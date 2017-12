Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak je v skupnem seštevku svetovnega pokala zadržal 3. mesto. Foto: EPA Dodaj v

J. T. Boe dobil šprint, Fak z zgrešenim strelom 13.

Najhitrejši brez zgrešenega strela

15. december 2017 ob 14:16,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 15:43

Annecy - MMC RTV SLO

Johannes Thignes Boe je zmagovalec šprinterske biatlonske tekme za svetovni pokal v Annecyju. Jakov Fak je osvojil 13. mesto.

Fak, ki je bil na prejšnjih treh tekmah na zmagovalnih stopnicah, je na prvem streljanju (leže) zgrešil četrti strel, kar mu je odneslo boj za peterico, ki je bila na strelišču brezhibna.

"Napaka je bila verjetno pri izdihu, da nisem spustil dovolj zraka. Verjetno je bil zgrešen nižje, 'na šesti uri', če pogledamo. Mislim, da to ni vrhunska uvrstitev, je pa v redu, glede na jutrišnjo zasledovalno tekmo. Samo izhodišče ni katastrofalno, sploh če pogledamo, koliko je do tretjega mesta. S kakšno napako vodilnih se da priti blizu," je povedal Fak.

Najboljši je bil Norvežan Johannes Thignes Boe, kar je njegova 17. zmaga v svetovnem pokalu. Francoz Martin Fourcade je zaostal 21 sekund, na tretje mesto pa se je presenetljivo zavihtel njegov rojak Antonin Guigonnat.

Preostali Slovenci so ostali brez točk svetovnega pokala, sta se pa Klemen Bauer (42. mesto) in Miha Dovžan (55.) prebila na zasledovalno tekmo.

V skupnem seštevku na vrhu ni sprememb. V vodstvu ostaja Martin Fourcade, drugi je Boe, tretji Fak.

Šprint, 10 km (M): * 1. J. T. BOE NOR 22:16,9 (0) 2. M. FOURCADE FRA +21,1 (0) 3. A. GUIGONNAT FRA 34,7 (0) 4. S. SCHEMPP NEM 41,8 (0) 5. S. DESTHIEUX FRA 45,7 (0) 6. A. ŠIPULIN RUS 54,9 (1) 7. F. GJESBAKK NOR 58,4 (0) 8. T. LAPSHIN JK 1:05,1 (0) 9. D. WINDISCH ITA 1:07,6 (0) 10. T. BURKE ZDA 1:08,2 (0) ... 13. J. FAK SLO 1:09,6 (1) 42. K. BAUER SLO 1:57,9 (2) 55. M. DOVŽAN SLO 2:17,8 (1) 72. M. DRINOVEC SLO 2:45,2 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi Svetovni pokal skupno(6/26): 1. M. FOURCADE FRA 318 2. J.-T. BOE NOR 298 3. J. FAK SLO 244 4. S. SCHEMPP NEM 219 5. A. ŠIPULIN RUS 178 ... 31. K. BAUER SLO 54 77. M. DOVŽAN SLO 1

T. O.