na trdi podlagi, kjer nameravam igrati v Cincinnatiju, Winston Salumu in na OP ZDA v New Yorku."

Mladi Rusi na pohodu proti vrhu

Od 7. do 11. novembra bo v Milanu turnir naslednje generacije. Nastopili bodo najboljši igralci v katergoriji do 21 let. Trenutno zanesljivo vodi zmagovalec Rima Alexander Zverev (2.710 točk), drugi je Karen Hačanov (810), tretji pa že Rublev (714), sledita Čorić in Medvedev.

"V Rusiji imamo res neverjetne mlade igralce. Daniila Medvedeva poznam že vse od šestega leta starosti. Karena Hačanova srečujem na turnirjih od osmega leta starosti, vedno smo igrali iste turnirje. Medvedev in Hačanov sta malo starejša in vedno sem veljal za tretjega najboljšega mladega igralca v Rusjiji. Zelo dobro s razumemo in zdaj smo vsi trije med najboljšimi 50 tenisači sveta," je poudaril Rublev.

V omari ima celotno Nadalovo kolekcijo

Imel je številne idole, prav posebej pa je oboževal Rafaela Nadala: "V Rusiji smo vedno občudovali Marata Safina. Federerja imajo vseveda si radi. Ko sem prvič videl igrati Nadala, sem ga začel kopirati. Kupil sem si majico brez rokavov, ki je bila dvakrat prevelika zame. Nosil sem dolge hlače, ki so bile njegov zaščitni znak. V omari imam še vedno celotno kolekcijo njegovih teniških oblačil."

Ponočevanje ga ne zanima

V Umagu je vsako leto v osredju zavabni del turnirja. Množice obiskujejo številne koncerte. Večina obiskovalcev pride v teniški kompleks po koncu obračunov. Obisk je v desetih dneh presegel pričakovanja, skupaj se je zbralo okoli 100.000 ljudi. Številni tenisači so bili znani kot ponočnjaki, a Rublev ima v mislih predvsem kariero: "Vem, da je v Umagu ogromno priložnosti za zabavo, vendar takoj po koncu dvobojev grem v hotel, nato pa zjutraj opravim trening. Žal nimam časa za slavje, saj me čaka let v Hamburg in v torek že dvoboj prvega kroga."

Ne zastavlja si visokih ciljev

"Ne želim si zastavljati previsokih ciljev. Če jih nato ne izpolnim, lahko hitro padem v krizo. Cilje si zastavljam postopno. Veliko je mladih obetavnih igralcev, ki so tudi že pri mlajših letih osvajali turnirje ATP. Moj dosežek ni rekorden. Na lestvici ATP sem dobro uvrščen in verjetno mi ne bo treba igrati kvalfikacij na nobenem turnirju več. Morda le na kakšnem dobro zasedenem mastersu," je zaključil Rublev.

Šele sedmič se je na turnirjih ATP zgodilo, da je srečni poraženec kvalifikacij nato osvojil turnir. Zadnjič je to uspelo Američanu Rajeevu Ramu v Newportu pred osmimi leti.

A. G.