Jacob Pullen, ki je odigral tri tekme v Ligi NBA, pred tem pa je med drugim oblekel tudi dres Barcelone, je za Cedevito igral že v sezoni 2015/16. Foto: Cedevita/Marin Šušić Sorodne novice Petrol Olimpija do prve zmage v Ligi ABA po 14. oktobru Dodaj v

Jacob Pullen Krki nasul kar 41 točk

Krka dobila prvo četrtino, nato pa je Cedevita zagospodarila

25. november 2018 ob 21:19

Zagreb - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so v 8. krogu Lige ABA na gostovanju v Zagrebu pri Cedeviti visoko klonili (104:75). Nerešljivo uganko je za Novomeščane povzročal Jacob Pullen.

Ameriški organizator igre, ki je na začetku novembra okrepil Cedevito, je dosegel kar 41 točk. Za dve je metal 10/11, za tri 5/8, proste mete pa 6/7. Vse to mu je uspelo v slabih 28 minutah. Tako je bil tudi najzaslužnejši za tretjo zaporedno zmago Zagrebčanov, ki so po slabšem začetku sezone zdaj četrti v ligi. Krka je klonila šestič letos.

Gostje so sicer v Košarkarskem centru Dražena Petrović zelo dobro začeli tekmo in Jure Lalić je ob koncu prve četrtine zadel za vodstvo Krke z 21:19. Po spodbudnem začetku druge četrtine pa je sledil silovit odgovor domačih košarkarjev, ki so naredili serijo 13:0. To je s trojko zaustavil Jure Balažić, a so gostitelji nadaljevali v enakem ritmu in že na odmor odšli s 14 točkami naskoka.

Visoko prednost je Cedevita v tretji četrtini še oplemenitila, tako da je pred zadnjimi desetimi minutami razlika narasla že prek 20. V zadnji četrtini so priigrano prednost suvereno zadržali, vmes pa naredili delni izid 9:2, po zaslugi katerega je na koncu razlika znašala zelo visokih 29.

Pri Cedeviti sta poleg izjemnega Pullena dvomestno število točk dosegla še Elgin Cook in Andrija Stipanović, pri Krki pa je bil s 14 najboljši Paolo Marinelli, 11 jih je dodal Tim Osolnik, po deset pa Domen Bratož, Lalić in Dino Cinac.

8. krog:

CEDEVITA - KRKA

104:75 (19:21, 30:14, 27:20, 28:20)

990; Pullen 41, Cook 20, Stipanović 17; Marinelli 14, Osolnik 11, Bratož, Lalić in Cinac po 10, Balažić 7, Škedelj 6, Stipaničev 3, Đapa in Fifolt po 2.

Odigrano v soboto:

PETROL OLIMPIJA - FMP

88:86 (16:21, 17:12, 22:22, 33:31)

500; Mesiček 19, Lapornik 17, Badžim 11, Jones 10, Bubnić in Begić po 6; Apić 21, M. Rebec 16, Pot 15.

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

71:77 (22:15, 19:23, 10:20, 20:19)

MEGA BEMAX - CIBONA

82:80 (15:18, 22:22, 27:22, 18:18)

Ponedeljek ob 18.00:

ZADAR - BUDUĆNOST

Ob 21.00:

MORNAR - IGOKEA

Lestvica CRVENA ZVEZDA 9 0 147 18 MEGA BEMAX 7 2 32 16 BUDUCNOST 6 2 52 14 CEDEVITA 5 4 48 14 PARTIZAN 4 5 5 13 FMP 4 5 -16 13 PETROL OLIMPIJA 3 6 -25 12 CIBONA 3 6 -53 12 KRKA 3 6 -91 12 ZADAR 3 5 -5 11 IGOKEA 3 5 -30 11 MORNAR 2 6 -64 10

T. J.