Izključitev Dončića bolj odmevala kot sedma zmaga Reala

Fenerbahče visoko premagal Crveno zvezdo

19. december 2017 ob 20:55,

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 23:25

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji Real Madrida so v 13. krogu Evrolige v španskem obračunu z 91:72 premagali Valencio. Tekmo je zaznamovala tudi izključitev Luke Dončića.

Dončić je bil izključen štiri minute pred koncem druge četrtine pri izidu 33:30 in do konca tekme ni več igral. Dosegel je 6 točk, zadel je dve trojki.

Najprej je na začetku druge četrtine dobil nešportno osebno napako v napadu, ko je z levo roko po obrazu udaril Tiborja Pleissa, ki je imel okrvavljen nos. Nato pa je prejel še tehnično napako zaradi ugovarjanja po osebni napaki v napadu.

Odločitev sodniške trojke - Slovenca Damirja Javorja, Hrvata Tomislava Hordova in Belgijca Renauda Gellerja - je razburila Dončića, ki je ob odhodu s parketa nekajkrat jezno brcnil v steno "tunela", ki vodi v slačilnico. Tudi navijači so glasno negodovali nad sodniki.

Ob polčasu je bil izid 43:41, pred zadnjo četrtino pa 64:58. V zadnjih desetih minutah je gostiteljem uspelo konkretno povišati prednost, z delnim izidom 9:0 so ušli na 78:64 in mirno pripeljali srečanje do konca. Največ točk je zbral Facu Campazzo, v statistiko jih je vpisal 14, dodal je še 8 podaj.

Real, ki je prejšnji teden proti Barceloni prekinil niz treh porazov, je na lestvici zdaj šesti, Valencia, ki je izgubila že devetič zapored, pa je na 13. mestu.

13. krog:

FENERBAHČE - CRVENA ZVEZDA

82:56 (17:11, 24:22, 21:9, 20:14)

Vesely 15; Dobrić 15.

ŽALGIRIS - BROSE BAMBERG

88:84 (21:22, 29:27, 22:23, 16:12)

Milaknis 20, Jankunas 17; Wright 22 ... Nikolić 5 (2/4 za dve) v 12 minutah.

PANATHINAIKOS - MACCABI

89:76 (25:21, 24:22, 18:13, 22:20)

Rivers in Gist po 15; Cole 14.

REAL MADRID - VALENCIA

91:72 (24:18, 19:23, 21:17, 27:14)

Campazzo 14, Reyes, Carroll, Tavares in Thompkins (11 skokov) po 12 ... Dončić 6 (2/2 za tri, 0/0 za dve) v 7 min; Dubljević 18.

Sreda ob 18.00:

HIMKI MOSKVA - ANADOLU EFES (Dragić)

Ob 20.30:

OLYMPIACOS - CSKA MOSKVA

Ob 20.45:

OLIMPIA MILANO - BASKONIA

Ob 21.00:

BARCELONA - UNICAJA MALAGA

Lestvica:

CSKA MOSKVA 12 10 2 +142 22 FENERBAHČE 13 9 4 +102 22 PANATHINAIKOS 13 9 4 +31 22 OLYMPIACOS 12 9 3 +37 21 ŽALGIRIS 13 8 5 0 21 REAL MADRID 13 7 6 +72 20 MACCABI 13 7 6 -15 20 HIMKI MOSKVA 12 7 5 -24 19 ------------------------------------ BROSE BAMBERG 13 6 7 -66 19 BASKONIA 12 6 6 +7 18 CRVENA ZVEZDA 13 5 8 -73 18 BARCELONA 12 4 8 +23 16 VALENCIA 13 3 10 -36 16 UNICAJA MALAGA 12 4 8 -76 16 ANADOLU EFES 12 3 9 -55 15 OLIMPIA MILANO 12 3 9 -69 15

M. R.