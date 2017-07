Izjemni Škrbić zadel že petič in priigral točko Krškemu

Derbi kroga v soboto ob 20.20

28. julij 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 28. julij 2017 ob 21:52

Krško - MMC RTV SLO

Najboljši strelec Prve lige Miljan Škrbić je dosegel že peti zadetek v letošnji sezoni. Krško je na uvodni tekmi 3. kroga na stadionu Matije Gubca remiziralo s Triglavom (1:1).

Krčani imajo zdaj štiri točke, Kranjčani pa še čakajo na prvo zmago po vrnitvi med elito.

Prvo resno akcijo na tekmi so uprizorili gorenjski nogometaši v 10. minuti. Po predložku z leve strani se je v lepi priložnosti znašel Tilen Mlakar, njegov strel z glavo pa vratarju Marku Zalokarju ni povzročil preglavic. Le tri minute zatem po strelu Mlakarja z desne strani je Klemen Šturm žogo v kazenskem prostoru zaustavil z roko. Sodnik Slavko Vinčić je takoj pokazal na belo točko, Matej Poplatnik je bil zanesljiv izvajalec, Zalokarja je poslal v napačno smer.

Po prejetem golu so Krčani imeli rahlo pobudo in si prek Nigerijca Geralda Diyokeja priigrali dve polpriložnosti, a kranjska obramba je bila na pravem mestu. Gostitelji si do konca prvega polčasa kljub terenski premoči niso priigrali nobene omembe vredne akcije, še največ dela je imel glavni sodnik, ki je v prvem polčasu pokazal kar pet rumenih kartonov.

V začetku drugega polčasa so izbranci Stipeta Balajića imeli jalovo premoč, a pravih priložnosti si niso priigrali. Prvi so znova zagrozili Kranjčani, a je Luka Majcen iz obetavne priložnosti slabo zadel žogo.

V 55. minuti je opravil Tonči Mujan lepo zaposlil Škrbića, ki je dosegel peti gol v sezoni. Posavci so po izenačujočem golu želeli doseči še zmagovitega, a nikakor niso našli načina, da ukanijo zgoščeno gorenjsko obrambo. Še najbližje zadetku so bili v 77. minuti, ko je Šturm poslal oster predložek, v kazenskem prostoru se je žoga odbijala, a ni končala v mreži gostov in ostalo je pri 1:1.

V drugi ligi precej boljši Triglav

Krško in Triglav sta se prvič srečala v prvoligaški konkurenci. V drugi ligi sta se ekipi pomerili na 26 tekmah, uspešnejši pa so Gorenjci, ki so slavili enajstkrat. Krško je dobilo le štiri tekme.

Rudar v soboto v Ljudskem vrtu

Derbi kroga bo v soboto ob 20.20 v Ljudskem vrtu, kjer bosta 100-odstotni izkupiček branila Maribor in Rudar. Šest točk je v prvih dveh krogih zbrala tudi Olimpija, ki se bo v nedeljo ob 16.50 v Stožicah pomerila z Aluminijem.

3. krog:

KRŠKO - TRIGLAV 1:1 (0:1)

Škrbić 56.; Poplatnik 14./11-m

Krško: Zalokar, Jakolič, Gorenc ( 46./Krajcer), Ejup, Šturm , Kovačić ( 63./Jovanović), Diyoke , Jurina, Mandić ( 84./Nakić), Mujan, Škrbić.

Triglav: Džafić, Bojić, Gvardjančič, Zec, Šmit ( 67./Kuhar ), Gajić ( 59./Bukara), Krcić, Robnik , Mlakar, Poplatnik, Majcen ( 83./Žurga).



Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)



Sobota ob 20.20:

MARIBOR - RUDAR



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - ALUMINIJ



Ob 18.00:

ANKARAN HRVATINI - DOMŽALE

(v Dravogradu)



Ob 20.00:

CELJE - GORICA

R. K.