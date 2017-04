Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Charles Jenkins (desno) je bil neustavljiv na prvi finalni tekmi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izjemni Jenkins zrežiral uvodno zmago Crvene zvezde

Cedevita popustila po odličnem začetku

10. april 2017 ob 21:25

Beograd - MMC RTV SLO

Na prvi tekmi finala Lige ABA je Crvena zvezda premagala Cedevito z 81:66. Blestel je Charles Jenkins, ki je dosegel 20 točk, zadel je tudi štiri trojke.

Zagrebčani so začeli sijajno in v 9. minuti so si priigrali kar 15 točk prednosti (11:26). Razigran je bil center Miro Bilan. Skoraj 6.000 gledalcev se je zbralo v dvorani Aleksandra Nikolića in z glasnim navijanjem so pomagali svojim ljubljencem do preobrata v drugi četrtini. Ob polčasu so Beograjčani že vodili (45:44).



V tretji četrtini so branilci naslova nadaljevali sijajno igro. Izjemnemu Jenkinsu se je pridružil še Ognjen Kuzmić (7/10 za dve) in prednost je hitro naraščala, po 30 minutah je bilo 66:54. V zadnji četrtini se Cedeviti ni uspelo nevarno približati.

Crvena zvezda, ki je prejšnji teden v Turčiji ostala brez četrtfinala Evrolige, je zdaj vse moči usmerila v Jadransko ligo in je potrdila vlogo favorita.

Druga tekma bo že v torek v Beogradu, nato pa bosta tretja in četrta tekma v Zagrebu. Spored je zelo zgoščen, saj bo celotna finalna serija odigrana ta teden.

Finale, prva tekma:

CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA 1:0

81:66 (16:27, 29:17, 21:10, 15:12)

5.989; Jenkins 20 (3/4 za dve, 4/6 za tri) in pet podaj v 30 minutah, Kuzmić (7/10 za dve) in Wolters po 14, Bjelica 13, Gudurić 10, Simonović 4, Dangubić, Mitrović in Lazić po 2; Tomas 14, Bilan in James po 12, Krušlin 6, Katić, Babić in Žganec po 5, Begić 3, Musa in Shurna po 2.

Druga tekma, torek ob 18.30:

CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA



Tretja tekma, četrtek ob 19.00:

CEDEVITA - CRVENA ZVEZDA



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage.



Morebitna četrta tekma bo v petek ob 19.00 v Zagrebu, morebitna peta pa v nedeljo ob 19.00 v Beogradu.

A. G.