Lani je ob prvi izvedbi tekaškega izziva "100 ob mrzli reki" tekmovalo 125 tekačev, tokrat jih pričakujejo okoli 300, od tega 40 na 100-kilometrski razdalji. Foto: Organizator

Izziv za ekstremiste: Stotica ob Mrzli reki

Nastopilo bo 300 tekačev, od tega 40 na 100 km

4. december 2018 ob 08:26

Vipava - MMC RTV SLO

Vipavska dolina bo, podobno kot pri Teodozijevi bitki leta 394, v soboto, 8. decembra, kulisa osebnim izzivom in trpljenju 300 tekačev, ki se bodo pomerili na 50, 75 ali 100 km dolgem teku.

"Reka Hubelj – Frigidus, znana kot mrzla reka, bo tega decembrskega dne združila preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo. Na njenih bregovih se je pisala zgodovina bitke ob Mrzli reki. Na njenih bregovih je nastalo prvo rimsko civilno naselje – na tleh današnje Ajdovščine, pozneje imenovano Castra. In na njenih bregovih se bo odvijala tekaška bitka '100 ob Mrzli reki'. Tek na 100 km je magnet za vsakega vzdržljivostnega tekača, saj predstavlja na videz nepojmljivo tekaško razdaljo," so zapisali organizatorji.

V soboto, 8. decembra, se bo na petkilometrskem krogu v Ajdovščini (oziroma na makadamskih cestah na obrobju Ajdovščine) pomerilo približno 300 tekačev, ki bodo tekmovali na treh razdaljah. Štart teka na 100 km bo ob 7. uri, teka na 75 km ob 10. uri, teka na 50 km pa ob 12. uri. Decembrski termin je nekaj posebnega tudi zaradi vremenskih pogojev. Udeleženci lahko namreč poleg ekstremne razdalje, pričakujejo tudi ekstremne razmere, to je mraz in burjo!

Gre za drugo izvedbo te prireditve. Lani je na 100 km teklo devet tekačev, zmagal pa je Uroš Sojer, ki je za razdaljo porabil le nekaj sekund več kot 8 ur. Letos naj bi na najdaljši razdalji teklo 40 ekstremistov.

V programu prireditve je tudi štafetni tek na vse tri razdalje. Vsaka štafeta vključuje pet članov, od tega morata biti v vsaki štafeti vsaj dve ženski.

