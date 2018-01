Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Norvežan Johannes Thingnes Boe je dobil 10-kilometrsko preizkušnjo. Foto: EPA Ni razloga za preplah. Jakov je resda vpisal najslabši rezultat letos, a tudi sam je priznal, da še nima pravega občutka na progi. Danes tudi na strelišču ni bil 100-odstoten, kar je potrdil tudi sam. Mislim, da je svoje dodala tudi nadmorska višina, ki prinaša specifične pogoje. Tomaš kos, trener slovenske reprezentance Sorodne novice Fak s popolnim streljanjem deseti, J. T. Boe pred Fourcadom Dodaj v

J. T. Boe ugnal Fourcada na Južnem Tirolskem, Fak najslabše v sezoni

Slovenci razočarali

19. januar 2018 ob 15:50

Anterselva - MMC RTV SLO, STA

Zmagovalec drugega dne tekmovanja v Anterselvi je Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je dobil 10-kilometrsko preizkušnjo. Nastopilo je pet Slovencev, a niso posegli po višjih mestih.

Na vrhu šeste in hkrati zadnje biatlonske postaje pred olimpijskimi igrami sta bila vnovič vodilna tekmovalca sezone Boe in Francoz Martin Fourcade. 24-letni Boe je vodstvo kljub kazenskemu strelu prevzel že po streljanju stoje in razliko do cilja le višal. Fourcadu je boj za drugo stopničko močno olajšal Rus Anton Šipulin, ki je moral po drugem strelskem postanku dvakrat v kazenski krog, s tem pa je bila pot do prvih stopničk v sezoni odprta za Nemca Arnda Peifferja, ki je v zadnjem krogu prehitel Francoza Emiliena Jacquelina.

Slovenci niso dosegli ciljev in ostali brez vidne uvrstitve. Jakov Fak je zgrešil dva strela in s 33. mestom dosegel daleč najslabšo uvrstitev v sezoni. "Ni razloga za preplah. Jakov je resda vpisal najslabši rezultat letos, a tudi sam je priznal, da še nima pravega občutka na progi. Danes tudi na strelišču ni bil 100-odstoten, kar je potrdil tudi sam. Mislim, da je svoje dodala tudi nadmorska višina, ki prinaša specifične pogoje. Nekaterim ustreza bolj, drugim malce manj. Mislim, da je današnji rezultat dober oziroma povprečen. Jutri nas čaka nova tekma. Mislim, da bo na tej višini veliko odvisnega od trenutnega počutja. Do prve deseterice je malce več zaostanka, a vseeno bi z brezhibnim streljanjem lahko precej napredovali po rezultatski lestvici," je o tekmi povedal trener slovenske reprezentance Tomaš Kos.



S 37. mestom je štiri nove točke svetovnega pokala ujel tudi Klemen Bauer, ki je moral v kazenski krog kar trikrat, enkrat več od Faka, a za njim zaostal vsega štiri sekunde. Mitja Drinovec s štirimi kazenskimi krogi in Miha Dovžan z vsega dvema pa sta bila daleč od sobotnega zasledovanja. Drinovec je bil 84., Dovžan pa 94. med 109 uvrščenimi tekmovalci.



V soboto bosta v Anterselvi obe zasledovalni tekmi. Med šesterico Slovencev sta se v sobotni del, kjer nastopa po najboljših 60 tekmovalcev in tekmovalk, uvrstila le Fak in Bauer. V nedeljo bosta na sporedu še tekmi s skupinskim štartom.

Šprint, 10 km (M): * 1. J. T. BOE NOR 23:19,3 (1) 2. M. FOURCADE FRA +12,8 (0) 3. A. PEIFFER NEM 42,2 (0) 4. A. ŠIPULIN RUS 46,3 (1) 5. E. JACQUELIN FRA 53,7 (0) ... 33. J. FAK SLO 2:12,8 (2) 37. K. BAUER SLO 2:16,3 (3) 84. M. DRINOVEC SLO 3:30,9 (4) 94. M. DOVŽAN SLO 3:56,3 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

SVETOVNI POKAL, SKUPNO

Moški (13/26): 1. M. FOURCADE FRA 720 2. J.-T. BOE NOR 682 3. J. FAK SLO 438 4. A. ŠIPULIN RUS 380 5. A. PEIFFER NEM 378 .. 45. K. BAUER SLO 65 67. M. DOVŽAN SLO 25

D. S.