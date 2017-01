Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 26 glasov Ocenite to novico! Matevž Skok je blestel v slovenskih vratih in obranil 14 strelov. Foto: Reuters Slovenija je vrhunsko odigrala prvi polčas in v visokem ritmu nadaljevala tudi v drugem. Miha Zarabec je po 40 minutah igre poskrbel za vodstvo 20:12. Foto: EPA Prelisičil Lina Červarja: Veselin Vujović je tekmo vodil z odliko. Foto: Reuters VIDEO Vratar Matevž Skok zadel... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izjemni Skok ustavil Lazarova in spodrezal makedonsko igro

Tretja tekma, tretja zmaga, tokratna v velikem slogu

16. januar 2017 ob 10:37,

zadnji poseg: 16. januar 2017 ob 19:34

Metz - MMC RTV SLO

Pričakovanja, da bodo rokometaši Slovenije trpeli za točki proti Makedoniji, se niso uresničila. Slovenci so navdušili in se z zmago 29:22 že prebili v osmino finala SP-ja v Franciji.

Makedonija je vodila le na začetku (1:2), nato je igralec tekme Matevž Skok (14 obramb, dve obranjeni sedemmetrovki) z izjemnimi obrambami soigralcem vlival samozavest in prednost je bila po desetih minutah 5:2, po dvajsetih 11:6. Vse se je ujelo, veselje je bilo gledati razpoložene Slovence, ki so ob odmoru vodili s 16:10. V drugem polčasu Slovenija niti za trenutek ni popuščala, prednost pa je dosegla devet golov. Najboljša strelca Slovenija sta bila s po štirimi goli Gašper Marguč in Marko Bezjak.

Prvi Skokov reprezentančni gol

Slovenija je takoj našla recept za globoko makedonsko obrambo. Skok je v obup spravljal zvezdnika Barcelone Kirila Lazareva (s štirimi goli je bil vseeno prvi makedonski strelec v prvem delu), ob strelu na prazen gol pa se je celo sam vpisal med strelce (7:4). Obramba je bila zelo trdna, Vujović pa je tudi s posrečenimi menjavami držal visok ritem igre. Marguč je do odmora dosegel vse svoje štiri zadetke.

Makedonci nikakor niso mogli zadihati

Prekaljeni Hrvat na makedonski klopi Lino Červar, ki je prevečkrat vztrajal z igro brez vratarja, niti med odmorom ni našel prave rešitve. Makedonci so sicer dosegli prvi gol, toda uigrana uigrana akcija Jureta Dolenca in Boruta Mačkovška je potrdila, da je slovenska igra ostala visokooktanska. Po treh zaporednih zadetkih (Matej Gaber dvakrat in Marko Bezjak sta povišala na 19:11) so se že kazali obrisi visoke zmage.

V torek Tunizija, v četrtek Španija

Makedonci, ki so že pogosto grenili življenje Slovencem, so bili nemočni. Kiril Lazarov je sicer prišel do devetih zadetkov, vendar je izkoristil le polovico strelov. Slovenija bo naslednjo tekmo odigrala že v torek, tekmec bo (ob 17.45) Tunizija. Predtekmovanje bo Slovenija končala v četrtek, dvoboj s Španijo pa bo verjetno odločal o prvem mestu v skupini B.



SP v rokometu, današnje tekme

SKUPINA B

SLOVENIJA - MAKEDONIJA 29:22 (16:10)

Marguč 4 (2) K. Lazarov 9 (4) Bezjak 4 (1) Stoilov 3 Zarabec 3 (1) Drogrishki 2 Janc 3 Manaskov 1 Mačkovšek 3 Taleski 1 Blagotinšek 3 Mirkulovski 1 Kavtičnik 2 N. Markoski 1 Dolenec 2 Georgievski 1 Gaber 1 Ojleski 1 Cingesar 1 Popovski 1 Skok 1 Neloski 1 Henigman 1 Kodrin 1 Sedemmetrovke: 4/5; 4/6 Izključitve: 10 min; 4 min 2.000 gledalcev



Danes ob 20.45:

ŠPANIJA - ANGOLA

Lestvica: SLOVENIJA 3 3 0 0 +25 6 ŠPANIJA 2 2 0 0 +11 4 MAKEDONIJA 3 2 0 1 +6 4 ISLANDIJA 3 0 1 2 -7 1 TUNIZIJA 3 0 1 2 -9 1 ANGOLA 2 0 0 2 -26 0

SKUPINA A

Ob 20.45:

POLJSKA - RUSIJA

SKUPINA C

MADŽARSKA - ČILE 34:29 (17:14)



Danes ob 20.45:

HRVAŠKA - BELORUSIJA

SKUPINA D

EGIPT - BAHRAJN 31:29 (17:15)



Danes ob 20.45:

DANSKA - ŠVEDSKA

T. O.