Iztok Pergarec Ič

20. marec 2017 ob 15:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zjutraj jih povprašam, kdo je zajtrkoval. Preprosto: v jeseniški bolnišnici ne operirajo pacientov s polnim želodcem.

Povem še, da če bo kdo od teh, ki so se nepremišljeno najedli, padel, se bo mučil vso noč s polomljenimi kostmi v bolnišnici do naslednjega dne, ko bo imel prazen želodec in bo primeren za kirurški poseg. Pa še klistirali ga bodo.

Vodja planiške letalnice Iztok Pergarec Ič je slikovito razložil, zakaj je bolje, da zastavonoše, ki se ob odprtju planiškega praznika spustijo po strmini doskočišča letalnice, pridejo zjutraj v dolino pod Poncami tešči.

V primeru padca ne poči le kakšna kost, ampak je ranjen tudi ponos. Ko pade zastavonoša v Planici, namreč nikoli več ne prejme naklonjenosti dekleta v Gornjesavski dolini, pravi legenda. Vir: Slovenske novice.