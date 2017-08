Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 41 glasov Ocenite to novico! Valere Germain in Florian Thauvin sta zrežirala gladko zmago Marseilla. Foto: EPA Steve Mandanda je imel kar nekaj dela v prvem polčasu. Foto: EPA Navijači Marseilla so bili zelo glasni v drugem polčasu. Foto: EPA Sorodne novice Domžalčani gredo v Marseille dokončat "misijo nemogoče" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izjemni Germain z dvema goloma in podajo usoden za Domžale

Izpadli tudi zagrebški Dinamo, Hajduk in Osijek

24. avgust 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 24. avgust 2017 ob 22:30

Marseille - MMC RTV SLO

Nogometaši Marseilla so na povratni tekmi 4. predkroga Evropske lige premagali Domžale s 3:0 in se uvrstili v skupinski del. Slovenski pokalni prvaki so tudi na stadionu Velodrome prikazali dobro igro in zadeli vratnico v prvem polčasu.

Izbranci Simona Rožmana so spisali veliko zgodbo, ki bo z zlatimi črkami zapisana v zgodovini kluba. V 3. predkrogu so izločili Freiburg, prejšnji četrtek pa so v Stožicah remizirali z Marseillem (1:1). Zadnjo tekmo v dresu Domžalčanov je odigral Jan Repas, ki se seli v francosko ligo v Caen.

Dve priložnosti Blažiča

Domžalčani so začeli odločno. V 5. minuti so imeli prvo veliko priložnost, a je Miha Blažič zgrešil žogo po podaji iz kota. Gostitelji so zapretili v 12. minuti, vendar je Lucas Ocampos z glavo streljal mimo vrat. Že v naslednji akciji je Blažič z glavo zatresel mrežo po podaji Ivana Firerja, a je bil v prepovedanem položaju.

Balkovec v vratnico, Germain v polno

V 26. minuti je prosti strel s 25 metrov izvedel Jure Balkovec. Žogo je poslal mimo živega zidu v vratnico, Steve Mandanda je bil že premagan. Kazen za vse neizkoriščene priložnosti je prišla dve minuti zatem, ko je Maxime Lopez z leve strani podal pred vrata, kjer je Valere Germain z glavo zatresel mrežo.

Odlična obramba Milića

V 35. minuti je Matija Širok z desne podal na drugo stran do Lovra Bizjaka, ki je poskusil z volejem, a je žogo slabo zadel. Zatem je Bizjak v 42. minuti prišel do novega strela, ki je bil boljši, a je žoga šla naravnost v naročje Mandandaja. Dve minuti pred odmorom se je izkazal vratar Dejan Milić, s sijajno obrambo je preprečil odločitev po strelu Germaina.

Naveza Thauvin-Germain blestela v drugem polčasu

Izbranci Rudija Garcie, ki so v uvodnih treh krogih francoskega prvenstva zbrali sedem točk, so drugi polčas začeli zelo napadalno. Florian Thauvin je preigraval na desni strani, podal na drugo stran kazenskega prostora, kjer si je žogo na desnico nastavil Germain in jo z močnim strelom poslal v mrežo.

V 70. minuti so bili nevarni tudi gostje. Senijad Ibričić je potegnil po desni strani, lepo našel Matijo Široka, toda Mandanda se je izkazal. Piko na i je postavil Thauvin, ki je izkoristil podajo Germaina in z atraktivnim strelom premagal Milića štiri minute pred koncem.

EVROPSKA LIGA, 4. predkrog, povratne tekme:

MARSEILLE - Domžale 3:0 (1:0) 1:1

Germain 28., 56., Thauvin 86.

Marseille: Mandanda, Evra, Rolando, Rami ( 26./Sertic), Sakai, Lopez ( 84./Zambo), Luiz Gustavo, Sanson, Thauvin , Ocampos ( 83./Doria), Germain.



Domžale: Milić, Širok, Klemenčič, Blažič, Balkovec , Husmani, Vetrih ( 84./Gnezda Čerin), Ibričić, Bizjak ( 66./Žužek ), Repas, Firer ( 76./Ožbolt).



Sodnik: Orel Grinfeld (Izrael)



AEK Larnaka - VIKTORIA PLZEN 0:0 1:3

DINAMO KIJEV - Maritimo 3:1 (2:0) 0:0

Garmaš 33., Morozjuk 35., Gonzalez 61.; Sen 68.

ÖSTERSUND - Paok Solun 2:0 (0:0) 1:3

Ghoddos 71., 77.



ŠERIF TIRASPOL - Legia Varšava 0:0 1:1

RK: Pazdan 39./Legia Varšava



SALZBURG - Viitorul Constanta 4:0 (2:0) 3:1

Dabbur 7., Gulbrandsen 38., Berisha 52., Haidara 88.

ZENIT - Utrecht * 2:0 (1:0, 1:0) 0:1

Kokorin 9., 105.

* - po podaljšku

Oleksandrija - BATE BORISOV 1:2 (1:0) 1:1

Gricuk 34.; Ivanić 70., 73.

MACCABI TEL AVIV - Altach 2:2 (1:1) 1:0

Kjartansson 41., Yeini 73.; Aigner 20., Netzer 59.

Süduva (LIT) - LUDOGOREC 0:0 0:2

Fenerbahče - VARDAR 1:2 (0:0) 0:2

Neustadter 61.; Jigauri 68., Gligorov 91.

Videoton - PARTIZAN BEOGRAD 0:4 (0:3) 0:0

Tawamba 6., Soumah 24.,Đurđević 35., 87.

SKENDERBEU - Dinamo Zagreb 0:0 1:1

Midtjylland - APOLLON LIMASSOL 1:1 (1:0) 2:3

Hassan 10.; Schembri 50.

Da Silva (Apollon) je v 82. minuti zapravil 11-m.

AEK ATENE - Club Brugge 3:0 (2:0) 0:0

Christodoulopoulos 27./11-m, Simoes 39., 91.

ROSENBORG - Ajax Amsterdam 3:2 (1:0) 1:0

Bendtner 26., Adegbenro 80., 89.; Younes 60., Schöne 61.

BRAGA - Hafnarfjördur 3:2 (1:1) 2:1

Dias Fernandes 39., 80., D. Sousa 93.; Bodvarsson 16., 51.

ATHLETIC BILBAO - Panathinaikos 1:0 (1:0) 3:2

Muniain 22.

Shkendija (MAK) - MILAN 0:1 (0:1) 0:6

Curtone 13.

CRVENA ZVEZDA - Krasnodar 2:1 (1:0) 2:3

Radonjić 7., Kanga 46.; Granqvist 81.

Hajduk Split - EVERTON 1:1 (1:0) 0:2

Radošević 43.; Sigurdsson 46.

Said (Hajduk) je v 65. minuti zapravil 11-m.

AUSTRIA DUNAJ - Osijek 0:1 (0:0) 2:1

Boban 62.

V krepkem tisku so izidi prvih tekem.

A. G.