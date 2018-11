Alexander Zverev je zaokrožil sanjski konec tedna. Proti Federerju in Đokoviću je ni oddal niti niza. Servis je deloval brezhibno. Foto: Reuters Zverev je sanjsko zaključil teniško leto. Na turnirjih za grand slam se še ni izkazal. Letos je prvič igral v četrtfinalu na Roland Garrosu. V Melbournu in New Yorku še ni prišel dlje od 3. kroga, v Wimbledona pa od osmine finala. Foto: Reuters Đoković je bil v finalu raztresen. Z osnovne črte je naredil številne napake. Foto: Reuters Jack Sock in Mike Bryan sta bila najboljša na turnirju dvojic. Foto: Reuters David Beckham in njegov sin Romeo sta uživala v finalnem obračunu. Foto: Reuters Sorodne novice Pobiralec žog zmedel Federerja – Zverev bo v finalu izzval Đokovića Đoković hitro zlomil odpor Zvereva Dodaj v

Izjemni Zverev po poteh Beckerja - Đoković razočaral v finalu

Srb prikazal najslabšo predstavo v drugi polovici sezone

18. november 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 20:39

London - MMC RTV SLO

Alexander Zverev je v finalu zaključnega mastersa v Londonu premagal prvega igralca sveta Novaka Đokovića s 6:4 in 6:3. 21-letni Nemec se je veselil uspeha kariere.

Finalni obračun je trajal uro in 20 minut. Favorizani Đoković, ki vse do finala ni oddal niti niza, je prikazal najslabšo predstavo v drugi polovici sezone. Naredil je 20 neizsiljenih napak in zadel le sedem "winnerjev". Zverev je odlično serviral, zadel je deset asov in naredil le 18 neisziljenih napak. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 57:46.

V prvem nizu je bila odločilna deveta igra. Đoković je pri 30/30 poslal dva forhenda v mrežo in izgubil servis. Zverev je vse igre na svoj začetni udarec dobil zanesljivo, niti v eni igri "Nole" ni uspel zbrati več od točke.

Zverev velemojstrsko odigral zaključno žogo

Raztreseni Srb je tudi v uvodni igri drugega niza izgubil servis, a je nato uspel izenačiti na 1:1. Zverev se je hitro pobral in v tretji igri prišel do novega brejka. Prednost je nato zanesljivo zadržal in povedel s 5:3. V deveti igri je Đoković znova popustil in se znašel v zaostanku s 15/40. Prvo zaključno žogo je še uspel rešiti, nato pa je Zverev zadel izjemno bekhend paralelo. Padel je na tla in se veselil največje zmage v karieri.

"To je moja največja zmaga. Težko opišem občutke. Đoković v drugi polovici sezone ni izgubil skoraj nikoli. Ta teden sva igrala dvakrat. Tu je izgubil eno tekmo, na mojo srečo proti meni. Z Novakom sva dobra prijatelja, velikokrat se pogovarjava o različnih življenjskih temah. Zelo dobro se poznava in ne smem vam povedati vseh tem, ki sva jim že načela," se je pošalil Zverev, ki je imel zelo dolg govor. Mikrofona nikakor ni hotel spustiti ioz rok.

Đoković: Poraz ne bo pokvaril odlične sezone

"Zverev je igral precej bolje, kot v skupinskem delu in zaslužil si je zmago. Še vedno sem dovolj mlad, da bom igral še kar nekaj let na tem turnirju. Tokrat nisem prikazal najboljše igre, vendar to ne sme pokvariti odlične sezone," je pojasnil Đoković.

Nemci čakali 23 let na zmago na zaključnem mastersu

Zverev je osvojil deseti naslov na turnirjih ATP oziroma petega v letošnji sezoni. Postal je prvi Nemec po Borisu Beckerju leta 1995 z zmago na zaključnem turnirju osmerice. V žep je pospravil 2.509.000 ameriških dolarjev in 1.300 točk za lestvico ATP. Sezono bo že drugo leto zapored končal na četrtem mestu. V letošnji sezoni je dosegel kar 58 zmag na turneji ATP, kar je največ med vsemi tenisači.

V sredo ga je "Nole" odpihnil

31-letni Đoković je bil najboljši v letih 2008, 2012, 2013, 2014 in 2015. V zadnje pol leta je bil razred zase. V O2 Areni vse do finala ni oddal niza in niti enkrat ni izgubil začetnega udarca. V sredo je v skupinskem delu odpravil Zvereva s 6:4 in 6:1 v 77 minutah.

Mike Bryan uspešen tudi z novim partnerjem Sockom

Mike Bryan in Jack Sock sta zmagovalca zaključnega turnirja dvojic. Američana sta v finalu sta s 5:7, 6:1 in 13:11 premagala Francoza Pierre-Huguesa Herberta in Nicolasa Mahuta in se jima s tem oddolžila za poraz v skupinskem delu. Za Bryana jo to peti masters in prvi brez brata dvojčka Boba, ki je zaradi poškodbe sezono končal že maja. Z njim je po uspešnosti na teh turnirjih prišel na tretje mesto. Več od njega jih imata le rojaka Peter Fleming in John McEnroe, ki sta skupaj osvojila sedem naslovov. Štiri imata Bob Bryan in Kanadčan Daniel Nestor. Sock je osvojil svoj prvi naslov.

Američana, zmagovalca Wimbledona in Odprtega prvenstva ZDA, sicer peta nosilca, bi lahko dvoboj rešila nekoliko prej, zapravila sta pet zaključnih žog, eno sta imela tudi Francoza.

LONDON

(8.500.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

ZVEREV (NEM/3) - ĐOKOVIĆ (SRB/1)

6:4, 6:3

Statistika Đoković

Zverev

Prvi servis (%) 60 72 Asi 1 10 Dvojne napake 1 3 Neizsiljene napake 20 18 Winnerji 7 23 Osvojene točke 46 57 Priložnosti za brejk 1/1 4/6





Polfinale:

ZVEREV (NEM/3) - FEDERER (ŠVI/2)

7:5, 7:6 (5)



ĐOKOVIĆ (SRB/1) - ANDERSON (JAR/4)

6:2, 6:2

Zmagovalci zaključnih mastersov v zadnjih 20 letih:

2018: Alexander Zverev (Nem)

2017: Grigor Dimitrov (Blg)

2016: Andy Murray (VB)

2015: Novak Đoković (Srb)

2014: Novak Đoković (Srb)

2013: Novak Đoković (Srb)

2012: Novak Đoković (Srb)

2011: Roger Federer (Švi)

2010: Roger Federer (Švi)

2009: Nikolaj Davidenko (Rus)

2008: Novak Đoković (Srb)

2007: Roger Federer (Švi)

2006: Roger Federer (Švi)

2005: David Nalbandian (Arg)

2004: Roger Federer (Švi)

2003: Roger Federer (Švi)

2002: Lleyton Hewitt (Avs)

2001: Lleyton Hewitt (Avs)

2000: Gustavo Kuerten (Bra)

1999: Pete Sampras (ZDA)

1998: Alex Corretja (Špa)

