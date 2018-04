Izjemni Roglič z zmago v kronometru do rumene majice

Alaphilippe zdaj zaostaja 34 sekund

5. april 2018 ob 17:30

Lodosa - MMC RTV SLO

Primož Roglič je kronal odlične predstave na Dirki po Baskiji, zmagal je na kronometru v Lodosi in prišel tudi do skupnega vodstva.

28-letni kolesar ekipe LottoNL Jumbo je ponovil lanski uspeh, ko je prav tako dobil posamično vožnjo na čas. Tokrat se je dobro zavedal svoje priložnosti, na "uro resnice" se je v zadnjih dneh popolnoma osredotočil. Poskušal je izključiti, kaj se dogaja okoli njega, se izogibal pogovorov z novinarji, kar se mu je obrestovalo. Ravninska trasa mu ni najbolj ustrezala, a je vseeno opravil s tekmeci.

Znova telemark na stopničkah

Pri vmesnem času na enajstem kilometru je bil tretji, a je hitrost stopnjeval in zanesljivo prišel do druge letošnje zmage in skupno 16. v profesionalni karieri. Proslavil jo je s svojim zaščitnim znakom, telemarkom pri skoku na zmagovalno stopničko. Slovenija ima tako letos že pet zmag, Roglič in Jan Tratnik po dve, Matej Mohorič pa eno.

Na 19,4 km dolgem kronometru je za devet sekund je prehitel Novozelandca Patricka Bevina, tretji je bil Belorus Vasil Kirienka, zaostal je 11 sekund. Julien Alaphilippe, ki je nosil rumeno majico od prve etape naprej, je zasedel osmo mesto, zaostal je 42 sekund.

Svetovni podprvak v vožnji na čas je prevzel skupno vodstvo, Alaphilippe zaostaja 34 sekund. Na tretje mesto se je prebil Nizozemec Bauke Mollema, njegov zaostanek pa znaša že minuto in 33 sekund.

Simon Špilak (Katjuša) je z zaostankom minute in treh sekund zasedel 21. mesto, 21. je tudi v skupnem seštevku, za rojakom zaostaja tri minute in 28 sekund. Jan Polanc (UAE Emirates) je bil točno minuto počasnejši od Špilaka, zasedel je 72. mesto, v skupnem seštevku pa napredoval na 43. mesto, zaostaja šest minut in 29 sekund.

Odločilna bo sobotna etapa

Kolesarje čakata še dve zahtevni etapi. Že petkova ob koncu vsebuje dva zelo zahtevna klanca, še posebno težka pa bo sobotna etapa s kar osmimi kategoriziranimi vzponi in ciljem na dobre tri kilometre dolgem vzponu na Usartzo.

4. etapa, Lodosa, kronometer, 19,4 km: 1. P. ROGLIČ SLO 22:26 2. P. BEVIN NZL +0:09 3. V. KIRIENKA BLR 0:11 4. J. CASTROVIEJO ŠPA 0:14 5. M. KWIATKOWSKI POL 0:20 6. M. MATTHEWS AVS 0:36 7. D. DE LA CRUZ ŠPA 0:37 8. J. ALAPHILIPPE FRA 0:42 9. B. MOLLEMA NIZ 0:43 10. D. CARUSO ITA isti čas ... 21. S. ŠPILAK SLO 1:03 72. J. POLANC SLO 2:03

Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. P. ROGLIČ SLO 13:41:26 2. J. ALAPHILIPPE FRA +0:34 3. B. MOLLEMA NIZ 1:33 4. P. KONRAD AVT 1:36 5. G. IZAGIRRE ŠPA 1:42 6. E. BUCHMANN NEM 1:48 7. M. LANDA ŠPA 1:51 8. P. BILBAO ŠPA 1:57 9. N. QUINTANA KOL 2:08 10. G. IZAGIRRE ŠPA 2:11 ... 21. S. ŠPILAK SLO 3:28 43. J. POLANC SLO 6:29

D. S., A. G.